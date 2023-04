Samsung Galaxy Z Fold 5 en Flip 5 krijgen lager gewicht en groter coverscherm

We zien steeds meer details over Samsung's volgende vouwbare telefoons, de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 naar aanloop van hun verwachte lancering in augustus. Een nieuw lek ondersteunt eerdere geruchten die zeiden dat de grootste verandering het coverscherm van de Z Flip 5 zal zijn.



De nieuwste lekken komen via betrouwbare leaker Ice Universe (opens in new tab) op Twitter. Hij verwijst daar naar de schermformaten en gewichten van de smartphones. We zien geen enorm gedetailleerde info, maar de info die we wel krijgen, ligt in lijn met andere geruchten.

100%Flip5 3.4/6.7 187gFold5 6.2/7.6 254gApril 11, 2023 See more

Als deze maten juist zijn, zou dat betekenen dat de Galaxy Z Flip 5 een veel groter coverscherm krijgt. Het 1,9-inch schermpje aan de buitenkant van de Galaxy Z Flip 4 is namelijk niet erg nuttig in vergelijking met de Motorola Razr 2022 of Oppo Find N2 Flip. Een groter scherm zal het gebruik van apps en widgets eenvoudiger en aangenamer maken.

Dit laatste lek vermeldt daarnaast dat beide telefoons van Samsung naar verwachting respectievelijk 254g en 187g wegen. Dat betekent dat de Galaxy Z Fold 5 een beetje lichter zou zijn, vergeleken met de 263g van Galaxy Z Fold 4, terwijl de Z Flip 5 hetzelfde zal wegen als zijn voorganger.

Mee met de concurrentie

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Als het om vouwbare telefoons gaat, is elke kleine verandering belangrijk. Vouwbare telefoons bestaan misschien al een paar jaar, maar slechts een fractie van alle verkochte telefoons is een foldable. Bijgevolg is het logisch dat fabrikanten hun ontwerpen blijven verfijnen in een poging om toestellen te maken met een grotere mainstream aantrekkingskracht.

De vormfactor van de Galaxy Z Fold blijft uniek in de Benelux, terwijl de Z Flip hier alleen de Motorola Razr als concurrent heeft. Zowel de vouwbare telefoons van Oppo als Huawei worden hier namelijk niet verkocht. Voor Samsung is het hier daarom vooral belangrijk om Motorola te verslaan.

Kleinere formaten betekenen daarnaast dat het gewicht anders verdeeld wordt en grotere coverschermen zorgen ervoor dat je meer kan doen zonder de telefoon open te klappen. Hoewel het er niet naar uitziet dat we veel verschillen zullen zien tussen de Z Fold 5 en zijn voorganger, zal het grotere coverscherm op de Z Flip 5 wel een merkbare impact hebben op de gebruikerservaring.

Tot slot worden beide toestellen worden naar verwachting op hetzelfde moment gelanceerd, tijdens het jaarlijkse Unpacked-evenement van Samsung in augustus. Tot die tijd blijven we de geruchten nauwlettend in de gaten houden.