Samsung Galaxy Z Fold 5 en Flip 5 worden misschien de best beschermde foldables tot nu toe

Samsung heeft een aantal van de beste vouwbare smartphones in de wereld gemaakt en deze toestellen blinken vooral uit als het gaat om hun duurzaamheid. De aankomende Samsung Galaxy Z Fold 5 en Samsung Galaxy Z Flip 5 schijnen volgens een nieuw gerucht nog betere bescherming te krijgen en daardoor worden dit misschien wel de best beschermde foldables tot nu toe.

Er zijn inmiddels heel veel verschillende flagships met een IP-certificering voor stof- en waterbestendigheid en IP68 is de meest gebruikte certificering. Dit is ook de certificering die aanwezig is op de best beschermde "normale" toestellen, zoals de Samsung Galaxy S23-serie en de iPhone 14-serie (zie ook onze uitleg over IP-certificeringen voor meer informatie).

Voor vouwbare telefoons leek dit soort bescherming tot nu toe niet echt mogelijk te zijn (of in ieder geval erg ingewikkeld te zijn) vanwege alle bewegende onderdelen en de blootliggende scharnieren. Samsung bewees eerder al, in augustus 2021, dat het niet volledig onmogelijk was om dit soort toestellen beter te beschermen, met de release van de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3.

De afgelopen twee generaties van Samsung's foldables beschikten al over IPX8-waterbestendigheid. Dat betekent dat ze volledig kunnen worden ondergedompeld in het water zonder hierdoor kapot te gaan. Dat heeft nog geen andere fabrikant van vouwbare smartphones kunnen evenaren.

Zelfs met deze voorsprong lijkt Samsung dus niet stil te zitten. Als de nieuwe geruchten over de Z Fold 5 en Flip 5 (verwacht in augustus van dit jaar) betrouwbaar blijken te zijn, dan wordt die 'X' in de IPX8-certificering binnenkort vervangen door een '6'. Dat zou betekenen dat de toestellen naast waterbestendigheid ook bescherming krijgen tegen stof en andere vuiligheid.

Because of the new gap-less design, Samsung is considering adding dust proof certified. Tho I don't expect much of this to become true on commercial unitsMarch 9, 2023 See more

De bekende leaker chunvn8888 op Twitter gaf ook al aan dat de Fold 5 niet alleen een meer lichtgewicht design zou krijgen dan zijn voorganger, maar ook dat beide vouwbare toestellen van Samsung dit keer een 'zero-gap'-vouwdesign krijgen (oftewel: het toestel zal echt helemaal plat dichtvouwen bij het scharnier), dankzij een nieuwe "waterdruppel-scharnier". Verder lijkt het bedrijf nu dus ook te werken aan een officiële certificering voor stofbestendigheid.

Dit zou ervoor zorgen dat de Galaxy Z Fold 5 en Flip 5 's werelds eerste vouwbare telefoons met een IP68-certificering zouden zijn. Dat geeft het Zuid-Koreaanse bedrijf een nog verdere voorsprong op andere fabrikanten van vouwbare smartphones als het gaat om duurzaamheid en het zou ervoor zorgen dat het verschil tussen foldables en "normale" telefoons nog kleiner wordt of zelfs helemaal verdwijnt op dat vlak.

Waarom nog meer moeite doen als je toch al op de eerste plaats staat?

Samsung Galaxy Z Fold 4 (links) en Z Flip 4 (rechts) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Aangezien we nu al twee generaties van Samsung's vouwbare telefoons hebben gekregen met een IPX8-waterbestendigheid, verwachten we dat het niet veel langer zal duren voordat de concurrenten ervoor zullen zorgen dat hun foldables dezelfde of zelfs een nog betere bescherming krijgen tegen water (en stof).

Oppo's nieuwste vouwbare telefoon (en zijn eerste 'clamshell'), de Oppo Find N2 Flip, zou volgens de officiële specificaties bij de internationale lancering een IPX4-certificering hebben, maar dat bleek niet te kloppen. Oppo heeft deze foutieve informatie snel aangepast en had vervolgens het volgende te zeggen: "de Oppo Find N2 Flip heeft andere functies die ervoor zorgen dat hij [een] uitstekende stof- en waterbestendigheid biedt voor consumenten. Om te voorkomen dat stof in het apparaat kan komen, zijn de middelste rand van het scharnier en de draaiende as met elkaar verbonden, om ervoor te zorgen dat de stofafstotende opening minder dan 0,18 mm groot is. Deze opening is ontworpen als deel van het scharnier en houdt stoffen van buitenaf tegen, zodat ze niet in het apparaat kunnen komen en invloed kunnen hebben op de interne onderdelen."

Momenteel is Samsung dus nog de enige fabrikant van vouwbare smartphones met een IP-certificering, maar het is te merken dat de concurrentie niet achter wil blijven. Dat zorgt ervoor dat dingen zoals stofbestendigheid steeds belangrijker worden om te kunnen concurreren binnen de foldables-markt.