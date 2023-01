Samsung geeft officiële datum voor Unpacked evenement

Samsung gaat de nieuwe Galaxy S23-toestellen op 1 februari tijdens zijn gebruikelijke Unpacked-evenement officieel onthullen. Je kan thuis direct via Samsung meekijken naar het evenement, maar TechRadar zal in ieder geval ook aanwezig zijn bij het evenement in San Francisco om de nieuwe smartphones van dichtbij te bekijken. Daar zit dan waarschijnlijk ook de het Galaxy S23 Plus-model tussen en de Galaxy S23 Ultra met een 200MP-camera.

Je kan je via de site van Samsung ook aanmelden op updates te krijgen over het evenement en toekomstige smartphone-aankondigingen.

Wat ook wel opvalt aan de uitnodiging voor het evenement, is dat de afbeelding verrassend veel lijkt op de drie camera's die we ook in de gelekte renders en beelden van de Galaxy S23 hebben gezien. Het lijkt er dus op dat de hele Galaxy S23-reeks inspiratie haalt uit het design van de Galaxy S22 Ultra, die je hierboven kan zien.

(Image credit: Samsung)

De Galaxy S23-lancering wordt de eerste grote smartphone-lancering van het jaar en zal bepalen waar de lat gaat liggen, die de concurrentie gaat proberen te verhogen. Qualcomm heeft al veel hints gegeven naar het feit dat elk GalaxyS23-apparaat waarschijnlijk een versie van de Snapdragon 8 Gen 2-processor zal bevatten. We hebben ook al gehoord dat de Samsung-flagships misschien ook zelfs een versie van deze chip krijgen die een snelheidsboost heeft gekregen ten opzichte van de standaard versie.

Verder verwachten we geen enorm grote upgrades dit jaar, ook al zouden we graag verrast worden door een leuke nieuwe toevoeging. Het duurste model, de Galaxy S23 Ultra, wordt wel naar verwachting de eerste Samsung-telefoon met een 200MP-camerasensor.

Naast de flinke extra hoeveelheid pixels, horen we ook geruchten over verbeteringen voor de nachtfotografie. Verder verwachten we niet echt veel grote verbeteringen voor de andere camera's, maar dat is eigenlijk ook wel prima, want de Galaxy S22 Ultra staat toch al bovenaan op onze lijst van de smartphones met de beste camera.

Gelekte beelden van de Galaxy S23 Ultra in de nieuwe kleuren (Image credit: Samsung / SnoopyTech)

De prijzen voor de toestellen zijn nog niet bekend, maar het kan misschien weer hetzelfde kosten als de vorige generatie. We hebben echter ook gehoord dat er misschien een prijsverhoging wordt ingevoerd.

Natuurlijk verwachten we ook weer accessoires in dezelfde kleuren als de nieuwe telefoons. Misschien zien we dus ook weer nieuwe oortjes verschijnen in de kleuren: crème ('Cotton Flower'), roze ('Misty Lilac'), groen ('Botanic Green') en zwart ('Phantom'), die we ook op de nieuwe S23-serie zullen zien.

De meeste specificaties voor de nieuwe hardware zijn dus eigenlijk al bekend. Daarom is het nu vooral interessant wat Samsung gaat aankondigen op het gebied van nieuwe software-functies en -verbeteringen op deze nieuwe smartphones. We hopen dat het One UI-besturingssysteem eindelijk een extra stapje neemt in de richting van de stock-versie van Android, waar we op de Google Pixel-apparaten van kunnen genieten.

Samsung houdt er erg van om bij elke nieuwe telefoon de software te veranderen en dingen toe te voegen, dus we zijn benieuwd wat we op 1 februari zien verschijnen. Blijf onze website vooral in de gaten houden voor het meest recente nieuws over de Galaxy S23 en de andere smartphones waar we naar uitkijken in 2023.