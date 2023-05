Samsung Galaxy Z Fold 5 renders vertonen het nieuwe dunnere scharnier

Terwijl we nog geduldig aan het wachten zijn op de grote onthulling van de Samsung Galaxy Z Fold 5, zijn er inmiddels wel al een aantal onofficiële renders van de foldable online verschenen. Dit zijn third-party renders, die zijn gemaakt aan de hand van de informatie die tot nu toe is gelekt door verschillende bronnen.

De beelden komen vanuit de bekende leaker OnLeaks (opens in new tab) en van Smartprix (opens in new tab). We zien op deze afbeeldingen een telefoon die erg veel lijkt op de Galaxy Z Fold 4 van vorig jaar. Het ziet er dus naar uit dat we dit keer geen enorme designveranderingen zullen krijgen, als we er tenminste van uitgaan dat de renders accuraat zijn.

Dat was gedeeltelijk ook wel te verwachten, want er zijn ook niet enorm veel manieren waarop je dit ontwerp kan aanpassen (met de technologie die erin zit). Je ziet dan ook dat veel van de beste vouwbare smartphones er erg vergelijkbaar utizien. Dat betekent echter niet dat deze aankomende smartphone er precies hetzelfde uit moet zien als zijn voorganger. Zo lijkt de flitser achterop de cameramodule nu aan de zijkant van de lenzen te worden geplaatst in plaats van onder de lenzen.

Good morning #FutureSquad! Here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyZFold5 (360° video + stunning 5K renders + dimensions)!On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/CP8EVA9eQB pic.twitter.com/QAnWJtSOoBApril 29, 2023 See more

Nieuwe afmetingen

Wat blijkbaar wel zal verschillen zijn de afmetingen van het nieuwe apparaat. De Z Fold 5 zou namelijk 154,9 mm x 129,9 mm x 6,3 mm zijn wanneer hij helemaal is opengevouwen, vergeleken met de 155,1 mm x 130,1 mm x 6,3 mm van de Samsung Galaxy Z Fold 4.

Wanneer hij dichtgevouwen is, zou de nieuwe telefoon overigens ook een paar millimeter dunner zijn dan zijn voorganger, dankzij de introductie van een waterdruppel-scharnier op de Z Fold 5. Dit moet ervoor zorgen dat beide kanten van het scherm echt plat tegen elkaar aan komen te liggen.

Toch zal de grootste upgrade zich waarschijnlijk aan de binnenkant van het toestel bevinden. Volgens geruchten zal de Galaxy Z Fold 5 namelijk gebruikmaken van een Snapdragon 8 Gen-chip.

Conclusie: designveranderingen kosten geld

Het is eigenlijk altijd toch wel wat interessanter wanneer een telefoon wordt gelanceerd met één of meer grote veranderingen ten opzichte van zijn voorganger. Dan is er iets meer om over te praten, maar zoals we eerder ook al benoemden, is het lastig om op veel manieren te innoveren wanneer het gaat om het opvouwen van twee blokken metaal met een laag glas eroverheen.

Daarnaast kost het natuurlijk ook gewoon geld om een bestaand design te veranderen. Als de Z Fold 5 er dus vergelijkbaar uitziet als de Z Fold 4, dan wil dat waarschijnlijk zeggen dat Samsung gebruikmaakt van bestaande onderdelen en productietechnieken en -processen om het toestel op de markt te brengen.

Als je winst zo snel is gedaald als bij Samsung gedurende de afgelopen maanden (opens in new tab), dan is het zeker van belang om op bepaalde gebieden geld te besparen. Laten we maar hopen dat de consumenten ook enigszins van deze besparingen mogen genieten. Volgens geruchten zal de Z Fold 5 hetzelfde gaan kosten als zijn voorganger (vanaf 1.799 dollar en misschien dus ook weer 1.799 euro) en dat zou zeker fijner zijn dan alweer een prijsverhoging.

Het ziet er wel naar uit dat in ieder geval tot volgend jaar moeten wachten om misschien echt een grote designverandering te zien voor deze foldable. De Galaxy Z Fold 6 krijgt namelijk waarschijnlijk een "enorm grote verandering voor de vormfactor", maar hoe dat er precies uit gaat zien weten we nog niet.

We hoeven als het goed is echter niet meer zo lang te wachten op de aankomende Z Fold 5, want volgens het meest recente gerucht over de releasedatum arriveren dit toestel en de Samsung Galaxy Z Flip 5 misschien al voor eind juli.