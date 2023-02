Vier redenen om de Galaxy S23 Ultra niet te kopen

De Galaxy S23 Ultra is de nieuwste, meest premium Android-smartphone die je kan kopen vandaag de dag. Hij maakt gebruik van de snelste Snapdragon-processor (Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy), een verbazingwekkende 200MP-camera en nog meer verbeteringen op andere vlakken. Dat zou dit toestel toch een waardige upgrade moeten maken voor zijn voorganger? Dat valt eigenlijk wel mee. De S23 Ultra is niet echt de grote upgrade die je zou verwachten aan de hand van de specs en er zijn ook op een aantal vlakken geen verbeteringen, waar dat juist wel gemakkelijk had gekund.

Recente benchmarks laten zien dat de Galaxy S23 Ultra misschien wel de snelste Android-telefoon tot nu toe kan zijn. Dat komt grotendeels door het gebruik van de speciale Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-chipset, die is ontwikkeld door Qualcomm. De Snapdragon-processor in de Galaxy S23-toestellen is de snelste die je kan krijgen. Deze chip is zelfs sneller dan de "normale" Snapdragon 8 Gen 2-chip die je bijvoorbeeld in de OnePlus 11 vindt, omdat dat toestel (logischerwijs) niet gebruikmaakt van de speciale 'for Galaxy'-versie.

De OnePlus 11 heeft dezelfde Snapdragon-chip, maar dan niet speciaal 'for Galaxy' (Image credit: Peter Hoffmann)

Wat biedt dat speciale 'for Galaxy'-gedeelte je eigenlijk? Niet echt heel veel, blijkt nu. De Snapdragon-CPU bevat acht 'processing cores'. De grootste van deze cores, de ARM Cortex X-3-core, is vijf procent sneller op een Galaxy-toestel dan op andere toestellen. Het gaat dus maar om één core, die maar vijf procent sneller is.

Dat is dus het "grote" voordeel dat de Galaxy S23-serie heeft ten opzichte van andere telefoons met een Qualcomm-chip van dezelfde generatie. De snelste core op Samsung's toestellen is net vijf procent sneller dan bij andere toestellen. Zorgt dat dan voor een merkbaar verschil? Laten we het zo zeggen: de enige situatie waarin je het verschil merkt, is tijdens benchmarks.

De prestaties van een telefoon hangen echt niet alleen van één cijfer af. Als benchmarks precies zouden weergeven hoe goed telefoons presteren, dan zouden er veel telefoons zijn je bijna niet van elkaar zou kunnen onderscheiden, terwijl er in de praktijk dus veel meer bij komt kijken. Samsung legt dan ook echt te veel nadruk op zijn speciale Snapdragon-chip, terwijl het verschil vrijwel niet te merken is in de praktijk.

Die 200MP-camerasensor is niet echt groter

Gebruik je liever 48 grote emmers of 200 kleinere emmers om regen op te vangen?

Naast de nieuwe Qualcomm-processor is de grootste upgrade op de Galaxy S23 Ultra toch wel de nieuwe 200MP Samsung ISOCELL HP2-sensor. De sensor van vorig jaar was "maar" 108MP en de iPhone 14 Pro heeft in vergelijking bijvoorbeeld "maar" een 48MP-hoofdcamera. Je zou dus denken dat die 200MP-camera op de S23 Ultra, de iPhone 14 Pro-camera echt helemaal verplettert, maar nee hoor.

De fysieke sensor op de iPhone 14 Pro is ongeveer net zo groot als die op de S23 Ultra, misschien zelfs een klein beetje groter. De pixels zelf zijn dan wel anders, maar de sensor gebruikt ongeveer dezelfde hoeveelheid ruimte op de telefoon.

Minder pixels, maar een sensor van ongeveer dezelfde grootte (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Op de iPhone 14 Pro krijg je een sensor met vrij grote pixels. Die 48MP-sensor geeft je meestal uiteindelijk afbeeldingen van 12MP. Wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat er vier pixels van de sensor samenwerken om samen één pixel te creëren van de uiteindelijke afbeelding.

De Samsung-camera werkt in principe hetzelfde, maar gebruikt 16 pixels om uiteindelijke één pixel te creëren. Het lijkt dan misschien dat die extra pixels van Samsung voor een beter beeld zullen zorgen, maar het gaat niet alleen maar om het aantal pixels.

We gebruiken even als metafoor het opvangen van regenwater. Een sensor vangt met pixels licht op, net zoals een emmer regen opvangt. Gebruik je liever 48 grote emmers of 200 kleinere emmers om regen op te vangen? Dat is een lastige vraag, want het hangt van meer factoren af dan alleen het aantal emmers. Hetzelfde geldt dus ook voor het aantal pixels.

Samsung’s 200MP-sensor is zonder twijfel een indrukwekkende ontwikkeling, maar het zorgt helaas niet voor een enorm groot verschil in kwaliteit. De smartphones met de beste camera's hebben over het algemeen allemaal maar minder dan 2 cm aan interne ruimte voor de camerasensor. Dat is dus maar een heel klein oppervlak voor al die emmers om de regen mee op te vangen.

Als Samsung’s nieuwe sensor ook echt met een fysiek grotere sensor meer licht zou opvangen, dan zou dit echt een enorme verbetering zijn. De grootste verbeteringen voor beeldkwaliteit zijn over het algemeen namelijk het resultaat van een grotere sensor. Dat is bij smartphones het geval, maar ook bij digitale camera's. Samsung heeft er echter voor gekozen om de manier waarop het licht wordt opgevangen te verbeteren, maar dan dus wel binnen de bestaande kleine ruimte.

Voorspelbare verbeteringen

Samsung heeft ervoor gekozen om echt de meest voorspelbare upgrades toe te passen op hun nieuwe telefoons. Je kan ons elk jaar weer vragen wat we verwachten op de nieuwe toestellen en we zullen altijd gokken: een verbeterde camera en een snellere processor. Dat zal vast ook weer ons antwoord zijn voor de Galaxy S24 Ultra, want er lijkt gewoon verder niet veel meer te veranderen.

Alle dingen waar de telefoon al mee uitblinkt, zullen weer iets beter worden, maar weet je wat er vrijwel nooit beter wordt? De batterijduur. Samsung heeft al drie generaties achter elkaar dezelfde batterijcapaciteit van 5.000mAh gebruikt op het Ultra-toestel. Er wordt dan wel gezegd dat er bepaalde optimalisaties worden uitgevoerd met de nieuwe processor, zodat de batterij langer meegaat, maar de batterij zou pas echt langer meegaan als hij gewoon van meer capaciteit zou worden voorzien. De andere Galaxy S23-toestellen hebben inmiddels wel een batterij-upgrade gekregen, maar de Ultra blijft het maar bij die 5.000mAh houden.

Wat kan er weg om ruimte te maken voor een grotere batterij? (Image credit: Future / Philip Berne)

Zou er ergens op de telefoon extra ruimte zijn voor een batterij? Is er misschien een onderdeel wat we kunnen weglaten op de Ultra om die ruimte nuttiger te gebruiken? De S Pen mag van ons wel plaatsmaken voor een grotere batterij. De S Pen kan best leuk en handig zijn om te gebruiken, maar uit ervaring met de Galaxy S22 Ultra kan ik je toch wel vertellen dat ik vaker met een lege batterij zit, dan dat ik de S Pen gebruik.

Als Samsung toch geen grotere batterij wil toevoegen, zouden het dan niet in ieder geval de snellaadfunctie kunnen verbeteren? Sinds de S20 Ultra kunnen we al met 45W "snelladen" (je moet daarvoor wel zelf een 45W-snellader kopen) en dat was in principe vier jaar geleden nog wel redelijk snel, maar nu begint Samsung echt achter te lopen op de concurrentie met veel snellere laadtijden. We blijven ook voor de snellaadfunctie elk jaar hetzelfde krijgen, net als voor de batterijcapaciteit.

OnePlus biedt daarentegen op de OnePlus 11 een batterij aan die ook (veel sneller) kan snelladen en die "restauratief" is, zodat hij hopelijk meer dan vier jaar lang meegaat. Bij Samsung krijgen we echter steeds hetzelfde en we vinden het dan ook wel echt tijd worden voor een batterij-upgrade (op meerdere vlakken).

Samsung loopt achter met wifi- en satelliettechnologie

Een gebied waarin Samsung nogal achterloopt op de concurrentie is bij de draadloze connectiviteit. De Galaxy S23 Ultra kan gelukkig wel gewoon alle draadloze verbindingen aan die je mobiele provider gebruikt en ook Wi-Fi 6E wordt ondersteund (als je ook een router hebt die daar gebruik van maakt).

De OnePlus 11 is daarentegen ook al klaar voor Wi-Fi 7 . Zoals we vaker zien bij de release van een nieuwe versie van Wi-Fi, zijn routerfabrikanten alweer meteen (te vroeg) Wi-Fi 7-apparaten aan het uitbrengen, voordat de specificaties van Wi-Fi 7 al volledig bepaald zijn. Het is dus nog een beetje vroeg voor deze functie, maar dat maakt het wel extra indrukwekkend dat de OnePlus deze ondersteuning al heeft.

Hoe zit het dan met satellietcommunicatie? We hebben voor de release van de S23-toestellen al meerdere geruchten gehoord die suggereerden dat Samsung een vorm van satellietcommunicatie zou toevoegen op de Galaxy S23-serie. De Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor moet op een gegeven moment overigens wel in staat zijn om te communiceren met satellieten die in een lage baan om de aarde draaien. Qualcomm vertelde ons al dat die functie niet op de eerste toestellen met de Gen 2-chip te zien zou zijn, maar we waren onder de indruk dat Samsung zelf al een andere vorm van satellietcommunicatie wilde toepassen.

Satellietcommunicatie-app van Bullitt Group op een Motorola Defy (Image credit: Future / Philip Berne)

Uiteindelijk verscheen er echter niets dergelijks op de S23-smartphones. Ook geen SOS-noodmeldingen via satelliet, zoals Apple gebruikt op de nieuwe iPhones of een chip voor satellietberichten zoals degene van Bullitt Group die in de aankomende Motorola Defy komt. Er is gewoon helemaal geen satellietcommunicatie aanwezig.

Nu is het natuurlijk wel de vraag of dit echt een gemiste kans is voor Samsung. We weten namelijk nog niet of satellietcommunicatie ook echt gaat aanslaan voor alledaags gebruik. Het is fijn om een bericht via satelliet te kunnen sturen als je echt in nood bent, maar laten we eerst maar eens kijken hoe goed satellietcommunicatie werkt op plekken waar je normaal geen bereik hebt, voordat we bepalen dat het een must is.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Als we even terugkijken naar alle upgrades die Samsung vooral promootte voor de Galaxy S23 Ultra, dan lijken ze in de eerste instantie allemaal wel erg indrukwekkend, maar valt het achteraf allemaal eigenlijk wel mee. De Snapdragon-processor is een heel klein beetje sneller dan de normale versie in andere toestellen en de camerasensor is (fysiek) net zo groot als voorheen, ook al zijn er nu 200 megapixels in plaats van 108.

We hopen toch dat Samsung volgend jaar iets grotere veranderingen gaat doorvoeren, zoals een grotere batterij en geavanceerdere connectiviteitsopties. Dat zou de ervaring met de telefoon namelijk pas echt veel beter maken. Nu krijg je vooral verbeteringen die je eigenlijk alleen op papier terugziet.