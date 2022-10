Google Pixel 8: wat we kunnen verwachten en wat we willen zien

Op de release van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro kunnen we nog lang wachten, aangezien de Pixel 7 en Pixel 7 Pro pas in oktober 2022 zijn gelanceerd, maar is het ooit te vroeg om na te denken over de volgende modellen?

Hieronder vind je alles wat we tot nu toe hebben gehoord, samen met onze deskundige verwachtingen met betrekking tot de mogelijke releasedatum, prijs en specs.

Ook hebben we een verlanglijstje opgesteld van wat we willen zien in de Pixel 8 en Pixel 8. Ondanks dat de Pixel 7 en Pixel 7 Pro de beste smartphones van Google zijn tot nu toe, zijn ze niet perfect.

Vooral de Pixel 7 heeft genoeg ruimte voor verbetering, maar zelfs de Pixel 7 Pro heeft enkele gebreken.

In het kort

Wat is het? De nieuwe smartphone van Google

De nieuwe smartphone van Google Wanneer komt het uit? Waarschijnlijk oktober 2023

Waarschijnlijk oktober 2023 Hoeveel kost het? Waarschijnlijk ongeveer 650 euro

Google Pixel 8 releasedatum en prijs

Er is nog geen nieuws over wanneer de Google Pixel 8 uit zou komen, maar dat is gemakkelijk te raden. Google's genummerde series (Pixel 7, Pixel 6 etc.) komen bijna altijd in oktober uit.

In feite is elk Pixel-model buiten de A-serie aangekondigd in oktober, behalve de Pixel 5, die werd onthuld op 30 september 2020 (dus bijna oktober) en die in oktober op de markt kwam.

Specifieke data raden is moeilijk, maar het is waarschijnlijk dat de Pixel 8 begin of half oktober 2023 zal worden onthuld. Midden of eind oktober zal hij in de verkoop gaan, waarschijnlijk ongeveer een week na de aankondiging.

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

We weten niet zeker wat de Pixel 8 gaat kosten, maar de Pixel 7 en Pixel 7 Pro hadden allebei precies dezelfde prijzen als hun voorgangers, dus het is mogelijk dat Google nog een jaar aan die prijzen aanhoudt.

In dat geval zou de Pixel 8 euro 649 euro kosten en de Pixel 8 Pro 899 euro. Toch zou het ons niet verbazen als Google de prijs wat opdrijft, vooral omdat de huidige modellen minder kosten dan belangrijke concurrenten zoals de iPhone 14.

Google Pixel 8 nieuws en geruchten

We hebben nog niet veel gehoord over de Google Pixel 8, maar er zijn een paar leaks opgedoken. Zo zijn er berichten dat de Tensor 3 chipset al in de maak is en dat deze wederom door Samsung gemaakt zal worden. Er is echter nog geen nieuws over hoeveel krachtiger deze zal zijn dan de Tensor G2 in de Pixel 7.

We weten ook dat satellietcommunicatie waarschijnlijk zal worden aangeboden door de Pixel 8, zoals op de iPhone 14. Hiroshi Lockheimer (de senior vicepresident van Android) heeft gezegd dat ondersteuning hiervoor met Android 14 komt; het is dus waarschijnlijk dat de Pixel 8 de eerste Google-telefoon wordt die dit aanbiedt.

Tot slot is er bewijs dat er een mysterieuze Pixel-telefoon in de maak is, die op basis van gelekte specs de Pixel 8 of Pixel 8 Pro zou kunnen zijn. 9to5Google (opens in new tab) heeft dit bewijs gevonden in openbaar beschikbare code van het Android Open Source Project en het wijst op een telefoon met een 1440 x 3120 120Hz scherm, een Tensor chipset, en afmetingen van 155 x 71mm.

Deze specs zijn in lijn met de huidige Pro-modellen, maar de afmetingen zijn meer wat we zouden verwachten van de standaard Pixel 8. Dat zou kunnen betekenen dat er een andere resolutie en refresh rate op de planning staat.

Wat we willen zien

Hieronder hebben we de vijf dingen opgesomd die we het liefst bij de Pixel 8 terug willen zien.

1. Een 120Hz-display voor beide telefoons

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

De Pixel 7 Pro heeft een 120Hz-scherm, zoals je zou verwachten van een vlaggenschiptelefoon, maar de standaard Pixel 7 heeft een 90Hz-scherm.

De beste goedkope telefoons hebben nu allemaal een 90Hz-display en sommige hebben zelfs een 120Hz-scherm, dus we hopen dat zowel de Pixel 8 als de Pixel 8 Pro een 120Hz scherm hebben.

2. Meer rekenkracht

De Pixel 7-serie maakt gebruik van de Google Tensor G2-chipset en het is een sterke chip.

De Tensor G2, speciaal ontworpen voor deze telefoons, blinkt uit in zaken zoals machine learning en AI. Als het gaat om pure kracht, loopt de Tensor G2 achter op de concurrentie, want hij presteert slechter in de meeste benchmarks dan belangrijke rivalen zoals de Snapdragon 8 Plus Gen 1 en de Apple A16 Bionic.

Dus we zien graag meer focus op kracht bij de Tensor G3 (of hoe het volgende model uiteindelijk ook gaat heten), zodat de Pixel 8-serie op dat vlak competitiever is. We willen tegelijk niet dat dit ten koste gaat van de dingen waar Tensor-chipsets momenteel goed in zijn.

3. Betere batterijduur

(Image credit: Future / Philip Berne)

Zowel de Pixel 7 als de Pixel 7 Pro zouden je op basis van onze tests comfortabel door een dag van redelijk zwaar gebruik moeten loodsen, maar een tweede dag halen ze echt niet.

De batterijduur is dus respectabel maar verre van uitzonderlijk en ze laden ook allebei vrij langzaam op. We zouden graag verbeteringen zien bij zowel de batterijduur als de oplaadsnelheid voor de Pixel 8.

Google heeft drie jaar aan Android-updates en vijf jaar aan beveiligingspatches beloofd voor de Pixel 7. Een respectabele periode, maar dit komt niet in de buurt komt van het aantal jaren ondersteuning dat Apple doorgaans biedt met zijn iPhones.

Aangezien Google Android maakt en een op maat gemaakte chipset gebruikt die speciaal voor de telefoons is ontworpen, vragen we ons af waarom de ondersteuning niet langer is. We zien daarom graag uitgebreide ondersteuning voor de Pixel 8.

5. 10x optische zoom op de Pro

De Google Pixel 7 Pro biedt 5x optische zoom, tegenover 4x op de Pixel 6 Pro, maar we zouden graag een grotere sprong zien voor het volgende model. Dan bedoelen we iets als 10x zoom zoals op de Samsung Galaxy S22 Ultra.

De Google Pixel 7 Pro is al een van de beste cameratelefoons, maar met deze upgrade zou de Pixel 8 Pro nog beter kunnen zijn.