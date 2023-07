Batterij en oplaadsnelheid Google Pixel 8 krijgen minimale upgrades

De Pixel-smartphones van Google staan niet bekend om hun geweldige batterij of razendsnelle laadsnelheid en daar lijkt dit jaar weinig verandering in te komen. Er is namelijk informatie over de batterij van de aankomende Google Pixel 8 verschenen die erg minimale upgrades voorspelt.

Dit nieuwe lek komt van "een bron binnen Google" die spreekt met Android Authority. Ten eerste zullen de Google Pixel 8 en de Pixel 8 Pro respectievelijk 24 W en 27 W bedraad opladen ondersteunen, tegenover 20 W en 23 W bij de Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

De draadloze oplaadsnelheden blijven hetzelfde: 20W op de Pixel 8 (net als de Google Pixel 7) en 23W op de Pixel 8 Pro (net als de Google Pixel 7 Pro). Gewoonlijk is draadloos opladen trager dan opladen met kabel, maar Google houdt deze twee snelheden dus vrij dicht bij elkaar.

De toename in batterijcapaciteit is net zo verwaarloosbaar. De Pixel 8 zou een 4.485mAh-batterij hebben (tegenover 4.270 mAh op de Pixel 7) en de Pixel 8 Pro zou een 4.950mAh-batterij hebben (tegenover 4.926 mAh op de Google Pixel 7 Pro).

Eindelijk officieel verkrijgbaar in België?

Uit dit specifieke lek blijkt dat zowel de Pixel 8 als de Pixel 8 Pro de nieuwste Wi-Fi 7-standaard ondersteunen. Het bericht zegt ook dat ultra-wideband (UWB) ondersteuning, voor nauwkeurigere locatiebepaling, exclusief blijft voor het Pro-model.

Er wordt verder gespeculeerd dat de Pixel 8 in meer landen beschikbaar zullen zijn, waaronder ook België. Overige landen zijn Oostenrijk, Portugal en Zwitserland. Dit kunnen we namelijk afleiden uit nieuwe taalondersteuning en digitale garantiebewijzen.

Dit wordt het jaar van "iets is beter dan niets", aangezien geen enkele upgrade een grote verandering voor de gebruiker zal betekenen. Het zou ook niet de eerste keer dat een fysiek grotere batterij niet zorgt voor een langere batterijduur.

Als Google zich dit jaar aan zijn gebruikelijke schema houdt, dan zien we de Pixel 8 en Pixel 8 Pro hopelijk rond oktober. Tot slot zijn er wel grotere upgrades op andere vlakken, waaronder algemene prestaties en camerakwaliteit.