Samsung Galaxy Z Fold 5: nieuwe gelekte foto's tonen de foldable vanuit vrijwel elke hoek

We komen steeds dichter bij de lancering van de Samsung Galaxy Z Fold 5 en de leaks worden ondertussen steeds beter en gedetailleerder. Deze nieuwste leak is dan ook een van de beste leaks tot nu toe, want we hebben nu foto's gekregen van de telefoon vanuit allerlei hoeken.

Deze beelden werden gedeeld op Reddit (via Android Police ) door een gebruiker die zegt de beelden te hebben gekregen van iemand die het toestel probeerde te verkopen. Waar ze dan ook vandaan komen, ze zien er in ieder geval geloofwaardig uit.

Je kan in de foto's ook duidelijk zien dat het nieuwe vouwmechanisme ervoor zorgt dat de Z Fold 5 helemaal plat kan worden dichtgevouwen (zonder kleine opening bij het scharnier). Dit is het gevolg van het nieuwe 'waterdruppel'-scharnier dat volgens meerdere geruchten op de Galaxy Z Fold 5 aanwezig zal zijn. De beelden geven ons ook een duidelijk beeld van het coverscherm en de achterkant van het apparaat. Daar zien we dus ook het camerablok met zijn drie verschillende lenzen.

Er zit ook een foto tussen van het binnenste vouwbare display, maar dit is een redelijk wazige foto, dus het is niet heel goed te zien hoe duidelijk de vouwlijn precies te zien is, maar zelfs door die wazigheid heen kunnen we hem wel zien, dus dat is niet echt een goed teken.

Je kan aan de hand van de stickers op deze Samsung Galaxy Z Fold 5 ook zien dat het hier om een soort testmodel gaat. Dat betekent dus dat dit ook niet per se de uiteindelijke hardware is. Toch hebben we nu een beetje een beeld gekregen van het (waarschijnlijke) design van de telefoon en dat design komt dan ook overeen met wat we hoorden in veel eerdere leaks.

Wat hebben we nog niet gezien?

Dit zijn niet de eerste gelekte foto's van de Samsung Galaxy Z Fold 5 die we hebben gezien, maar de eerdere beelden waren in lagere kwaliteit en toonden niet het volledige toestel. Ze toonden wel hetzelfde design, dus nu de meeste leaks met elkaar overeenkomen, durven we toch wel te zeggen dat dit waarschijnlijk inderdaad is hoe de Samsung Galaxy Z Fold 5 eruit gaat zien.

Als deze afbeeldingen accuraat zijn, dan ziet de nieuwe Fold er eigenlijk ook niet heel erg anders uit dan de Samsung Galaxy Z Fold 4, behalve dan als hij helemaal plat is dichtgevouwen. Hij wordt echter waarschijnlijk wel krachtiger dankzij de 'Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy'-chip die volgen geruchten en leaks aanwezig zou zijn. Verder suggereerden andere leaks ook al dat de Z Fold 5 een helderder scherm, een nieuwe camerasensor en mogelijk andere upgrades zal krijgen.

We zullen er binnenkort achter komen wat deze vouwbare telefoon precies te bieden zal hebben, want Samsung gaat de Galaxy Z Fold 5 als het goed is aankondigen op 26 juli en wij zullen die aankondiging dan ook bekijken en je het laatste nieuws bieden over alle aankondigingen tijdens het Unpacked-evenement. Fans van vouwbare smartphones zullen zeker blij zijn, want we verwachten dat ook de Samsung Galaxy Z Flip 5 op 26 juli zal verschijnen, waarschijnlijk samen met de Samsung Galaxy Tab S9-serie en de Samsung Galaxy Watch 6.