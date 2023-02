De S Pen in de Galaxy S23 Ultra mag plaatsmaken voor een grotere batterij

Samsung heeft deze week weer een hele reeks nieuwe apparaten onthuld en het meest interessante toestel uit die line-up is de S23 Ultra-smartphone. Je kan meer over dit toestel lezen in onze hands-on Samsung Galaxy S23 Ultra review.

Samsung heeft ons van alles laten zien van de nieuwe telefoon, waaronder de nieuwe camera's, de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-processor en... nog meer over de nieuwe camera's? Hoe zit het dan met de S Pen? Is die ook nog aanwezig? Ja, er zit weer een S Pen in het nieuwe Ultra-model, maar als je dat niet wist, dan is dat niet zo gek. Samsung heeft zelf namelijk ook bijna niets gezegd over de S Pen die in dit apparaat zit. Is een S Pen bij het Ultra-model eigenlijk nog wel nodig?

Het is echt vreemd hoe weinig aandacht Samsung dit keer aan de S Pen op de Galaxy S23 Ultra heeft besteed tijdens het Galaxy Unpacked-evenement. Er werd zelfs meer tijd besteed aan de S Pen voor de nieuwe Galaxy Book 3 Pro 360 en die werd ook alleen maar even snel benoemd.

Alle Samsung Galaxy Ultra-modellen met een S Pen (Image credit: Samsung)

We hadden toch wel wat beelden verwacht van de Galaxy S23 Ultra in al zijn verschillende kleuren, omringt door een hele hoop S Pennen. Vaak zijn er wel van die (nietszeggende) promotiefilmpjes bij een onthulling van een Samsung-apparaat met een S Pen, maar we hebben dit keer geen S Pen prominent voorbij zien dansen. Het lijkt dus alsof Samsung het ook niet meer zo belangrijk vindt.

We kregen echt vrijwel niets te horen of te zien. Niets over verbeterde reactiesnelheden met de S Pen of over hoe het nu nog meer voelt alsof je op echt papier schrijft. Ook kregen we dit keer niet te weten hoeveel niveaus van drukgevoeligheid er zijn of wat we normaal gesproken dan ook allemaal horen bij een nieuwe S Pen. Echt nieuw is deze stylus misschien ook niet dit keer.

Wat kan je allemaal met de S Pen?

Je kan de S Pen gebruiken als sluiterknop om foto's te maken, je de S Pen boven foto's en e-mails laten zweven om er een preview van weer te geven en nog veel meer. Je kan er zelfs notities mee maken. Daar is hij natuurlijk ook voor bedoeld, maar met alle extra functies die Samsung er steeds aan heeft toegevoegd, zou je dat bijna vergeten.

Op de oude Galaxy Note-apparaten en de Galaxy S22 Ultra was de S Pen een goede reden voor Samsung om elk jaar weer een nieuwe telefoon uit te brengen die verder vrij weinig was veranderd. Smartphone-fabrikanten proberen altijd rin ieder geval een aantal nieuwe functies toe te voegen aan het nieuwe model om toch mensen over te halen om over te stappen van het model van het jaar daarvoor (of nog oudere modellen). Samsung kon dan ook voorheen altijd wel wat gekke nieuwe functies kwijt op de S Pen.

De drie "verschillende kleuren" van de S Pen voor de S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De handigste functie van de S Pen is waarschijnlijk toch wel dat je het knopje erop kan gebruiken als sluiterknop voor je camera. Als je foto's met je telefoon maakt, dan is het vaak lastig om de telefoon goed stil te houden terwijl je op het scherm tikt om de foto te nemen. Met de S Pen hoef je niet meer op te telefoon zelf te tikken, dus je kan het toestel dan veel stabieler houden.

De functie van de S Pen die we echter het meest gebruiken komt je misschien wel bekend voor als je ook ooit een Note- of Ultra-model met S Pen hebt gehad. Het is namelijk vooral leuk om met de pen te klikken als je je verveelt. Het is eerlijk gezegd het grootste gedeelte van de tijd gewoon een leuk fidget-apparaatje. Zo kan je hem op de Galaxy S23 Ultra ook weer gebruiken, maar dat is natuurlijk niet echt een "functie" waar Samsung tijd aan gaat besteden tijdens de onthulling.

Een stylus voegt niet echt veel toe aan een telefoon

In het beste geval maakt de S Pen alledaagse taken iets gemakkelijker

Samsung richt zich met de S Pen vooral op de creatievelingen onder ons, maar niet iedereen met een S Pen is een kunstenaar. Als er nou ook een AI-assistent op Samsung-telefoons verschijnt die mijn tekeningen kan verbeteren, dan zou ik de S Pen misschien iets vaker tevoorschijn halen. Dat betekent niet dat de S Pen niet ongelofelijk handig kan zijn. Voor sommige mensen en in sommige gevallen zouden we een telefoon met een S Pen (vanwege de S Pen) juist eerder aanbevelen dan andere telefoons.

Het is bijvoorbeeld echt heel handig om de S Pen te gebruiken als je documenten moet ondertekenen. Dat is misschien ook niet iets waar iedereen vaak mee te maken heeft, maar als dat voor jou wel het geval is, dan is het een stuk handiger en professioneler dan iets ondertekenen met je vinger op je telefoonscherm, laat staan wanneer je het document eerst moet printen om het vervolgens met een echte pen te ondertekenen en weer te scannen.

In dat soort situaties is een S Pen wel echt handig, maar het komt eerlijk gezegd niet zo vaak voor. In het beste geval maakt de S Pen alledaagse taken iets gemakkelijker. Maar is dat genoeg voor jou om bijvoorbeeld de enorm dure S23 Ultra te kopen? En is dat dan ook wat je voor al dat geld wil krijgen of zou je eigenlijk liever iets anders in je Ultra-toestel willen zien?

Is het tijd om de S Pen neer te leggen?

Waarom doet Samsung nog moeite om de S Pen toe te voegen aan zijn Ultra-smartphones? Het ontwerp van de S Pen en zijn opbergruimte (met waterbestendigheid!) is erg indrukwekkend, maar het kost waarschijnlijk ook redelijk wat geld om dit elk jaar weer (enigszins) aan te passen en te produceren. Is dat het echt nog waard voor Samsung?.

Als het bedrijf de S Pen achterwege zou laten, dan houden we meer ruimte over voor een grotere batterij of betere koeling. Maar laten we eerlijk zijn, vooral die grotere batterij is interessant. Hoeveel Galaxy S23 Ultra-gebruikers zouden liever een grotere batterij hebben dan een S Pen die de meeste mensen toch vergeten te gebruiken? Wij denken toch wel dat het om een grote meerderheid van de gebruikers gaat.

De Galaxy Note 20 was de laatste Galaxy Note (Image credit: Aakash Jhaveri)

Als Samsung de S Pen echter voorgoed neerlegt (voor zijn smartphones), dan geeft de smartphone-fabrikant eigenlijk toe dat het geen succes was. De Galaxy Note-productlijn is ook al gestorven, maar Samsung zegt niet dat die serie gefaald is of iets degelijks. Nee, de Note is gewoon geëvolueerd in de Ultra.

De Galaxy Tab S8 Ultra gebruikt ook een stylus, maar dat is een tablet, dus een S Pen is daarbij ook veel logischer. Die S Pen heeft echter geen opbergruimte in de tablet zelf en dat verwachten we ook niet bij de S Pen voor de (ondersteunde) Galaxy Book3 Pro-modellen.

Het lijkt erop dat bijna niemand de S Pen echt miste toen deze niet verscheen tijden het Unpacked-evenement. Er werd zover we weten niet echt naar gevraagd, dus misschien is dat een teken voor Samsung om zijn focus te verleggen.

Geef ons een grotere batterij in plaats van de pen!

De batterij op de Galaxy S23 Ultra is precies even groot als die op de voorgaande Galaxy S22 Ultra. De nieuwe Samsung Galaxy S23 en de Galaxy S23 Plus kregen daarentegen allebei een iets grotere batterij.

De Galaxy S23 Plus heeft een grotere batterij dan de S22 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Als Samsung in plaats van de S Pen ook maar een iets grotere batterij had toegevoegd, dan waren we daar al blij mee geweest. Nogmaals, de S Pen kan best handig zijn en werkt ook prima, maar je hebt waarschijnlijk gedurende de tijd dat je deze telefoon gebruikt meer aan een batterij die langer dan één hele dag meegaat (bij intensief gebruik). Samsung zou namelijk niet alleen een van de beste smartphones kunnen maken, maar tegelijkertijd ook een van de smartphones met de grootste batterijcapaciteit. Dat lijkt ons wel waardevol voor de consument.

De nieuwe camera op de S23 Ultra was duidelijk de grootste focus van het Unpacked-evenement. Om optimaal van die camera gebruik te maken, met zijn hoge resolutie video's op een fel en soepel display, heb je toch wel een flinke batterij nodig. Daarom hopen we toch dat Samsung bij de volgende generatie kiest voor een grotere batterij in plaats van de S Pen.