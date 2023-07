Nieuwe renders en specs Samsung Galaxy Tab S9 FE en S9 FE Plus gelekt

De Samsung Galaxy Z Flip 5 en Samsung Galaxy Z Fold 5 zullen waarschijnlijk de show stelen tijdens het aankomende Samsung Unpacked-evenement op 26 juli, maar we kunnen verder misschien wel vijf verschillende nieuwe tablets te zien krijgen. Inmiddels zijn er namelijk al renders gelekt van twee van deze tablets: de Samsung Galaxy Tab S9 FE en de Galaxy Tab S9 FE Plus.

Deze apparaten zullen waarschijnlijk worden aangekondigd naast de standaard Samsung Galaxy Tab S9, de Samsung Galaxy Tab S9 Plus en de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Deze FE-varianten zijn eerder al wel genoemd in leaks, maar tot nu toe hadden we er nog niet echt veel over gehoord.

Deze leak komt vanuit de betrouwbare leaker @OnLeaks, in samenwerking met MediaPeanut (voor de Samsung Galaxy Tab S9 FE) en WolfOfTablet (voor de Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus). Je kan een aantal van de renders van beide tablets hieronder zien.

Image 1 of 4 Een gelekte render van de Samsung Galaxy Tab S9 FE (Image credit: @OnLeaks / MediaPeanut) Een gelekte render van de Samsung Galaxy Tab S9 FE (Image credit: @OnLeaks / MediaPeanut) Een gelekte render van de Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus (Image credit: @OneLeaks / WolfOfTablet) Een gelekte render van de Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus (Image credit: @OneLeaks / WolfOfTablet)

De twee tablets zien er op het eerste gezicht redelijk vergelijkbaar uit, buiten de verschillende kleuren. De Galaxy Tab S9 FE zien we hier in een zilveren kleur en de Tab S9 FE Plus is te zien in het donkergrijs of zwart. Je kan aan de renders ook zien dat het Plus-model twee camera's op de achterkant heeft en dat de standaard Tab S9 FE er maar één heeft.

Beide modellen lijken echter grotendeels dezelfde onderdelen en hetzelfde algehele design te hebben, waaronder ook dezelfde 'smart connector' voor het verbinden van accessoires. Ook zouden ze beide beschikken over een vingerafdrukscanner op de zijkant en twee speakers.

Grote displays en midrange prestaties

Er is nog steeds niet heel veel bekend over de specs, maar de standaard Samsung Galaxy Tab S9 FE krijgt schijnbaar een 10,9-inch scherm en afmetingen van ongeveer 254,3 x 165,8 x 6,7 mm, terwijl de Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus een 12,4-inch scherm lijkt te krijgen en afmetingen van 285,4 x 185,4 x 6,54 mm.

Het Plus-model zou ook kunnen beschikken over de midrange Exynos 1380-chip en 8GB aan RAM. Dat komt ook overeen met een eerdere leak van specs van de Samsung Galaxy Tab S9 FE.

We hoorden ook al dat deze tablet beschikbaar zal zijn in het grijs, lichtgroen, lichtroze en zilver. Eerder hoorden we al dat allebei de FE-modellen deze kleurvarianten zouden krijgen.

De rest van de specs zullen binnenkort wel bekend worden gemaakt, want het volgende Samsung Galaxy Unpacked-evenement vindt plaats op 26 juli en deze tablets zullen daar waarschijnlijk ook aanwezig zijn. Wij zullen dat evenement in de gaten houden en je op de hoogte houden van alle aankondigingen. Als deze tablets een beetje gunstige prijzen krijgen, dan zouden het wel een aantal van de beste tablets voor kopers met een wat strakker budget.