Nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 5 leak: worden foldables eindelijk iets nuttiger?

Via een nieuwe leak voor Samsung's aankomende Galaxy Z Flip 5 zijn er nu details over een aantal specs van het externe scherm op het toestel gedeeld, samen met afbeeldingen waarop dit display in actie is te zien.

Deze informatie komt vanuit de bekende insider Ice Universe op Twitter (opens in new tab), die claimt dat het buitenste scherm van het toestel 3,4 inch groot zal zijn en een resolutie van 720p krijgt (720x748 pixels) met 305 ppi (pixels per inch). Het klinkt dus alsof dat een prima scherm wordt, ook al zal het niet baanbrekend zijn. Het is in ieder geval een flinke verbetering ten opzichte van het minuscule 1,9-inch coverscherm op de Galaxy Z Flip 4 . Verder zou Samsung ook van plan zijn om deze extra ruimte op dit scherm onder andere te gebruiken voor een nieuwe reeks widgets.

Nieuwe widgets

Als we kijken naar de afbeelding die Ice Universe heeft gedeeld, dan zien we dat het externe scherm op de Z Flip 5 misschien zal gaan beschikken over een kalender-widget met daarbij een klok en daarnaast ook nog een widget voor de actuele weersverwachting. De batterij-indicator is ook redelijk interessant, want in de gelekte afbeelding zien we de batterijstatus van vier verschillende (verbonden) apparaten staan. Er is er een voor de Flip 5 zelf en ook een voor wat aan de hand van het icoon een smartwatch lijkt te zijn. Het is nogal lastig om te zien waar de andere indicatoren voor zijn. Het kan bijvoorbeeld onder andere om de batterijstatus van een smart speaker gaan, maar dat is dus niet goed te zien.

Linksonder op het coverscherm staan ook vier snelkoppelingen voor apps. In deze afbeelding lijkt het snelkoppelingen te zijn voor de telefoon-app, de sms-app, de weer-app en de instellingen-app. In de eerste instantie lijkt het ons vrij handig om nu bijvoorbeeld sms'jes te kunnen versturen via het coverscherm, zodat je minder snel de telefoon hoeft open te vouwen, maar we vragen ons wel af of al deze iconen misschien niet iets te klein zijn. Het kan namelijk gauw irritant worden als je probeert een sms te verzenden, maar in plaats daarvan steeds de weer- of telefoon-app opent.

Sterke concurrentie

Deze nieuwe vermelding van de specs komt een paar dagen nadat een andere leak ook al renders van de Z Flip 5 liet zien . De nieuwe informatie ondersteunt die eerdere geruchten dus ook. Er werd namelijk al geclaimd dat het coverscherm 3,4 inch zou worden en dat er een notch bij zou zitten voor de camera's.

Net als bij alle leaks is het aan te raden om dit alles met een korreltje zout te nemen. Zelfs als de informatie klopt, kan er nog van alles veranderen voordat het uiteindelijke toestel arriveert. Daarnaast zou het ons ook niet verbazen als het coverscherm gewoon een rechthoek wordt (zonder notch). Hoe dan ook lijkt het erop dat de Galaxy Z Flip 5 stevige concurrentie krijgt op het gebied van grotere coverschermen. Een andere leak met specs van de Motorola Razr 40 Ultra suggereert dat die smartphone ook een vierkanten coverscherm krijgt met een resolutie van 1.056 x 1.066 pixels.

Voor nu is het dus nog een kwestie van afwachten tot we later deze zomer misschien meer informatie krijgen, want dat is wanneer we de officiële release van de Galaxy Z Flip 5 verwachten.