Samsung Galaxy S23: nog meer prijzen gelekt

We hebben al eerder wat gelekte prijzen gezien voor de Samsung Galaxy S23, en nu de telefoons bijna onthuld worden op 1 februari, krijgen we nog meer nieuwe informatie binnen. We hebben nu nieuwe informatie over de prijzen voor Turkije, Duitsland en India en vooral de Duitse prijzen kunnen voor ons een goede indicatie geven van wat we kunnen verwachten in de Benelux.

Ook al leven wij misschien niet in deze landen, deze prijzen geven wel aan wat de prijsverschillen wereldwijd zijn (met de Galaxy S22). Zo gaan de Galaxy S23-toestellen bijvoorbeeld in Turkije veel meer geld kosten dan hun Galaxy S22-voorgangers (van Roland Quandt (opens in new tab) via Notebookcheck (opens in new tab)).

De startprijs voor het goedkoopste Galaxy S23-model wordt daar schijnbaar 50.000 Turkse lira. Dat is ongeveer 2442 euro, dus dat is wel een enorm hoge prijs, maar dat komt echter ook vooral door hoge belasting op geïmporteerde elektronica in Turkije.

Duitsland en India

Wat misschien voor ons in Nederland en België een betere indicatie geeft, zijn de Duitse prijzen voor de Galaxy S23-telefoons, die inmiddels op WinFuture (opens in new tab) (via GSMArena (opens in new tab)) zijn verschenen. In Duitsland gaat het dus om startprijzen van 949 euro (S23), 1.199 euro (S23 Plus) en 1.399 euro (S23 Ultra). Dat is een prijsverhoging van ongeveer 100 euro vergeleken met de modellen uit 2022.

Vorig jaar waren de prijzen voor alle S22- en S22 Plus-modellen én voor de 128GB- en 256GB-versies van de Galaxy S22 Ultra in Duitsland precies hetzelfde als in Nederland en België, dus misschien zijn dit ook de prijzen die wij hier ook moeten gaan betalen voor deze smartphones.

Verder gaan de prijzen voor India volgens MySmartPrice (opens in new tab) (via Notebookcheck (opens in new tab)) ook omhoog vergeleken met de Galaxy S22-serie. De S23-serie zou daar te koop zijn vanaf 79.999 Indiase roepies.

Al deze leaks geven in ieder geval aan dat je meer moet betalen voor je Galaxy S23-toestel, dan je vorig jaar moest betalen voor het vergelijkbare Galaxy S22-toestel, hoewel de nieuwe toestellen natuurlijk nog niet officieel onthuld zijn. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat Samsung ook in Nederland en België nog deals gaat aanbieden om de klap te verzachten, zoals we ook al zien in de VS.

Conclusie: de prijs is erg belangrijk

De geruchten voor de prijzen van de Galaxy S23-serie zijn niet echt helemaal consistent geweest de laatste tijd, maar wat we over het algemeen wel zien, is dat Samsung in de meeste regio's de prijzen omhoog gooit. Misschien blijven de prijzen alleen gelijk met die van de S22-serie in de VS.

Leaks voor de Australische en de Zuid-Koreaanse prijzen laten zien dat ook daar de 2023-modellen iets duurder worden dan de 2022-varianten. Dat zien we nu dus ook bij Duitsland en India. Turkije staat een beetje los van de rest met de wat extremere prijsverhoging.

Er zijn natuurlijke meerdere factoren die zorgen voor deze prijsverhogingen, zoals hogere belastingen en productiekosten. Samsung heeft dan ook niet op al deze factoren invloed. Toch is het bedrijf zich er waarschijnlijk wel van bewust dat het zijn toestellen (enigszins) aantrekkelijke prijzen moet geven om kopers te lokken.

Als je je dan bedenkt dat de Google Pixel 7 bijvoorbeeld beschikbaar is vanaf 649 euro (in de meeste regio's dezelfde prijs als de Pixel 6), dan moet Samsung toch wel een heel erg speciale smartphone uitbrengen om de flink hogere prijs waar te maken.