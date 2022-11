7 beste smartphones waar we naar uitkijken in 2022

2022 is tot nu toe een geweldig jaar geweest voor smartphones. We hebben bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S22-serie gezien, compleet met een drastisch andere Samsung Galaxy S22 Ultra, maar Apple heeft ook een heleboel telefoons gelanceerd, waaronder de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zonder notch.

We naderen nu het einde van het jaar, en grote lanceringen zijn misschien niet zo talrijk, maar we verwachten dat de smartphonewereld in het begin van 2023 weer helemaal tot leven komt.

Daarom hebben we hieronder de beste geanticipeerde smartphones van 2022 op een rijtje gezet. Dit zijn telefoons waarvan we vrijwel zeker weten dat ze of geweldig zullen worden, en op zijn minst interessant, ongebruikelijk of innovatief.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Samsung Galaxy S23-serie, waaronder de Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra, worden waarschijnlijk de populairste Androids van 2023, en we verwachten ze vroeg in het jaar te zien. Waarschijnlijk in februari al.

Verschillende leaks suggereren dat de Samsung Galaxy S23 Ultra een monsterlijke 200MP camera zou kunnen krijgen, en dat elk S23 model overal ter wereld een Snapdragon 8 Gen 2 chipset zal gebruiken, in plaats van dat sommige regio's een Exynos krijgen.

Op het moment van schrijven hebben we nog niet veel anders gehoord, maar verwacht dat de geruchten zullen toenemen naarmate we dichter bij de lancering komen.

Google Pixel 8

Google Pixel 7 (Image credit: Future / Philip Berne)

De Google Pixel 7 (en de Pixel 7 Pro) lanceerde pas in oktober 2022, maar het resultaat was zo goed dat we erg benieuwd zijn naar de Pixel 8.

Tot nu toe hebben we nog niet veel over deze telefoon gehoord, afgezien van het feit dat de serie waarschijnlijk een Tensor 3-chipset zal gebruiken en satellietcommunicatie zal ondersteunen, maar we verwachten toonaangevende camera's en over het algemeen sterke software.

Google Pixel Fold

Google Pixel Fold (Image credit: FrontPageTech)

De Google Pixel Fold is een smartphone waar we al jaren over horen, en de laatste lekken suggereerden een 2022 releasedatum. Een lancering in 2023 lijkt nu waarschijnlijker.

Van wat we tot nu toe hebben gehoord, zou de Google Pixel Fold een 7,6 inch opvouwbaar OLED-scherm kunnen hebben, een 5,8-inch coverdisplay en dezelfde Tensor-chipset als de Pixel 6-reeks. De smartphone zou ook kunnen lijken op de telefoon in de afbeelding hierboven, die volgens bronnen het ontwerp van de Pixel Fold laat zien.

We zouden dit alles voorlopig nog met een korreltje zout nemen, maar dit zou uiteindelijk een van de weinige niet-Samsung foldables kunnen worden die het waard is om enthousiast over te worden.

iPhone 15 Ultra

iPhone 14 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Uiteraard wordt er enorm uitgekeken naar de hele iPhone 15-serie, de iPhone 15 Ultra is het toestel waar we het meest benieuwd naar zijn.

Deze telefoon zou volgens de geruchten in de plaats kunnen komen van een iPhone 15 Pro Max, en zou betere camera's hebben dan zelfs de iPhone 15 Pro, samen met een focus op een betere batterijduur en natuurlijk een zeer hoge prijs.

De iPhone 15-serie komt waarschijnlijk pas in september 2023 uit, maar je kan er wellicht nu al voor sparen.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Samsung Galaxy Z Fold 5 wordt Samsung's volgende foldable, maar we verwachten hem pas in augustus 2023 te zien, dus we moeten nog even wachten.

We weten dan ook nog maar erg weinig, maar een vroeg gerucht wijst op het gebruik van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset en soortgelijke camera's als die in de Galaxy Z Fold 4.

Sony Xperia I V

Sony Xperia 1 IV (Image credit: Future)

De Sony Xperia I IV was een van de interessantste telefoons van 2022, onder meer dankzij een camera met continue optische zoom. Dat is een functie die je niet bij andere merken vindt, en het hielp Sony's vlaggenschip zich te onderscheiden van de massa.

Tot nu toe hebben we nog niet echt iets gehoord over de Xperia 1 V, maar we verwachten dat het net zulke ongewone camera's zal bieden, samen met een geweldig scherm en een sterke processor. Wij verwachten dit nieuwe toestel halverwege 2023.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 12 (Image credit: Future)

De Xiaomi 13 Pro zou wel eens de beste cameratelefoon van 2023 kunnen worden, want leaks suggereren dat het over een 1-inch camerasensor zal beschikken.

Dat is groter dan de sensoren die worden gebruikt in de overgrote meerderheid van de telefoons, en kan mogelijk leiden tot superieure foto's.

Verder zou de Xiaomi 13 Pro volgens de geruchten een drietal 50MP camera's aan de achterkant hebben, waaronder een brede, ultrabrede en telefoto camera. Het zou een krachtige Snapdragon 8 Gen 2 chipset hebben, tot 12GB RAM en 512GB opslagruimte, een 4.800mAh batterij met 120W opladen en een 6,7 inch 2K scherm.