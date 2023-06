Gigantische leak onthult alles over de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5

Als je wil worden verrast tijdens Samsung's volgende Unpacked-evenement dat wordt verwacht tegen het einde van juli, dan kan je maar beter niet verder lezen, want een nieuwe leak onthuld vrijwel alle specs en meerdere nieuwe renders van de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 5 en Samsung Galaxy Z Flip 5.

In de eerste instantie werd deze informatie onthuld door de bekende leaker SnoopyTech en vervolgens deed XDA Developers er ook verslag van. In de leak zien we onder andere renders (die er heel officieel uitzien) van de Z Fold 5 in het donkergrijs, beige en lichtblauw en renders van de Z Flip 5 in beige, lichtgroen, donkergrijs en lichtroze.

Er zijn niet echt veel duidelijke designveranderingen te zien op de Z Fold 5 vergeleken met zijn voorganger. De Z Flip 5 ziet er wel duidelijk anders uit dan de huidige Samsung Galaxy Z Flip 4. Hij beschikt namelijk over een groter coverscherm en de cameraopstelling is iets gewijzigd.

Meerdere voorgaande leaks wezen ook al op een groter coverscherm voor de Galaxy Z Flip 5 van dit jaar, net zoals we ook al zagen op de recent onthulde Motorola Razr 40 Ultra. Dat betekent dat je meer kan doen op het toestel wanneer hij is dichtgevouwen.

De belangrijkste specs

Qua specs kan je op de Galaxy Z Fold 5 waarschijnlijk een hoofdscherm van 7,6 inch (2.176 x 1.812 pixels) verwachten en een display aan de buitenkant van 6,2 inch (2.316 x 904 pixels). Het toestel zal draaien op de Snapdragon 8 Gen 2-chip en zal ook beschikken over 12GB aan RAM en 256GB of 512GB aan opslagruimte.

Hij verschijnt waarschijnlijk met een cameramodule bestaande uit drie camera's: 50MP+12MP+12MP. Ook zal er een 4MP-camera onder het display aan de binnenkant zitten en een 10MP-selfiecamera aan de buitenkant. De telefoon krijgt als het goed is een 4.400mAh-batterij, wat overeenkomt met de batterij in het huidige model.

De Galaxy Z Flip 5 zal volgens deze leak beschikken over een hoofdscherm van 6,7 inch (2.640 x 1.080 pixels) en een coverscherm van 3,4 inch (748 x 720). De interne specs zullen grotendeels hetzelfde zijn als bij de Z Fold 5, alleen zal hij gebruikmaken van 8GB aan RAM in plaats van 12GB.

We verwachten aan de buitenkant een cameramodule met twee 12MP-lenzen en een 10MP-selfiecamera aan de binnenkant. Verder zal de batterijcapaciteit naar verluidt 3.700mAh zijn en ook dat is weer hetzelfde als bij het model van vorig jaar. Naast het grotere coverscherm verwachten we dus verder geen dramatische veranderingen, maar er zijn net genoeg verbeteringen om nieuwsgierig te maken voor wat Samsung zal onthullen in juli.