Nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5 specs gelekt

Samsung’s Galaxy S23-serie is nog niet eens een maand uit, maar we kijken nu alweer uit naar de lancering van de volgende flagships uit de Galaxy-line-up.

We verwachten namelijk dat de Samsung Galaxy Z Fold 5 en Samsung Galaxy Z Flip 5, de opvolgers van twee van de beste vouwbare smartphones die je momenteel kan kopen, later dit jaar uit zullen komen. Inmiddels zien we dan ook weer langzamerhand meer details binnenstromen over de aankomende toestellen.

Zo lijkt het erop dat Samsung dit keer niets gaat veranderen als het gaat om de opslagvarianten van de nieuwe Fold en Flip. Volgens SamMobile (opens in new tab) zal de Fold 5 beschikken over drie varianten met 256GB, 512GB en 1TB aan opslagruimte. Bij de Flip 5 kan je kiezen tussen 128GB, 256GB en 512GB.

Dat zijn dus ook precies dezelfde opslagopties als bij de Z Fold 4 en Z Flip 4. Dit lijkt ook een beetje een trend te zijn voor Samsung, want het komt ook overeen met de verschillende opslagmogelijkheden op de Galaxy S23 en Galaxy S23 Ultra. Het is misschien ook niet echt een hele grote verrassing, aangezien we naar verwachting op beide vouwbare toestellen ook dezelfde Snapdragon 8 Gen 2-processor krijgen als op de S23-smartphones die net gelanceerd zijn.

De enige echte verrassing is dat het erop lijkt dat het 128GB-model van de Flip 5 het enige model zal zijn dat niet over UFS 4.0-snelheden beschikt. In plaats daarvan zal dit goedkoopste model uit de hele nieuwe foldable-line-up nog steeds gebruikmaken van UFS 3.1, net als de voorgaande modellen. Misschien was dat ergens toch wel te verwachten, aangezien het 128GB-model van de standaard Galaxy S23 ook nog gebruikmaakt van UFS 3.1.

Wat weten we nog meer?

De Samsung Galaxy Z Fold 4 krijgt misschien een nieuw design voor zijn scharnier (Image credit: Future)

We hebben onderhand via verschillende bronnen al meer informatie meegekregen over Samsung's aankomende vouwbare smartphones. Recentelijk gaf een verslag van de Vietnamese tech-website The Pixel ook al aan dat de Galaxy Z Fold 5 misschien de 50MP-hoofdsensor van zijn voorganger zal inwisselen voor een veel krachtigere 108MP-hoofdsensor.

Hetzelfde verslag hintte ook naar een 64MP-telefotocamera (met 2x optische zoom) en een 12MP-ultrawide voor de Galaxy Z Fold 5. Dat zou een flinke verbetering zijn ten opzichte van de 10MP-telefotolens op de Galaxy Z Fold 4, qua megapixels in ieder geval, want hij zou dan wel achteruit gaan van 3x optische zoom naar 2x.

We hebben ook geruchten gehoord over een nieuwe "waterdruppel"-scharnier voor de Galaxy Z Fold 5. Daarmee zou het apparaat eindelijk echt volledig plat dicht kunnen worden gemaakt en zou er dus geen zichtbare ruimte meer zitten tussen de twee kanten van het display.

Meerdere Chinese toestellen gebruiken zo'n soort ontwerp al voor hun eigen vouwbare telefoons, maar meestal betekent dat een gebrek aan waterbestendigheid. Samsung zou ondanks deze nieuwe vorm voor zijn scharnier alsnog een IPX8-certificering behouden op het toestel.

Ook de Galaxy Z Flip 5 krijgt naar verwachting een nieuw ontwerp voor zijn scharnier en deze kleinere vouwbare smartphone krijgt dit jaar als het goed is ook een groter scherm op de buitenkant dan de Z Flip 4. Daarnaast is er nog niet veel bekend over de aankomende Samsung-smartphones.

We blijven het nieuws over deze toestellen wel in de gaten houden, dus houd vooral onze artikels met alles wat we weten over de Samsung Galaxy Z Fold 5 en Samsung Galaxy Z Flip 5 in de gaten voor de nieuwe informatie en leaks.