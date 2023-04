Samsung Galaxy Z Fold 5 en Flip 5 worden eerder onthuld dan verwacht

Samsung zou zijn Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Watch 6-serie sneller dan verwacht kunnen onthullen. We verwachtten de producten namelijk in augustus, maar een nieuw gerucht wijst op een lancering in juli.

Het bedrijf heeft dit Unpacked event elk jaar in augustus gehouden. Voor 2023 zou Samsung het evenement echter vervroegen, naar de laatste week van juli. Dit gerucht komt van Sammobile (opens in new tab) en ligt in lijn met een eerder bericht dat de massaproductie van de scharnieren voor deze telefoons eerder van start is gegaan.

Een lancering in juli is niet dramatisch vroeger dan de voorbije jaren, maar toch betekenisvol als de verkoopdatum ook twee weken vervroegd wordt. De enige concurrent met een foldable in de Benelux is Motorola en volgens de geruchten zou hun nieuwe vouwbare Motorola Razr al in juni verschijnen. Daarnaast verwachten we ook de Google Pixel Fold rond deze periode. Dit zouden allemaal redenen kunnen zijn voor Samsung om de lancering van hun foldables te vervroegen.

Google veroorzaakt opschudding

Niet alleen Samsung lanceert zijn telefoons dit jaar eerder dan verwacht, ook Android 14 zou eerder op de markt komen. De release valt namelijk in augustus in plaats van in september. Dit betekent dat Google de Pixel Fold met Android 14 rond dezelfde tijd zou kunnen uitbrengen als de Galaxy Z Fold 5 met Android 13. Dit is belangrijker dan het lijkt, want dit wordt de eerste versie van Android waar Google zelf features introduceert die specifiek voor vouwbare telefoons zijn bedoeld.

Samsung brengt al jaren grote aanpassingen aan Android aan met zijn eigen OneUI-software. Bij elke nieuwe serie foldables kwam daarom een update van OneUI met features voor de telefoons. Aangezien Google zelf nog geen vouwbare telefoon had, maakte het voor Samsung weinig uit dat de nieuwe Android-versie een maand later verscheen. Die had immers weinig toegevoegde waarde voor foldables.

Dat laatste ligt nét iets anders dit jaar, aangezien Android 14 wel functies voor foldables zal hebben. De vraag is alleen wat Samsung uiteindelijk besluit te doen met die features. OneUI maakt namelijk zoveel aanpassingen aan Android dat je bijna vergeet dat het Android is. Wij vermoeden dat Samsung weinig aandacht zal besteden aan de ingebouwde features in Android 14 en zal blijven focussen op zijn eigen OneUI.