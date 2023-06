Google Pixel Fold gebruikers hebben een paar dagen na de release al last van gebroken schermen

De Google Pixel Fold is pas een paar dagen geleden in de handen van de eerste gebruikers gekomen en er zijn nu al meldingen gedaan van problemen met het vouwbare scherm. Een aantal boze klanten zijn ook zeker niet tevreden met Google's klantenservice.

Deze meldingen komen vanuit meerdere Reddit-threads op r/GooglePixel en r/PixelFold. Eén klant klaagde hier bijvoorbeeld over het feit dat hij zijn Pixel Fold nog maar amper gebruikt had, voordat er dunne roze lijnen verschenen op het display . Een andere Redditor had de Pixel Fold pas een paar uur in handen, voordat de interne screen protector begon los te laten . We hoorden eerder ook al van een tech-journalist dat bij hem het interne scherm van de Fold volledig faalde na maar vier dagen van gebruik.

Het schijnt dat Google's klantenservice de situatie eigenlijk alleen maar erger maakt. Eén klant gaf aan dat het bedrijf tegen hen had gezegd dat het wel twee dagen zou kunnen duren voordat er een reactie zou worden gegeven, terwijl de Fold van deze klant totaal niet meer te gebruiken was.

Hoewel Google zich graag vergelijkt met Apple , is de klantenservice van het bedrijf duidelijk veel gebrekkiger dan die van vele andere merken. Google heeft maar heel weinig fysieke winkels en klanten moeten meestal hun producten opsturen via de post voor reparaties. Als ze dan een tussentijdse vervanger willen, dan wordt het volledige bedrag van het toestel ingehouden en anders moeten ze het vaak maar een week of langer zonder telefoon zien te redden.

Bekende problemen

De Pixel Fold is inmiddels door veel mensen al benoemd tot een van de beste vouwbare smartphones en ook onze Pixel Fold hands-on review was redelijk positief. We noemden het toestel dan ook een "uitstekend, multidimensionaal toestel" en een "sterke presteerder". Het gaat hier echter wel om een eerste generatie van een apparaat met een vormfactor die vaker last heeft gehad van mechanische problemen, vooral rondom de vouwbare schermen en de scharnieren. Ook komt dit toestel van een bedrijf met een geschiedenis vol problemen als het gaat om kwaliteitscontrole. Al deze problemen zijn dus wel vervelend, maar ze komen niet echt als een verrassing.

Als je je zorgen maakt om Google's klantenservice, dan kan je misschien het beste proberen (afhankelijk van in welk land je woont) om het toestel via een third-party retailer te bestellen. Dat is overigens ook de enige optie momenteel hier in de Benelux. Op die manier kan je Google's klantenservice vermijden en hopelijk in plaats daarvan communiceren met een bedrijf waar je meer vertrouwen in hebt.

Helaas is de fragiliteit van vouwbare smartphones een bekend probleem. Vouwbare smartphones zijn inmiddels al ongeveer vijf jaar lang beschikbaar op de smartphonemarkt en met elke release worden ze steeds iets meer mainstream, maar een aantal van de zwaktepunten van dit soort toestellen zijn gewoon het resultaat van de vormfactor. Als je daar dus ook nog eens Google's twijfelachtige reputatie rondom kwaliteitscontrole aan toevoegt, dan snap je waarschijnlijk wel hoe dit soort problemen kunnen ontstaan.