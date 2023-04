Samsung Galaxy Z Flip 5 leaks: grootste probleem eindelijk opgelost?

Samsung’s Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 worden waarschijnlijk pas over een paar maanden gelanceerd, maar nieuwe leaks hebben ons al een idee gegeven over hoe de nieuwe smartphones eruit gaan zien. Een nieuwe render ondersteunt eerdere leaks en laat zien hoe het grotere scherm op de buitenkant (coverscherm) eruit kan gaan zien. Daarnaast heeft een betrouwbare analist ook details gedeeld over de kleurvarianten die Samsung waarschijnlijk gaat aanbieden op zijn nieuwe vouwbare telefoons.

Die laatste leak komt vanuit Ross Young (opens in new tab), een display analist, die claimt dat de Galaxy Z Flip 5 in beige, grijs, lichtgroen en lichtroze beschikbaar zal worden gemaakt, terwijl de Galaxy Z Fold 5 beige, zwarte en lichtblauwe varianten krijgt. Samsung houdt het meestal echter niet bij dit soort "normale" namen voor kleuren, dus verwacht maar dat het bedrijf de kleuren 'Awesome Black', 'Overly Obsidian' of iets in die richting zal noemen.

De informatie over de cover screen werd gelekt door SamMobile (opens in new tab) , samen met een bijbehorende render. Deze render laat zien dat het scherm op de buitenkant van de aankomende Z Flip dit keer redelijk groot zal zijn, vergelijkbaar met de Oppo Find N2 Flip . Daar zou goed gebruik van kunnen worden gemaakt. Misschien niet echt voor gaming of iets dergelijks, maar wel om snel berichten te beantwoorden, e-mails te lezen of het weer te checken.

(Image credit: SamMobile)

Alle tijd om te verbeteren

De eerste Galaxy Z Flip-toestellen werden bekritiseerd vanwege de minuscule, en daardoor vrijwel nutteloze coverschermen. Samsung pakte dit probleem al aan op de Flip 3 en Flip 4 door deze displays groter te maken, maar ze zijn nog steeds niet zo groot als de vergelijkbare schermen op andere vouwbare smartphones van concurrenten zoals Oppo, Motorola en Huawei. Ook al maken deze bedrijven een aantal van de beste foldables, het zijn alleen technisch gezien concurrenten van Samsung op deze markt. Ze doen mee aan de strijd, maar Samsung ligt erg ver voor met zijn vouwbare telefoons.

Er zit een groot gat tussen Samsung en de rest als het gaat om het marktaandeel en om de bekendheid bij de consument. Dat betekent dat het bedrijf ruim de tijd kan nemen om zijn toestellen te verbeteren, zonder dat ze ineens hun marktpositie verliezen. Stel dat de Samsung Z Flip 6 of 7 arriveert met een kleiner cover screen, slechtere camera's of een lagere oplaadsnelheid, wie gaat daar dan iets aan doen? Veel van die andere toestellen zijn toch niet beschikbaar voor een groot publiek.