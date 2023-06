Samsung Galaxy S23 krijgt een 'super update' met grote cameraverbeteringen

De Samsung Galaxy S23-serie werd in februari 2023 uitgebracht, maar dat betekent niet dat Samsung vanaf dat moment klaar was met het verfijnen van zijn flagship smartphones. Er wordt nu namelijk een zogenaamde 'super update' uitgerold die verschillende grote cameraverbeteringen met zich meebrengt.

Zoals gespot werd door SamMobile en @theonecid op Twitter, krijgen sommige Galaxy S23-gebruikers in Indonesië, Maleisië en Thailand inmiddels de langverwachte juni-update binnen. Deze gebruikers hebben ook laten weten dat de grote update van 2,2GB voor grote cameraverbeteringen heeft gezorgd. Er is nog geen officieel overzicht van wat er allemaal precies in de update zit, maar het lijkt er in ieder geval op dat de verbeteringen vooral op vier verschillende gebieden zijn gericht.

Ten eerste zou er nu een 2x zoomoptie zijn toegevoegd aan de portretmodus in de camera-app. We hoorden in mei al geruchten over deze feature van de leaker Ice Universe. Bij deze feature wordt gebruikgemaakt van een bijgesneden blikveld van de 50 MP-hoofdcamera en hiermee kan je op een handige manier ook vanaf een afstandje portretfoto's maken.

Een andere verbetering komt komt in de vorm van een oplossing voor de autofocus problemen van de S23. Die zijn nu met deze update als het goed is opgelost. Dit kan ook refereren naar de "banaanvormige blur" waar sommige gebruikers last van hadden bij het nemen van close-up foto's. Verder komt er ook een fix voor de HDR-problemen van de telefoons. Daarbij ontstond er soms een 'halo'-effect rondom objecten die werden vastgelegd bij weinig licht.

Als laatste lijkt het er ook op dat de beeldverwerking in de Nachtmodus is verbeterd. Sommige S23-gebruikers hebben gemeld dat deze nachtbeelden er nogal "zacht" uit kunnen zien en ook last kan hebben van artefacten en andere afwijkingen bij fel licht. Deze update kan dus ook bedoeld zijn om dit probleem aan te pakken.

De 'super update' zit blijkbaar niet alleen vol met cameraverbeteringen, want sommige mensen die hem al geïnstalleerd hebben, hebben ook al laten weten dat de One UI-animaties nu ook soepeler werken en dat de haptische feedback van de toestellen ook enigszins verbeterd is.

(Image credit: Future)

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer deze juni-update in de rest van de wereld wordt uitgerold, want we hebben tot nu toe alleen nog reacties van gebruikers uit Zuidoost-Azië gezien. We verwachten echter wel dat de update de komende dagen ook in de rest van de wereld zal verschijnen.

Je kan checken of de update al beschikbaar is op jouw Galaxy S23 door naar de Instellingen te gaan, vervolgens naar 'Softwareupdate' te gaan en daar op 'Downloaden en installeren' te tikken als dat verschijnt. Gezien de grootte van deze update zal je misschien eerst wel wat ruimte vrij moeten maken om je voor te bereiden.

Hoewel er dus genoeg cameraproblemen zijn op de S23, heeft dat de reputatie van de toestellen als een aantal van de smartphones met de beste camera's niet echt aangetast. Ondanks de problemen vinden we namelijk nog steeds dat de Galaxy S23 Ultra aan de top van die lijst hoort te staan. De verbeteringen moeten in ieder geval de ervaring met deze S23-toestellen verfijnen en er hopelijk ook voor zorgen dat je minder snel last zal hebben van verschillende soorten afwijkingen in je foto's.

Deze juni-update volgt de update uit maart die zorgde voor een verbeterde stabilisatie bij video-opnames, naast wat andere bugfixes. We kunnen dus wel zeggen dat de S23-serie inmiddels al redelijk verfijnd is, maar nieuwe verbeteringen blijven natuurlijk zeer welkom. Die 2x zoom bij de portretmodus ziet er bijvoorbeeld uit als een zeer handige feature, waardoor je minder gelimiteerd bent bij het maken van dit soort foto's.