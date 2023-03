Samsung komt dit jaar nog met smartphone die driedubbel kan plooien

Samsung zou dit jaar een geheel nieuwe vouwbare smartphone met twee scharnieren in plaats van één kunnen lanceren. Het opengevouwen scherm zou daardoor zo groot zijn als de gemiddelde tablet.

Momenteel biedt Samsung twee opties voor mensen die een opvouwbare telefoon willen. De Galaxy Z Flip 4 heeft het formaat van een normale telefoon die je kan dichtklappen zoals een oude klaptelefoon, terwijl de Galaxy Z Fold 4 kan openklappen als een boek zodat je een groter scherm hebt.

Deze nieuwe telefoon die driedubbel kan vouwen, zou een uitbreiding zijn van de bestaande Z Fold-serie. Dankzij het extra scharnier is het mogelijk om het opengevouwen scherm nog groter te maken, terwijl de dichtgeklapte telefoon nog steeds in je broekzak past.

In december 2021 doken Samsung-patenten op met details over een telefoon die driedubbel kon vouwen en tijdens MWC 2023 demonstreerde Samsung Display een driedelig Flex G-scherm. Nu heeft leaker Yogesh Brar (opens in new tab) gezegd dat Samsung deze technologie dit jaar al in zijn eigen toestellen zou toepassen (via Android Authority (opens in new tab)).

Een vouw te ver?

Een telefoon die driedubbel kan vouwen heeft zowel voor- als nadelen. Vergeleken met de bestaande Z Flip en Fold van Samsung, zou een driedelige foldable het schermformaat van een tablet kunnen hebben (ongeveer 10 inch).

Bovendien zou hij in gesloten vorm nog steeds een coverscherm kunnen hebben dat even groot is als het scherm van een gewone telefoon, afhankelijk van hoe de telefoon wordt gesloten. Andere vouwbare smartphones bieden doorgaans een zeer klein scherm met beperkte functionaliteit wanneer ze worden opgevouwen, maar met dit nieuwe mechanisme kan een van drie delen van het scherm dienst doen als coverdisplay.

(Image credit: Samsung Display)

Het extra paneel betekent dat het toestel omvangrijker is dan de Z Fold met twee panelen, wat zijn aantrekkingskracht als 'compacte' telefoon in gevaar brengt. Bovendien zijn vouwbare schermen kwetsbaarder dan gewone smartphoneschermen vanwege het materiaal. Er is dan ook een reden dat het vouwbare display altijd aan de binnenkant van een telefoon zit.

Hoewel een scherm dat constant zichtbaar is, nuttiger kan zijn, kan het ook sneller beschadigd raken. Samsung heeft veel moeite gedaan om de zwakke punten van vouwbare telefoons aan te pakken, maar ze zijn nog steeds niet perfect. Met een extra vouw zou de telefoon meer problemen dan mogelijkheden kunnen creëren.

Samsung zelf zelf heeft tot slot nog geen woord gezegd over wanneer we deze technologie in een telefoon (of ander product) zullen zien.