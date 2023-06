OnePlus V Fold maakt Samsung Galaxy Z Fold 5 nog saaier dan verwacht

De eerste gedetailleerde specificaties van de aankomende vouwbare OnePlus zijn zojuist online verschenen. De eerste renders zagen we slechts enkele dagen geleden, waardoor we nu een goed beeld krijgen van de smartphone.

De info is afkomstig van MySmartPrice en OnLeaks, die samen beweren dat de opvouwbare OnePlus, (de OnePlus Fold of OnePlus V Fold) kan concurreren met andere foldables zoals de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Google Pixel Fold.

Het binnenste scherm wordt naar verwachting een 7,7-inch AMOLED-scherm met een refresh rate van 120Hz. Het coverscherm is volgens de geruchten een 6,3-inch AMOLED-scherm, ook met een refresh rate van 120Hz. De batterij zou een capaciteit van 4.800mAh hebben, terwijl de telefoon naar verluidt ook 67W snelladen zal ondersteunen. Ergens hadden we gehoopt op dezelfde 100W als de OnePlus 11, maar dat haalt de foldable dus niet.

Het bericht beweert ook dat OnePlus van plan is het toestel uit te rusten met een 48MP-hoofdcamera, een 48MP-groothoekcamera en een 64MP-telefotocamera. Op het coverscherm zou daarnaast een 20MP-selfiecamera zitten, terwijl er binnenin een 32MP-selfiecamera aanwezig is. OnePlus staat niet bekend om zijn sterke cameraprestaties, maar je krijgt hier wel gewoon een veelzijdige set-up. De hamvraag is of we hier ook de Hasselblad-branding zullen zien.

Een druk jaar voor OnePlus

Naast de vouwbare OnePlus heeft OnePlus ook de OnePlus Nord CE 3 Lite, OnePlus 11 en OnePlus Pad gelanceerd. Op 5 juli wordt daarnaast de OnePlus Nord 3 gelanceerd.

Dit zijn allemaal sterke nieuwkomers in hun categorieën. De OnePlus 11 is een van de beste Android-smartphones, de OnePlus Pad een van de beste Android-tablets en we twijfelen er niet aan dat de OnePlus Nord 3 een van de beste smartphones onder 500 euro zal worden.

Nu de markt voor vouwbare smartphones met de maand groter lijkt te worden, verwachten we dat de eerste stap van OnePlus wat pit zal toevoegen aan een markt die Samsung grotendeels heeft opgeëist..