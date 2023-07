Nog meer Samsung Galaxy Z Fold 5 benchmarks gelekt net voor de lancering

Het duurt nu niet lang meer voordat de Samsung Galaxy Z Fold 5 officieel wordt gelanceerd, maar in de tussentijd hebben we weer een nieuwe leak om het over te hebben: dit keer gaat het om benchmarks voor de wereldwijde variant van de aankomende vouwbare smartphone. Er zijn weer nieuwe benchmarks verschenen en deze geven ons een beter idee van wat we kunnen verwachten.

De benchmarks (via SamMobile) vertonen prestaties die iets onder het niveau liggen van de VS-versie van de telefoon. In maart zagen we namelijk al benchmarks van die variant. Tegen de tijd dat de telefoon uitkomt, en hij waarschijnlijk een aantal software-updates en hardware-optimalisaties heeft gehad, verwachten we echter wel dat hij overal waar je hem kan kopen ongeveer dezelfde hoeveelheid kracht zal bieden.

Smartphonefabrikanten produceren vaak verschillende varianten van hun smartphones voor verschillende delen van de wereld. Dat wordt vaak gedaan om in te spelen op de verschillende soorten telefoonnetwerken en draadloze standaarden in verschillende regio's. In dit geval lijken de belangrijkste specs echter overal hetzelfde te zijn, namelijk een Snapdragon 8 Gen 2-processor en 12GB aan RAM.

Aan de hand van een beetje gokwerk, gaan we ervan uit dat de Samsung SM-F946B-codenaam aangeeft dat dit de internationale variant van de Z Fold 5. Dat baseren we onder andere op de codenamen van voorgaande Samsung-toestellen. De echte naam van de telefoon is nergens te vinden in de Geekbench-lijst.

Android 13 aan boord

Uit deze benchmarks hebben we overigens nog meer nieuwe informatie kunnen halen. Het blijkt namelijk dat de Galaxy Z Fold 5 zal draaien op Android 13, dus Android 14 lijkt nog niet op tijd klaar te zijn voor deze vouwbare smartphone. De software zou rond augustus of september ongeveer klaar moeten zijn voor release.

Deze nieuwe gelekte informatie geeft natuurlijk ook weer aan dat de lancering van de Z Fold 5 nabij is. We verwachten dit toestel samen met de Samsung Galaxy Z Flip 5 en meerdere andere nieuwe apparaten tijdens een speciaal Unpacked-evenement tegen het einde van juli. Dit evenement zal waarschijnlijk bedoeld zijn om nieuwe tablets, wearables én vouwbare smartphones aan te kondigen.

Er zijn inmiddels al veel specs gelekt voor de Galaxy Z Fold 5: we verwachten dat hij zal verschijnen met een 7,6-inch scherm aan de binnenkant, een 6,2-inch scherm aan de buitenkant, een camerasysteem met drie lenzen (50MP+12MP+10MP) op de achterkant en 256GB, 512GB of 1TB aan opslagruimte (afhankelijk van je voorkeur en/of budget).

Dit jaar is de situatie overigens wel anders dan voorheen: de Galaxy Z Fold 5 heeft nu een nieuwe rivaal in de vorm van de Google Pixel Fold. Google's eigen foldable heeft over het algemeen veel positieve reviews gekregen, dus ongetwijfeld hoopt Samsung ook dat zijn nieuwe vouwbare flagship goed zal worden ontvangen.