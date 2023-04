Zijn dit de volledige specs van de Samsung Galaxy Z Fold 5?

De Samsung Galaxy Z Fold 5 komt er over enkele maanden aan en als we de stortvloed aan lekken tot nu toe mogen geloven, verschijnt hij zelfs vroeger dan de voorbije jaren. We zien nu al de volledige potentiële specs van deze vouwbare telefoon.

Twitter-gebruiker TheGalox_ kwam al eerder met informatie over de foldables van Samsung en hun nieuwste post toont de (bijna) volledige specs. We zien hier een aantal zaken die we al hebben gehoord en krijgen op die manier meer zekerheid over wat de Galaxy Z Fold 5 in petto heeft.

• Improved vibration motor • One UI 5.1.1• Spen support • IPX8 water resistance • New hinge • Less noticeable crease• Thinner and lighter • Improved Under Display Camera • Gorilla Glass Victus 2• More durable inner display • Smaller gap when closed≈ $1799April 25, 2023 See more

Kleine maar betekenisvolle upgrades waar nog niet echt over gesproken is, zijn onder meer helderdere displays en een krachtigere vibratiemotor, die moet zorgen voor meer responsieve haptische feedback.

Camera-upgrades zijn al lang de meest verwachte upgrades voor de Fold-serie in het algemeen. De Galaxy Z Fold 5 krijgt naar verluidt een 50MP-hoofdsensor, 12MP-ultrawide en 10MP-telefotocamera. Dat is exact dezelfde set-up als bij de Samsung Galaxy S23 en je zou daardoor maximaal 8K-video bij 30fps kunnen opnemen.

Het lek maakt ook melding van een steviger scharnier (vermoedelijk een waterdruppelscharnier). Dat is niet alleen veerkrachtiger, maar laat de telefoon ook nauwer sluiten zodat er nog minder stof tussen kan komen. Verder zien we dezelfde IPX8-waterbestendigheid, samen met Gorilla Glass Victus 2 aan de buitenkant. Het vouwbare scherm binnen zou eveneens steviger zijn.

De dollarprijs wordt tot slot geschat op 1.799 dollar, hetzelfde als de lanceringsprijs van de Galaxy Z Fold 4 met 12GB RAM en 256GB opslag. Voor de Galaxy Z Fold 5 wordt hetzelfde instapmodel verwacht. Aangezien Samsung de prijzen van de Galaxy S23-serie verhoogd heeft in Europa, maar gelijk heeft gehouden in de VS, vrezen we dat de vouwbare telefoons hier niet aan ontsnappen. We gokken daarom op aan adviesprijs van minstens 1.899 euro.

Meer details over de Galaxy Z Flip 5

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Als deze details niet genoeg waren, volgde TheGalox_ (opens in new tab) dit op met informatie over de Galaxy Z Flip 5. Hoewel er al heel wat leaks en geruchten over de hardware van deze telefoon zijn, blijft de software een groot vraagteken. Zo introduceerde Samsung vorig jaar de FlexCam-modus (hierboven afgebeeld) en we zijn dan ook benieuwd wat de update naar OneUI 5.1.1 inhoudt.