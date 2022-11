Samsung Galaxy S23 krijgt mogelijk satellietcommunicatie en extreem helder scherm

We zijn waarschijnlijk nog maar een paar maanden verwijderd van de lancering van de Samsung Galaxy S23. Zoals gewoonlijk zijn enkele nieuwe functies al voor de lancering bekend. We hebben nu berichten gezien over twee potentiële upgrades voor de smartphones.

Ten eerste zou er een vorm van satellietcommunicatie aanwezig zijn in de Samsung Galaxy S23. Dat gerucht is afkomstig van ETNews (opens in new tab), dat meldt dat Samsung samenwerkt met satellietcommunicatiebedrijf Iridium.

Hoewel Iridium zowel spraak- als datacommunicatiediensten ontwikkelt, zal Samsung naar verluidt de functies van de S23 beperken tot tekstberichten en kleine afbeeldingen. Er is dan ook niet veel plaats om een satellietantenne in een smartphone te verwerken.

Dat klinkt misschien niet heel nuttig, maar net zoals bij de iPhone 14, wordt dit wellicht een noodgevalfunctie om hulp te bereiken wanneer je geen reguliere verbinding hebt.

Het andere leak over de Samsung Galaxy S23 heeft specifiek betrekking op de Samsung Galaxy S23 Ultra. Die zou een scherm krijgen met een maximale helderheid van 2.150 nits, waardoor hij zelfs de iPhone 14 Pro overtreft.

S23u max brightness, up to 2150 nits"Numbers might be different at launch, due to further adjustments Min 2100Max 2200+Pwz dimming still lose against Q9 ( slightly )below 2kNovember 23, 2022 See more

De bron van dit gerucht is @RGcloudS (opens in new tab) (gespot door SamMobile (opens in new tab)), die opmerkte dat de maximale helderheid kan afwijken van dat aantal. Ter referentie, de Samsung Galaxy S22 Ultra haalt hoogstens 1.750 nits helderheid, wat al erg helder is. Hoe hoger dat aantal, hoe beter, want dit zorgt ervoor dat het display beter zichtbaar is in fel zonlicht.

We staan echter kritisch tegenover deze info, aangezien deze bron in het bijzonder nog niet veel ervaring heeft met leaks.

Analyse: beter dan de iPhone 14 Pro Max

Het helderste smartphonescherm ter wereld is momenteel dat van de iPhone 14 Pro Max, dat 2.000 nits kan bereiken. Als Samsung het beloofde aantal zou halen, dan overtreft het Apple op dit vlak.

Samsung zal eveneens met Apple concurreren met satellietcommunicatie, want op dit moment behoort de iPhone 14 tot de heel kleine groep telefoons met deze feature. We zijn benieuwd hoe Samsung deze feature exact zal implementeren.

De iPhone 14 laat je namelijk alleen in de VS en Canada hulpdiensten contacteren via satellietverbinding. Ook is er sprake van een speciaal abonnement dat Apple nog zou lanceren dat je nodig hebt om deze functie te blijven gebruiken. Samsung zou daarom makkelijk Apple kunnen verslaan door deze functie in meer landen aan te bieden en dit geheel gratis te houden.