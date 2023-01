Speciale Snapdragon-chip in Samsung Galaxy S23 moet Apple overtreffen

Net toen we dachten dat we alles wisten de Samsung Galaxy S23 voor de officiële aankondiging op 1 februari, heeft een last-minute gerucht ons meer stof tot nadenken gegeven.

Eerdere geruchten vermeldden dat de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra zouden lanceren met een standaard Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Maar de nieuwste informatie suggereert dat Qualcomm hun processor heeft overgeklokt om een op maat gemaakte CPU te leveren voor Samsung.

Volgens de betrouwbare leaker Roland Quandt (opens in new tab) zullen de smartphones in de Samsung Galaxy S23-serie worden uitgerust met een op maat gemaakte Snapdragon 8 Gen 2-chipset 'For Galaxy'. Dat kan de nieuwe telefoons van Samsung nog dichter bij de iPhones van Apple brengen op vlak van benchmarkscores en pure prestaties.

Als je van cijfers houdt: deze speciaal ontworpen Snapdragon-processor zou een maximale kloksnelheid van 3,36 GHz halen, terwijl de standaardversie beperkt is tot 3,2 GHz.

Dit is groot nieuws voor de Galaxy S23 en Android in het algemeen. Vorig jaar kregen de Galaxy S22-smartphones verschillende chipsets op basis van hun regio. De Europese markt kreeg voornamelijk de Exynos-chip van Samsung zelf, terwijl de VS een versie met Snapdragon-chip kreeg. Dat lijkt op het eerste gezicht geen ramp, maar de Snapdragon-chips doen het steevast beter dan de Exynos-chips en dat was vorig jaar ook zo.

Daar lijkt dit jaar verandering in te komen. Als de geruchten kloppen, heeft Qualcomm blijkbaar ingestemd met het overklokken van de Gen 2-chips voor het nieuwe vlaggenschip van Samsung. In theorie betekent dit dat de Android-concurrentie van Samsung de benchmarkprestaties van de S23 niet kunnen evenaren. Verder zou deze unieke Snapdragon wereldwijd gebruikt kunnen worden zodat niemand nog kan klagen over de inferieure Exynos-chips.

Het voortouw nemen

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

We hebben eerder geruchten gehoord over de baanbrekende prestaties van de Galaxy S23 en Qualcomm zelf heeft de kracht van zijn Snapdragon 8 Gen 2 al meermaals aangeprezen. Het is dus logisch dat een op maat gemaakte versie van deze chipset de sleutel zou kunnen zijn om Samsung's nieuwe smartphones net dat beetje meer te geven.

Topprestaties zijn nooit goedkoop geweest en de Samsung Galaxy S-reeks staat dan ook niet bekend om zijn lage prijs. We hebben de voorbije weken talloze lekken gezien met mogelijke prijzen in verschillende landen. Waar de VS naar verluidt dezelfde prijzen als vorig jaar krijgt, gaan de prijzen in Europa drastisch stijgen. We hadden gehoopt dat Samsung niet dezelfde weg zou inslaan als Apple met de hogere europrijzen van de iPhone 14, maar dat lijkt tevergeefs te zijn. Zo zijn er prijsstijgingen van 100 euro gespot voor zowel de Galaxy S23 als de S23 Plus.

Hoe dan ook, zullen we meer te weten komen over de processors in de Galaxy S23-reeks wanneer de nieuwe Samsung-telefoons officieel worden onthuld tijdens Samsung Unpacked 2023. Je kan de livestream tot slot zelf volgen op 1 februari om 19u, onze tijd.