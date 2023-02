Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: welke is het beste?

De Samsung Galaxy S23 is inmiddels onthuld op het Galaxy Unpacked 2023-evenement van 1 februari en we weten nu dus ook precies wat we we kunnen verwachten van het nieuwe toestel.

In dit artikel gaan we dus de specificaties, het ontwerp en de functies van de Samsung Galaxy S23 vergelijken met die van de Samsung Galaxy S22 om te zien welke nou eigenlijk het beste is.

Het model van vorig jaar was een van de beste compacte flagships van 2022, dus Samsung heeft de lat hoog gelegd voor zichzelf.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy S22 is vrijwel overal verkrijgbaar en voor de basisconfiguratie met 128GB opslag betaal je 749 euro. Wil je 256GB, dan betaal je daar 50 euro extra voor.

Dat gezegd hebbende, de S22 is al zolang uit dat de kans zeer reëel is dat je hem een een stuk goedkoper kan vinden. Zeker nu de S23 ook al onthuld is.

De Galaxy S23 is inmiddels beschikbaar voor pre-order en wordt op 17 februari verzonden, maar de prijzen zijn in Europa niet meer hetzelfde als vorig jaar.

Samsung Galaxy S23 prijzen:

Galaxy S23 8GB/128GB: 949 euro (wanneer beschikbaar)

Galaxy S23 8GB/256GB: 1.009 euro (na actieperiode)

Samsung Galaxy S22 prijzen:

Galaxy S22 8GB/128GB: 849 euro (bij de lancering)

Galaxy S22 8GB/256GB: 899 euro (bij de lancering)

De prijzen voor de S23 zijn dus (in Nederland en België) redelijk gestegen. Met een adviesprijs van 949 euro betaal je dit jaar minstens 100 euro meer dan vorig jaar bij de lancering van de S22.

Normaal gesproken betaal je die 949 euro voor het 128GB-model, maar tot 26 februari 2023 krijg je bij Samsung zelf voor die prijs het 256GB-model en is het 128GB-model ook nog niet beschikbaar. Toch is dat nog steeds een hogere prijs voor 256GB dan bij de S22.

Samsung Galaxy S23 design (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: design

We wisten eigenlijk voor de lancering al dat de Samsung Galaxy S23 in veel opzichten op de Samsung Galaxy S22 zou gaan lijken, dus heel spannend was het niet om het uiteindelijke design te zien

In plaats van het camerablok dat we zagen op de S22, is er nu sprake van individuele cameralenzen die uitsteken op de achterkant, net als op de Galaxy S22 Ultra (en S23 Ultra). De hele Galaxy S23-familie heeft nu een vergelijkbaar design.

De Galaxy S22 heeft wel meer kleuropties dan de S23, maar hij is dan ook een stuk langer te krijgen. Daarom zijn er ook na een tijdje kleuren zoals Bora Purple toegevoegd aan de kleuropties. De andere kleuropties van de S22 waren Phantom White, Phantom Black, Pink Gold, Green, Graphite, Cream, Sky Blue en Violet.

De Galaxy S23 heeft vier standaard kleuropties: Phantom Black, Green, Lavender en Cream. Daarnaast zijn er ook nog twee kleuren die je alleen via Samsung zelf kan kopen: Lime en Graphite. Waarschijnlijk zal ook de S23 later nog wel in meer kleuren beschikbaar worden gemaakt.

Het toestel is echter sowieso "groen", want de S23 wordt gedeeltelijk gemaakt met gerecyclede materialen zoals visnetten, watertonnen en plastic flessen.

De afmetingen van de Galaxy S23 zijn 70,86 x 146,3 x 7,62 en dat is ongeveer even groot als zijn voorganger. Ook het gewicht is met 168 gram hetzelfde.

Het display van de Samsung Galaxy S23 is erg vergelijkbaar met die van de S22 (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: display

Het scherm is op beide telefoons 6,1 inch groot en ze gebruiken allebei een FHD+ 1.080 x 2.340 AMOLED-scherm, met een verversingssnelheid van 120Hz. Voor zover we kunnen zien is dit dus ook gewoon hetzelfde onderdeel en dat is zeker geen minpunt, want we vonden het scherm van de S22 al een van de felste en mooiste schermen die we ooit hadden gezien op een smartphone. Het is verder nog afwachten om te zien of de concurrentie daar in 2023 verandering in brengt.

Verder is de Galaxy S23 in ieder geval een goede optie voor mensen die op zoek zijn naar een telefoon die niet gigantisch is. Veel telefoons gaan richting schermen van rond de zeven inch en vergeleken daarmee is de Galaxy S23 mooi compact, net als de Galaxy S22.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: camera's

De grootste verandering voor de camera's van de Galaxy S23-reeks is dit jaar de 200MP-camera op de S23 Ultra, maar de standaard Samsung Galaxy S23 heeft een erg vergelijkbare camera-setup als de Samsung Galaxy S22. Er is een 50MP-hoofdsensor (groothoek), een 12MP-ultrawide en een 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom heeft. Als dat bekend klinkt, komt dat omdat de Samsung Galaxy S22 precies dezelfde opstelling heeft.

De grootste verandering aan de hardware van de S23 is de selfiecamera. Dit jaar wordt er een 12MP-selfiecamera gebruikt in plaats van de 10MP-camera op de Galaxy S22. Met die nieuwe selfiecamera kan je nu ook video's in 4K opnemen in plaats van maximaal in 1080p bij de voorganger.

Camera's op de Samsung Galaxy S23 (en S23 Plus) (Image credit: Samsung)

Er is ook een nieuwe functie op de Galaxy S23 aanwezig, waarmee je 'Expert Raw'-foto's kan maken met 50MP in plaats van de standaard 12MP. Dat kan een erg goede toevoeging zijn, omdat RAW-foto's zo veel mogelijk details behouden. Het zou echter ook kunnen dat deze functie later nog via een update naar de Galaxy S22 komt.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: prestaties

Een van de grootste upgrades van de Samsung Galaxy S23 is waarschijnlijk de chipset, want er wordt dit jaar (in elke regio) gebruikgemaakt van de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Niet alleen dat, maar dit is een opgevoerde versie van de chipset met meer vermogen dan de standaard versie. Samsung noemt het de "Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy". Het grootste verschil met de normale versie van de chip is dat de Cortex-X3-core is overgeklokt naar 3,6GHz (ten opzichte van de standaard 3,2GHz).

De Galaxy S23 is dus niet alleen veel sneller dan de Galaxy S22, maar ook sneller dan veel andere Android flagships.

Het RAM-geheugen blijft steken op 8GB, net als bij de Samsung Galaxy S22 en beide toestellen bieden ook dezelfde mogelijkheden voor de opslagruimte: een model met 128GB en een model met 256GB.

De Samsung Galaxy S23 heeft een iets grotere batterij (Image credit: Samsung)

De batterijduur op de Galaxy S23 is een andere verbetering die heel handig kan zijn. De nieuwe batterij heeft een capaciteit van 3.900mAh. Dat is 200mAh meer dan op de Galaxy S22 met 3.700mAh. De S22 had echter 300mAh minder dan de Samsung Galaxy S21, dus de batterij is nog steeds iets minder groot dan die van twee jaar geleden.

Met hulp van de efficiëntere Snapdragon 8 Gen 2 chip is dit hopelijk een nuttige upgrade, want de levensduur van de S22 was naar onze ervaring niet zo noemenswaardig.

De S23 beschikt verder weer over hetzelfde 25W bedraad opladen en 15W draadloos opladen hebben zoals in de Galaxy S22.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: functies

We verwachten niet dat de toestellen veel zullen verschillen qua functies, omdat de Samsung Galaxy S23 ook op Android 13 zal draaien, net als de S22. Uiteindelijk zullen ze ook beide op Samsung's One UI 5 interface draaien, maar de Samsung Galaxy S23 zal echter wel langer ondersteund worden met software updates. Deze krijgt vier jaar aan Android OS updates en vijf jaar aan veiligheidsupdates, dus hij maakt in ieder geval Android 17 nog mee.

Conclusie

De Samsung Galaxy S23 is maar een kleine upgrade ten opzichte van de S22, en het is niet alsof de S22 zo'n verouderde smartphone is.

De belangrijkste verandering is de chipset, die dit jaar veel sneller en weer iets krachtiger is, maar de Samsung Galaxy S22 heeft niet bepaald een gebrek aan kracht. De iets grotere batterij kan er verder hopelijk ook voor zorgen dat de telefoon iets langer meegaat.

Verder is het ontwerp weer een beetje aangepast om meer op de S22 Ultra van vorig jaar te lijken, zijn er nieuwe beschikbare kleuren en zijn er nog wat andere kleine upgrades.

De opslag is niet verhoogd, zoals we hadden verwacht, maar de prijzen zijn helaas wel gestegen met 100 euro voor het instapmodel, dus dat is een minder leuke verandering en laat je misschien wel iets meer nadenken over hoe groot de upgrade nou eigenlijk is.

Verder zijn ook het scherm, de cameraspecificaties, de hoeveelheid RAM, de oplaadsnelheid en de meeste andere aspecten grotendeels hetzelfde als vorig jaar, maar dus wel voor een hogere prijs.

Dus hoewel de Samsung Galaxy S23 een goede kans maakt om een van de beste Samsung telefoons te worden, hoef je misschien niet te upgraden als je een Galaxy S22 hebt. Je kan binnenkort ook nog een volledige review van de Samsung Galaxy S23 verwachten, waarin we overal nog iets dieper op ingaan, dus hou de website de komende tijd vooral in de gaten.