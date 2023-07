Samsung Galaxy Z Fold 5 krijgt misschien toch niet deze langverwachte feature

We horen nu al langere tijd dat er meerdere nieuwe features en upgrades aan zouden komen voor de Samsung Galaxy Z Fold 5 en één van die upgrades zou betekenen dat de Z Fold 5 misschien stofbestendig wordt. Volgens een nieuw gerucht lijkt dit echter misschien niet het geval te zijn.

Dit nieuwe gerucht komt vanuit de bekende leaker @UniverseIce, die redelijk betrouwbaar is met zijn leaks en die in een tweet zei dat de Samsung Galaxy Z Fold 5 “niet voldoet aan de IP58-stofbestendigheidsstandaard.”

Dat is nou juist precies de certificering voor stofbestendigheid waarvan we eerder hoorden dat de Z Fold 5 deze misschien zou krijgen in plaats van de IPX8-certificering op de Samsung Galaxy Z Fold 4.

Another bad news is that the Galaxy Z Fold5 does not meet the IP58 dust-proof standard.July 3, 2023 See more

De '8' in deze certificering refereert naar waterbestendigheid en voor dat getal hadden we dan ook geen verandering verwacht, aangezien de huidige Z Fold 4 al net zo waterbestendig is als de meeste van de beste smartphones. Die '5' in IP58 zou echter betekenen dat we ineens van geen stofbestendigheid naar een redelijk goede stofbestendigheid zouden gaan. Het toestel zou niet helemaal afgesloten zijn voor stof, maar het zou wel betekenen dat stof geen invloed meer zou moeten hebben op de werking van je telefoon.

Volgens @UniverseIce krijgen we helaas dus toch niet deze upgrade. Toch is het wel belangrijk om te vermelden dat de manier waarop dit nieuwe gerucht verwoord is, niet uitsluit dat er toch een vorm van stofbestendigheid aankomt. Het betekent alleen dat we misschien geen IP niveau '5' zullen krijgen. Als deze leak blijkt te kloppen, dan kunnen we dus nog steeds een iets minder goede bescherming tegen stof krijgen en daarnaast kan het natuurlijk ook nog zo zijn dat dit gerucht helemaal niet klopt.

Deze bron mag dan wel vaak accurate informatie hebben gedeeld, maar dat is ook het geval bij de bron die suggereerde dat de Samsung Galaxy Z Fold 5 juist wel IP58-stofbestendig zou zijn. De vouwbare telefoon wordt waarschijnlijk later deze maand onthuld (volgens geruchten misschien op 26 juli), dus tegen die tijd zullen we erachter komen wie er gelijk had.

Waarom is stofbestendigheid eigenlijk belangrijk?

Stofbestendigheid klinkt misschien niet bepaald als een spannende nieuwe feature en dat is het ook eigenlijk niet echt. Het kan echter wel een enorm waardevolle feature zijn, want als er stof in je telefoon weet te komen dan kan dat voor schade zorgen.

Vouwbare smartphones zijn ook duidelijk minder goed beschermd tegen stof dankzij al hun bewegende onderdelen. Aangezien deze toestellen ook nog steeds enorm duur zijn, wil je ze natuurlijk wel zo lang mogelijk in een werkende, goede staat houden.

Stofbestendigheid is dan dus toch redelijk belangrijk en het is dan inmiddels ook al een redelijk standaard onderdeel van normale high-end smartphones. We hebben de feature echter nog niet op veel vouwbare telefoons voorbij zien komen. Als de Samsung Galaxy Z Fold 5 hier dus wel over beschikt, dan zou dat het toestel in ieder geval één vrij duidelijk voordeel geven tegenover de concurrentie.

We horen echter ook al geruchten over een nieuwe processor, een nieuw ontwerp voor het scharnier en mogelijke upgrades voor de camerasensors en de schermhelderheid, dus of de Samsung Galaxy Z Fold 5 nou over stofbestendigheid beschikt of niet, het wordt waarschijnlijk sowieso een indrukwekkend toestel en misschien ook wel een van de beste vouwbare smartphones die je kan kopen.