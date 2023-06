Verschijnt de Samsung Galaxy S23 FE toch eerder dan verwacht?

Als je uitkijkt naar de Samsung Galaxy S23 FE, dan hebben we misschien goed nieuws. SamMobile beweert namelijk dat de telefoon in het derde kwartaal van dit jaar wordt gelanceerd, ergens tussen begin juli en eind september. Dat is eerder dan we hadden verwacht, want dezelfde bron had eerder gezegd dat de Galaxy S23 FE in het vierde kwartaal zou verschijnen.

Volgens SamMobile zal deze eerste lancering alleen plaatsvinden in geselecteerde markten en zal de rest van de wereld de Galaxy S23 FE in de laatste drie maanden van 2023 (en de eerste paar maanden van 2024) ontvangen. Welke markten zijn dat precies? Dat is een zeer goede vraag waar ook de bron van SamMobile geen antwoord op heeft.

Bovendien herhaalt dit lek eerdere claims, zoals het gebruik van de Exynos 2200 chipset. Dat is dezelfde chipset die Europese modellen van de Samsung Galaxy S22 gebruiken. Hoewel die chip bijna anderhalf jaar oud is op dit moment, zou dat net goed nieuws kunnen zijn voor de prijs.

De juiste chip voor de juiste prijs?

We hopen dat de site gelijk heeft, zowel wat betreft de releasedatum als chipset. Een probleem met eerdere FE-modellen was de verbijsterende timing van de release, waarbij de Samsung Galaxy S21 FE bijvoorbeeld slechts een maand voor de Galaxy S22 werd gelanceerd. Daardoor voelde het toestel bijna direct gedateerd aan. Daarnaast was de Galaxy S21 zodanig sterk in prijs gedaald dat de S21 FE niet eens de meest voordelige optie was.

Als Samsung de Galaxy S23 FE in de komende maanden lanceert, duurt het nog een paar maanden voor de Samsung Galaxy S24 wordt gelanceerd. De prijs van de Samsung Galaxy S23 zal waarschijnlijk ook niet zo sterk gedaald. Toch kan Samsung in regio's die langer wachten op de S23 FE natuurlijk tegen dezelfde problemen aanlopen als vorig jaar.

Samsung vanaf dit jaar Snapdragon-chipsets in al zijn smartphones over heel de wereld. Voorheen kregen de Europese markten de zwakkere Exynos-chipsets van Samsung zelf. Door de Exynos 2200 van vorig jaar te gebruiken in de Galaxy S23 FE kan Samsung de prijs zo laag mogelijk houden.