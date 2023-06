Deze Samsung Galaxy telefoons krijgen de grote Android 14 (en One UI 6) update

Als jij toevallig een Samsung Galaxy-telefoon hebt, dan kan je de komende maanden waarschijnlijk een aantal nieuwe features verwachten, aangezien Android 14 later dit jaar zal worden uitgebracht en een redelijk groot aantal Samsung-telefoons zal deze grote software-update krijgen.

Het is niet bepaald een geheim welke toestellen de update krijgen, want Samsung geeft tegenwoordig aan hoeveel jaren aan updates je kan verwachten bij zijn telefoons. Toch heeft SamMobile een handig overzicht gecreëerd van alle modellen die de update naar Android 14 nog zullen meemaken.

Op die lijst staat onder andere elk Galaxy S-model vanaf de Samsung Galaxy S21 , waaronder de Samsung Galaxy S21 FE en natuurlijk ook de Samsung Galaxy S23 -serie.

De Samsung Galaxy Z Fold 4 en Samsung Galaxy Z Flip 4 zullen ook worden geüpdatet naar Android 14, net als de Samsung Galaxy Z Fold 3 en de Samsung Galaxy Z Flip 3 .

De Samsung Galaxy S23 krijgt natuurlijk ook een update naar Android 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dat waren dan zo ongeveer alle flagships, maar Samsung brengt Android 14 ook nog naar allerlei modellen uit de Galaxy A-serie, zoals de Samsung Galaxy A73 , A72, A54, A53, A52, A52 5G, A52s, A34, A33, A24, A23, A14, A13 en de Galaxy A04s.

Voor de M-serie kan je verwachten dat je de update krijgt als je een Samsung Galaxy M54, M53 5G, M33 5G of M23 hebt en vanuit de Galaxy F-serie krijgen de Samsung Galaxy F54, Galaxy F23 en Galaxy F14 5G de update. Verder krijgt ook de Samsung Galaxy Xcover 6 Pro de update nog.

Dat zijn alle smartphones van Samsung die van Android 14 kunnen gaan genieten, maar het nieuwe besturingssysteem zal ook verschijnen op de Samsung Galaxy Tab S8 , de Samsung Galaxy Tab S8 Plus en de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra .

Nog een paar maanden wachten

Wanneer krijgen al deze apparaten de update naar Android 14? De uiteindelijke versie van Android 14 zal naar verwachting ergens in augustus of september eerst verschijnen op Google Pixel-apparaten, maar aan de hand van voorgaande updates gokken we dat het vervolgens nog ongeveer twee of drie maanden langer duurt voordat Samsung-toestellen worden geüpdatet.

De Samsung Galaxy S23-serie zal de update dan waarschijnlijk als eerste ontvangen en we verwachten dat dit ergens in oktober of november zal gebeuren. De aankomende Samsung Galaxy Z Fold 5 en Samsung Galaxy Z Flip 5 , samen met de Samsung Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4, kunnen de update misschien ook rond die periode al krijgen.

Vervolgens zal Android 14 langzamerhand ook verder verspreid worden naar de andere modellen die we hierboven hebben benoemd. Daarbij hebben de nieuwere en "belangrijkere" modellen waarschijnlijk prioriteit.

Deze update lijkt het wachten waard te zijn, want er komen als het goed is veel verbeteringen en veranderingen aan. Op Samsung-smartphones zal je echter niet precies dezelfde versie van Android 14 krijgen als op een Pixel-telefoon. Samsung gooit er namelijk nog zijn eigen gebruikersinterface overheen, genaamd One UI (6.0 na deze update). De nieuwe versie van One UI zal waarschijnlijk ook nog zijn eigen verbeteringen met zich meebrengen.

We weten nog niet helemaal zeker wat voor verbeteringen we allemaal zullen zien, maar een aantal belangrijke dingen die we wel al weten zijn dat je in Android 14 je vergrendelscherm beter kan aanpassen en dat veranderingen voor het 'sideloaden' van apps er voor zorgen dat dit proces veiliger wordt. Ook krijgen we misschien volledige ondersteuning voor 'passkeys' in Android 14 .

Verder zal er als het goed is ook een mogelijkheid zijn om verschillende live wallpapers in te stellen voor je homescherm en je vergrendelscherm, naast meerdere andere verbeteringen. Misschien grijpt Samsung nu zelfs de kans om het uiterlijk van One UI aan te passen.