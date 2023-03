Software-update maakt camera's Samsung Galaxy S23 nog beter

De camera's op de Samsung Galaxy S23 maakten indruk op ons toen ze in februari voor het eerst werden uitgebracht, maar het lijkt erop dat Samsung vond dat er ruimte was voor verbetering. Op dit moment werkt het bedrijf aan een nieuwe update voor zijn smartphones die de cameraprestaties aanzienlijk moet verbeteren.

Het nieuws komt van een bericht op de Koreaanse Community forums van Samsung (opens in new tab), waar een moderator elk van de negen veranderingen in detail uitlegt. Volgens een vertaling van SamMobile (opens in new tab) richt het bedrijf zich op het verbeteren van de beeldkwaliteit en de stabiliteit van video-opnames, terwijl het ook verschillende bugs aanpakt.

Om betere video te verkrijgen, zal Samsung zijn "autofocus algoritme" aanpassen, waardoor gebruikers meer controle krijgen over de camera van de Galaxy S23. Nu kun je foto's maken zelfs als het onderwerp onscherp is, in plaats van te moeten wachten op een heldere foto. Deze wijziging kan teruggedraaid worden naar de oudere versie via de Camera Assistant-app.

Over scherpte gesproken, de videokwaliteit is verbeterd op de Super Steady-modus bij het gebruik van de ultra-wide camera met weinig licht. Daarnaast heeft het bedrijf een discrepantie aangepakt tussen het dalen van de beeldresolutie wanneer de Nachtmodus was uitgeschakeld en de Camera Assistant was ingesteld om prioriteit te geven aan snelheid.

Enkele bugfixes en stabielere video

De camera-app wordt verder minder beïnvloed door bewegende onderwerpen binnen een frame. Video's die zijn opgenomen met de resolutie ingesteld op Full HD (1920x1080 pixels) 60fps en met Auto FPS uitgeschakeld, zijn daarnaast stabieler.

In totaal zijn er drie bugfixes. Blijkbaar verscheen er een groene lijn aan de linkerkant van het scherm in de fotomodus tijdens het nemen van foto's. Dat is verholpen. Ook heeft het bedrijf een gezichtsherkenningsfout opgelost waarbij de functie "niet werkte na het beëindigen van een videogesprek" in een app van derden. Tot slot heeft Samsung een bandvormingsprobleem opgelost dat optrad bij foto's met een hoge resolutie die bij weinig omgevingslicht werden genomen.

Er is één nieuwe functie in de update, maar slechts een kleine. Met de Galerij-app kunnen gebruikers nu foto's die net zijn gemaakt en nog worden verwerkt, direct verwijderen.

Zoals je kunt zien, is dit een behoorlijk grote patch. Een Twitter post van een recente Samsung melding (opens in new tab) vertelt ons dat de update bijna een gigabyte groot zal zijn. Voor Zuid-Koreaanse gebruikers zal hij daarnaast op 1 april uitgerold worden. Een internationale lancering moet nog worden aangekondigd, maar die laat hopelijk niet te lang op zich wachten.