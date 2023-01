Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: welke is de echte Ultra?

De Samsung Galaxy S23 Ultra kan wel eens de ultieme Android-smartphone van 2023 worden. Het is in ieder geval een toestel waarvan we veel verwachten, aangezien zijn voorganger, de Samsung Galaxy S22 Ultra nog steeds een van de beste smartphones is die je kan kopen en hij is inmiddels alweer ongeveer een jaar oud.

Binnenkort weten we hoe krachtig de Samsung Galaxy S23 Ultra precies is, aangezien hij als het goed is tijdens het Galaxy Unpacked 2023-evenement op 1 februari wordt onthuld. Dankzij gelekte informatie en geruchten hebben we al een vrij goede beeld kunnen vormen van wat deze telefoon ons gaat bieden.

Met die informatie in gedachten zetten we hier wat we verwachten van de Galaxy S23 Ultra tegenover de belangrijkste specs en functies van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Zo kan je alvast een inschatting maken over hoe groot de upgrade van de S22 Ultra naar de S23 Ultra echt wordt.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy S22 Ultra is natuurlijk al een tijdje uit, maar deze had een lanceringsprijs vanaf 1.249 euro (tot 1.529 euro voor het duurste model). Inmiddels is hij na bijna een jaar uit te zijn al wel voor lagere prijzen dan dat te vinden en naar verwachting zal de prijs nog verder dalen wanneer de Samsung Galaxy S23 Ultra beschikbaar wordt gemaakt.

Dat nieuwe toestel wordt als het goed is op 1 februari onthuld en zal waarschijnlijk een week of twee daarna in de winkel liggen. We verwachten dat het toestel wereldwijd beschikbaar wordt gemaakt, maar als we de gelekte prijzen moeten geloven, dan wordt het wel een stuk duurder dan de S22 Ultra.

Het is nog lastig om een goede inschatting te maken van hoe duur hij in de Benelux wordt, gezien inflaties en algemene prijsverhogingen voor Europa, maar als het een vergelijkbaar prijsverschil zou zijn met vorig jaar (tussen de dollar- en europrijs), dan betalen we hier minstens 1.329 euro voor de S23 Ultra.

Het is dan wel weer zo dat de Galaxy S23 Ultra dit jaar misschien een instapmodel met 256GB opslagruimte krijgt, terwijl de Galaxy S22 Ultra een instapmodel met 128GB had. Een 256GB S22 Ultra kostte bij de lancering 1.349 euro, dus het zou kunnen dat de prijsverhoging in verhouding misschien toch nog een klein beetje meevalt, aangezien je bij het instapmodel dus meer opslagruimte krijgt, maar het is vooral nog even wachten op de officiële prijzen voor de Benelux.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: design

De Samsung Galaxy S23 Ultra krijgt volgens geruchten een heel erg vergelijkbaar design als de Samsung Galaxy S22 Ultra. Dat betekent weer een rechthoekige vorm met een ruimte voor de S Pen en met de individuele camera's die op de achterkant uitsteken.

Net als de S22 Ultra, krijgt de nieuwe variant waarschijnlijk ook weer een glazen achterkant en een metalen frame. Ook zal hij vast weer waterbestendig zijn, net als zijn voorganger.

We verwachten wel wat kleine verbeteringen aan het design, zoals misschien iets dunnere randen om het scherm of iets dergelijks, maar het verschil met de S22 Ultra zal niet overduidelijk zijn op het gebied van het design.

De kleuren zullen wel anders zijn. Volgens geruchten zijn de Samsung Galaxy S23 Ultra-kleuren onder andere: Cotton Flower (crème), Misty Lilac (roze), Botanic Green en Phantom Black. De Samsung Galaxy S22 Ultra is daarentegen beschikbaar in het Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy, Graphite, Sky Blue en Red.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: display

Qua display verwachten we ook niet veel veranderingen tussen de twee toestellen. Volgens bepaalde bronnen krijgt de Samsung Galaxy S23 Ultra, net als de S22 Ultra, een 6,8-inch-scherm van 1.440 x 3.088.

De aankomende smartphone krijgt naar verwachting ook weer een (variabele) verversingssnelheid van 120Hz en dezelfde vingerafdrukscanner onder het display, die ook op het huidige model te vinden is.

Het scherm zou wel een hogere helderheid kunnen krijgen. Zo horen we bijvoorbeeld dat de piekhelderheid ergens tussen de 2.150 en (meer dan) 2.200 nits kan zitten. De Galaxy S22 Ultra had daarentegen een piekhelderheid van 1.750 nits en zelfs dat was al erg fel.

De Samsung Galaxy S23 Ultra beschikt waarschijnlijk ook over een steviger scherm. Het lijkt namelijk waarschijnlijk dat hij gebruik gaat maken van het nieuwe Gorilla Glass Victus 2 in tegenstelling tot de Victus Plus op de Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: camera en batterij

De camera op de Galaxy S23 Ultra kan wel eens de grootste upgrade zijn ten opzichte van zijn voorganger. Volgens geruchten krijgt het nieuwe toestel namelijk een nieuwe 200MP-hoofdcamera, naast een 12MP-ultrawide-camera, een 10MP-telefotocamera (met 3x optische zoom) en een 10MP-periscoopcamera (met 10x optische zoom).

De enige echte upgrade is hier de hoofdsensor, want de Samsung Galaxy S22 Ultra had een hoofdcamera met een 108MP-sensor. Deze nieuwe sensor zou volgens geruchten zorgen voor betere nachtfotografie en voor meer gedetailleerde beelden in het algemeen.

Verder zijn de camera's waarschijnlijk redelijk vergelijkbaar, al zou de S23 Ultra wel wat kleine verbeteringen krijgen, waaronder betere focus, verbeterde stabilisatie en een aantal nieuwe cameramodi. Zo zou er ook een nieuwe modus komen waarmee je hyperlapse-video's van de lucht kan maken. Dat laatste (en andere software-updates) komen misschien echter ook naar de Galaxy S22 Ultra.

Als je hoopt op een verbeterde batterijduur, dan wordt je misschien teleurgesteld, want het lijkt erop dat de S23 Ultra, net als de S22 Ultra, weer een 5.000mAh-batterij krijgt. Ook zou de telefoon weer opladen (snelladen) met maximaal 45W.

Er zit natuurlijk wel weer een nieuwe processor in het nieuwe toestel, dus dat kan hem misschien iets efficiënter maken, waardoor je toch een iets langere batterijduur krijgt.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: specs en functies

Het ziet ernaar uit dat de grootste update, naast de camera, de nieuwe processor wordt. Meerdere bronnen geven aan dat er voor de Snapdragon 8 Gen 2-chipset wordt gekozen en dat het zelfs een betere versie van die chip wordt, speciaal voor Samsung.

Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de Snapdragon 8 Gen 1 of de Exynos 2200 (afhankelijk van de regio) in de S22 Ultra. Ook krijgt dit keer waarschijnlijk de hele wereld dezelfde chipset. Er zou dan dus niet meer in sommige regio's (waaronder de Benelux) een minder goede Exynos-chip worden gebruikt.

We weten nog niet veel over de hoeveelheid werkgeheugen, maar de Samsung Galaxy S23 Ultra wordt misschien standaard wel met meer opslagruimte geleverd. Het instapmodel zou namelijk dit jaar 256GB opslagruimte krijgen in plaats van de 128GB op het instapmodel van de Samsung Galaxy S22 Ultra.

De connectiviteit ziet misschien ook wat verbeteringen, aangezien er ook sprake is van satellietcommunicatie, zodat je toch in noodsituaties, wanneer je geen signaal hebt, contact met iemand kan opnemen.

We hebben ook gehoord dat de Samsung Galaxy S23 Ultra eventueel over betere speakers en een verbeterde microfoon zal beschikken.

Naar verwachting zal de Samsung Galaxy S23 Ultra (in de eerste instantie) draaien op Android 13, terwijl de S22 Ultra werd geleverd met Android 12. De oudere telefoon heeft echter al wel de nieuwe Android-update gekregen, dus ook op dat vlak zullen de twee toestellen niet veel verschillen. De Samsung Galaxy S23 Ultra zal wel voor een langere tijd ondersteund worden met updates voor het besturingssysteem (en veiligheidsupdates).

Conclusie

Al deze leaks en geruchten geven ons de indruk dat de Samsung Galaxy S23 Ultra niet echt een hele grote upgrade wordt. De grootste upgrades komen in de vorm van de 200MP-hoofdcamera en de nieuwe processor. Deze onderdelen zullen wel echt een verbetering zijn vergeleken met het toestel van vorig jaar.

Verder zal het scherm dus misschien een beetje feller schijnen en beter tegen een stootje kunnen. Ook kan er satellietcommunicatie worden toegevoegd en kan de opslagruimte op het instapmodel worden verhoogd. Tegelijk daarmee zal waarschijnlijk de prijs ook worden verhoogd voor alle S23-modellen.

Het design, de batterijcapaciteit, de oplaadsnelheid, de andere camera's, de schermgrootte en de schermresolutie blijven naar verwachting vrijwel hetzelfde (of in ieder geval erg vergelijkbaar) als op de S22 Ultra.

Hoewel de Samsung Galaxy S23 Ultra dus een grote kans heeft om aan de top van onze lijst met de beste Samsung-smartphones te belanden en misschien zelfs aan de top van de beste smartphones, is het waarschijnlijk geen enorme verbetering ten opzichte van het model uit 2022.