Samsung Unpacked 2023: Galaxy S23, maar wat nog meer?

Het is alweer bijna zover. De Samsung Galaxy S23 wordt op 1 februari onthuld tijdens het Unpacked-evenement.

Dit wordt een belangrijke datum op de kalender van alle smartphonereleases en natuurlijk vooral voor Samsung, maar ook zeker voor de concurrentie. De toestellen die op deze datum worden onthuld, behoren straks waarschijnlijk tot de belangrijkste Samsung- en Android-smartphones van 2023.

Nu is het nog afwachten om te zien wat Samsung allemaal gaat vertonen tijdens het evenement. Hebben ze naast de S23-reeks nog iets achter de hand? Niets is zeker, maar we hebben wel verwachtingen voor wat er verder wel en niet zal verschijnen op 1 februari.

Wanneer is Samsung Galaxy Unpacked 2023?

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Unpacked 2023 is de officiële naam voor het evenement dat Samsung organiseert voor de lancering van de nieuwe Galaxy S23. Het evenement vindt plaats op woensdag 1 februari.

In Nederland en België kunnen we om 19:00 gaan kijken naar de livestream voor het evenement.

Waar Samsung Galaxy Unpacked 2023 kijken?

Samsung deelt de livestream voor het Galaxy Unpacked 2023-evenement op zijn eigen website (opens in new tab), dus daar kan je sowieso meekijken met de onthullingen.

We verwachten ook dat de livestream op Samsungs YouTube-pagina (opens in new tab) te zien zal zijn en waarschijnlijk ook op andere plekken, zoals de Samsung Newsroom (opens in new tab).

Wat we verwachten op het Samsung Galaxy S23 event

Natuurlijk is dit lanceringsevenement voor de Samsung Galaxy S23 vooral gefocust op de nieuwe flagship-smartphones, maar we weten ook al dat we andere dingen gaan zien. Er zijn niet alleen al veel geruchten geweest, maar Samsung zelf heeft (in de VS) ook al reserveringen openstaan voor verschillende apparaten (opens in new tab), waaronder dus ook de Galaxy S23-serie. Hieronder vind je onze verwachtingen voor wat we waarschijnlijk zullen zien.

1. De Samsung Galaxy S23

Gelekte renders van de Galaxy S23 in vier kleuren (Image credit: Samsung / SnoopyTech)

Je kan natuurlijk geen Samsung Galaxy S23-lancering hebben zonder de Samsung Galaxy S23 zelf. We verwachten dus de standaard Samsung Galaxy S23 te zien bij de lancering, behalve als er ineens voor een andere benaming wordt gekozen.

Volgens gelekte informatie blijft dit toestel op de meeste vlakken redelijk vergelijkbaar met de Samsung Galaxy S22. Het nieuwe toestel krijgt waarschijnlijk hetzelfde 6,1-inch FHD+ display, dezelfde 120Hz verversingssnelheid, dezelfde hoeveelheid RAM (8GB) en dezelfde camera's op de achterkant (50MP hoofdcamera, 12MP ultrawide-camera en 10MP telefotocamera met 3x optische zoom).

Wat is er dan wel nieuw? Ten eerste krijgt de Samsung Galaxy S23 natuurlijk een nieuwe processor. Volgens de meeste bronnen wordt dit een Snapdragon 8 Gen 2. Dat zou deze keer ook wereldwijd het geval moeten zijn en dat is best een verandering voor Samsung. Meestal gebruikt het bedrijf in sommige regio's (waaronder Europa) een zelf ontworpen Exynos-processor.

Die Snapdragon-processor wordt waarschijnlijk de krachtigste chip die je in een Android-telefoon kan krijgen gedurende het grootste deel van 2023. Daarnaast zijn er ook nog eens geruchten die suggereren dat de S23-serie een nog snellere versie van deze chipset zal krijgen dan andere smartphones.

Andere verwachte veranderingen tegenover de S22 zijn een nieuw cameradesign vergelijkbaar met de Samsung Galaxy S22 Ultra, een iets grotere batterij van 3.900mAh en misschien een verbeterde 12MP-selfiecamera. We hebben ook gehoord dat de telefoon misschien standaard een opslagruimte krijgt van 256GB en dat is het dubbele van het instapmodel van de Samsung Galaxy S22.

2. De Samsung Galaxy S23 Plus

Een onofficiële render van de Samsung Galaxy S23 Plus (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Inmiddels verwachten we aan de hand van de afgelopen jaren ook weer een Plus-model binnen de S23-reeks. Dat is dit jaar dus de Samsung Galaxy S23 Plus. Het ziet ernaar uit dat dit toestel niet veel gaat verschillen van de standaard Samsung Galaxy S23. Waarschijnlijk zijn de grootste twee verschillen een groter 6,6-inch FHD+ display en een grotere batterij van 4.700mAh.

Verder verwachten we dus geen grote verschillen tegenover de standaard Galaxy S23. Dat betekent ook dat het toestel niet veel zal verschillen van de Samsung Galaxy S22 Plus, naast de nieuwere processor.

3. De Samsung Galaxy S23 Ultra

Een onofficiële render van de Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Het derde (en waarschijnlijk laatste) Galaxy S23-model dat we verwachten te zien tijdens dit evenement is de Samsung Galaxy S23 Ultra. Net als in voorgaande jaren kan dit model wel eens goed de meeste upgrades krijgen uit alle modellen.

Volgens verschillende leaks krijgt de Samsung Galaxy S23 Ultra een nieuwe 200MP-camera, die overigens ook erg goed moet zijn voor nachtfotografie. Dat is dan een vervanging voor de 108MP-hoofdcamera op de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Naast de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-processor zou die camera dan de voornaamste upgrade zijn. De rest van de verwachte specificaties zijn volgens bronnen vergelijkbaar met zijn voorganger. Daaronder vallen het 6,8-inch QHD+ display, een werkgeheugen tot 12GB RAM, een opslagruimte tot 1TB en een batterij van 5.000mAh.

De Samsung Galaxy S23 Ultra ziet er misschien ook vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger, maar dat is ook niet zo'n verrassing, aangezien het design vorig jaar nog vernieuwd is. Dat betekent dus weer een rechthoekige Ultra met ruimte voor de S Pen-stylus.

4. De Samsung Galaxy Book 3

(Image credit: Samsung / The Tech Outlook)

Samsung gaat waarschijnlijk niet alleen smartphones onthullen op 1 februari. Er zijn geruchten dat ons ook een nieuwe Samsung Galaxy Book 3-onthulling te wachten staat. Samsung heeft zoals eerder vermeld dus ook al in de VS reserveringen online gezet voor meerdere apparaten en één daarvan is voor een nieuwe Galaxy Book. Er wordt dus sowieso een nieuw lid aan die productlijn toegevoegd. We weten alleen nog niet zeker wat voor benaming dit apparaat krijgt.

Het kan gaan om de Samsung Galaxy Book 3 Pro, de Galaxy Book 3 Pro 360 en/of de Galaxy Book 3 Ultra als we de leaks moeten geloven. Dit zou dan ook de eerste 'ultra'-laptop van Samsung zijn.

We hebben nog maar weinig details over de specificaties, maar er zijn al wel een aantal afbeeldingen gelekt op TheTechOutlook (opens in new tab) en één daarvan zie je hierboven. Verwacht dus maar een dun en lichtgewicht design met een flink prestatievermogen.

5. One UI 5.1

Naast alle nieuwe hardware verwachten we ook nieuwe software voor bij deze lancering. Het gaat dan waarschijnlijk om One UI 5.1. Naar verwachting draaien de drie Samsung Galaxy S23-toestellen op dit vernieuwde besturingssysteem. Het lijkt er echter niet op dat Samsungs Android-gebruikerservaring drastisch gaat veranderen met deze nieuwe versie van het besturingssysteem, want daarvoor wacht het bedrijf natuurlijk op Google's lancering van Android 14 later in het jaar.

One UI 5.1 zit momenteel in de testfase volgens @SamSWUpdate (opens in new tab). Het is dus niet echt vergezocht om te verwachten dat dit besturingssysteem zijn debuut gaat maken op deze nieuwe smartphones. Wat er precies is veranderd in deze nieuwe versie is nog onduidelijk (naast de standaard bug fixes en veiligheidspatches.

Wat we niet verwachten op het Samsung Galaxy S23 event

De opvolger van de Galaxy Tab S8 Ultra zal waarschijnlijk niet aanwezig zijn (Image credit: Future)

Alles hierboven is dus wat we wel verwachten te zien tijdens de Samsung Galaxy S23-lancering, maar er zijn ook een hoop dingen die we niet verwachten.

Zo krijgen we waarschijnlijk geen eerste blik op de Samsung Galaxy Tab S9, ook al werd de Galaxy Tab S8-reeks wel onthuld naast de Samsung Galaxy S22-toestellen.

De tablets zijn volgens geruchten namelijk uitgesteld vanwege de trage verkoop van de huidige modellen en dat klinkt voor ons ook inderdaad wel geloofwaardig. We hebben verder ook nog niet bepaald veel informatie gehoord over de Tab S9-serie en uit ervaring met andere Samsung-producten zou er inmiddels waarschijnlijk al veel meer informatie gelekt zijn als er inderdaad ook nieuwe tablets zouden verschijnen op 1 februari.

Daarnaast worden er wel nog andere grote Samsung-lanceringen verwacht, zoals die van de Samsung Galaxy Z Fold 5, de Samsung Galaxy Z Flip 5 en de Samsung Galaxy Watch 6, maar nieuwe modellen uit deze productlijnen arriveren meestal later in het jaar. Die verwachten we daarom pas eind 2023. Verder lijkt de timing ook niet helemaal te kloppen voor een nieuw paar Galaxy Buds, dus reken daar ook maar niet op (en anders is het een leuke verrassing).