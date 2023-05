Renders Samsung Galaxy Z Flip 5 tonen groter coverscherm

De Samsung Galaxy Z Flip 5 zou volgens onofficiële renders een broodnodig designwijziging krijgen. Het coverscherm aan de buitenkant zou namelijk groter worden, zodat het beter kan concurreren met gelijkaardige toestellen als de Motorola Razr en Oppo Find N2 Flip.

Deze renders zijn afkomstig van bekende leaker OnLeaks (opens in new tab) en zijn te zien op MediaPeanut (opens in new tab). Ze zijn gebaseerd op onbevestigde informatie van interne bronnen, dus het eigenlijke ontwerp kan bijgevolg afwijken.

Het grotere coverdisplay is de ster van de show en zit onder de dubbele camera. We hebben dit grotere display eerder gezien in een lek en deze render laat ons zien hoe dit er in de praktijk uit kan zien.

Good Morning #FutureSquad! Here comes your first and most comprehensive look at the #Samsung #GalaxyZFlip5 (360° video + crispy 5K renders + dimensions)!On behalf of new Partner @MediaPeanutBlog 👉🏻 https://t.co/1MZ5k32IL0 pic.twitter.com/excySevmYIApril 30, 2023 See more

Verwachte specs

Deze renders tonen ook het hoofdscherm van de Galaxy Z Flip 5, dat naar verwachting 6,7 inch groot is. Binnenin de telefoon zien we hoogstwaarschijnlijk een Snapdragon 8 Gen 2 processor met 8GB RAM.

De camera's van de Galaxy Z Flip 5 zouden hetzelfde blijven: een 12MP-hoofdcamera en een 12MP-groothoekcamera. Een belangrijke upgrade zou de water- en stofbestendigheid zijn. De telefoon zou namelijk als eerste foldable een IP68-score krijgen.

Gezien de betrouwbaarheid van de bron en hoe deze renders overeenkomen met eerdere lekken, zouden dit zomaar de correcte specs van de Galaxy Z Flip 5 kunnen zijn. Aan het einde van juli zou Samsung de telefoon uit de doeken doen en komen we het te weten.

Grotere coverschermen voor iedereen

Je hoeft geen doorwinterde analist van de mobiele industrie te zijn om de trend van vouwbare klaptelefoons te zien: hun displays aan de buitenkant worden groter.

Terwijl de Samsung Galaxy Z Fold 4 een volwaardige scherm aan de buiten heeft, is er bij klaptelefoon foldables veel minder ruimte om mee te werken. Dat zorgt voor de nodige uitdagingen. Verder is het niet zo eenvoudig om een scherm aan te brengen aan een onderdeel van de telefoon waar al een scherm in zit.

Toch zijn producten die ruimte optimaal aan het benutten. Zo heeft de Motorola Razr een coverdisplay dat als volwaardige display werkt. Niet elke app gedraagt zich zoals je zou willen op dat scherm, maar dit is een grote stap vooruit. Vergelijk dat met het minischermpje op de Galaxy Z Flip 4 waarop je net de klok kan aflezen en je ziet dat er bij Samsung letterlijk nog veel ruimte voor verbetering is.