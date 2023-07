Nieuw design van de Samsung Galaxy Z Fold 5 te zien in gelekte afbeeldingen

We verwachten niet veel designveranderingen op de Samsung Galaxy Z Fold 5, maar één ding dat we wel verwachten is een nieuw soort scharnier. Dit nieuwe scharnier zou ervoor moeten zorgen dat de vouw in het scherm minder zichtbaar is en dat er geen opening meer te zien is als de telefoon helemaal dichtgevouwen is (oftewel hij zou helemaal plat dicht moeten kunnen vouwen). Dit laatste effect is te zien en nieuwe gelekte foto's van het toestel.

We delen deze foto's niet in dit artikel, want de originele bron (leaker Ahmed Qwaider) werd blijkbaar ook al door Samsung gevraagd om de afbeeldingen te verwijderen. Ten tijde van het schrijven van dit artikel zijn de foto's nog wel te zien op de website van Android Police (de outlet die overigens oorspronkelijk ook de post van Qwaider had gespot). Het feit dat de Twitter-post inmiddels weer is verwijderd, maakt het eigenlijk alleen maar geloofwaardiger dat dit inderdaad echte foto's waren. Het zou Samsung waarschijnlijk niet veel uit hebben gemaakt als deze gelekte informatie niet accuraat was.

Hoe dan ook vertonen de afbeeldingen de zogenaamde Samsung Galaxy Z Fold 5 in zijn dichtgevouwen staat en daarbij zien we vrijwel geen opening meer tussen de twee helften van het scherm. Het lijkt er wel op dat er nog een heel erg kleine opening zit aan de kant van het scharnier, maar op de Samsung Galaxy Z Fold 4 is die opening duidelijk veel groter en is hij bijna langs de hele breedte van de telefoon te zien.

Deze bijna niet-bestaande opening op de Z Fold 5 zorgt ervoor dat het toestel er beter uitziet, maar ook dat hij dunner is wanneer hij is opgevouwen. We zijn overigens ook al meerdere andere leaks tegengekomen over deze specifieke designverandering, maar dit zijn de eerste echte foto's die we hiervan gezien hebben. De geruchten lijken op dit vlak dus redelijk accuraat te zijn geweest (als dit inderdaad echte foto's van de Z Fold 5 zijn).

Ook nog eens verbeterde camera's?

Naast de foto's van het 'gapless' design deelde dezelfde bron ook nog een foto waarin de Samsung Galaxy Z Fold 5 naast de Z Fold 4 te zien is en daarbij ligt de focus duidelijk op de camera's. Het design lijkt overeen te komen met wat we eerder in renders hebben gezien. Het camerasysteem van de Z Fold 5 ziet er erg vergelijkbaar uit met het systeem op de Z Fold 4, alleen is de flitser nu naast het camerablok met de drie lenzen geplaatst op de Samsung Galaxy Z Fold 5.

De lenzen zijn mogelijk ook iets groter op de Z Fold 5, maar dat is enigszins lastig in te schatten. Het zou wel logisch zijn als in ieder geval één van de lenzen een andere grootte heeft gekregen, want eerdere leaks hebben namelijk al aangegeven dat tenminste één camera op de Samsung Galaxy Z Fold 5 een andere sensor zou gebruiken dan zijn tegenhanger op de Z Fold 4. Naar verwachting zal het aantal megapixels echter wel hetzelfde blijven.

We zullen dit allemaal pas zeker weten wanneer Samsung de Galaxy Z Fold 5 eindelijk onthuld aan het einde van de maand juli, naast de Samsung Galaxy Z Flip 5. De grote vraag is of deze telefoons de Google Pixel Fold kunnen verslaan in de strijd voor de titel van de beste vouwbare telefoon.