'Google werkt al aan nieuwe chip voor de Pixel 8'

Terwijl we nog geduldig wachten op de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro met de Tensor 2-chip, horen we al geruchten over de nieuwste Tensor 3 die waarschijnlijk de krachtbron wordt achter de Pixel 8 als die volgend jaar uitkomt.

Volgens GalaxyClub (opens in new tab) (via 9to5Google (opens in new tab)) hebben Samsung en Google hebben Samsung en Google al een verbeterde Tensor-chip getest. De derde generatie chip heeft blijkbaar het modelnummer S5P9865 en wordt getest op een developer board met de codenaam Ripcurrent.

Dat onderscheidt hem van de Tensor 2, die vermoedelijk het modelnummer S5P9855 heeft (en wordt getest op een bord met de codenaam Cloudripper). De originele Tensor chipset heeft het modelnummer S5P9845, dus het patroon is goed zichtbaar.

Alleskunners

Wat we echter niet hebben, is enige indicatie hoeveel krachtiger de Tensor 3-chip zal zijn. Niet dat we veel weten over de Tensor 2 op dit moment, behalve dat hij in de Pixel 7 en Pixel 7 Pro zal zitten.

Ongetwijfeld is de Tensor 3 een upgrade van de Tensor 2, want anders maak je geen nieuwe chip. Het is echter vermeldenswaardig dat Google blijft samenwerken met Samsung voor deze chips. De Tensor-chips zijn volgens de geruchten gebaseerd op de technologie achter de Samsung Exynos.

GalaxyClub heeft vermeld dat de Exynos 1380, de opvolger van de Exynos 1280, ook in ontwikkeling is.

Analyse: power up

Hoewel de originele Tensor-chipset heel wat in zijn mars heeft, kunnen we gerust zeggen dat hij niet kan concurreren met chipsets zoals de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 of de A15 Bionic-processor die momenteel in de iPhone 13 te vinden is.

Het ontwikkelen van zijn eigen chips in samenwerking met Samsung betekent echter wel dat Google de chip specifiek kan aanpassen aan de behoeften van zijn Pixel-telefoons. Dat betekent dat de technologie geschikt moet zijn voor de AI die nodig is om Google Assistant-taken en geavanceerde fotobewerkingstaken uit te voeren.

We weten bijvoorbeeld dat de originele Tensor-chip helpt bij de live vertaalfunctie en gezichtsherkenning bij het nemen van foto's op de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Verwacht meer van hetzelfde met de Tensor 3 als deze uiteindelijk in een telefoon verschijnt, en dat is waarschijnlijk ergens volgend jaar.