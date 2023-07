Gelekte Google Pixel 8 Pro hands-on foto's onthullen het design en een aantal specs

We zien vaak meer leaks voor Google’s smartphones dan voor veel andere smartphones verschijnen en dat is bij de Pixel 8-serie ook weer het geval. We hebben namelijk al een groot aantal leaks met specs en renders voorbij zien komen. Inmiddels is echter misschien we de grootste en meest geloofwaardige leak tot nu toe verschenen, want we zien hier echte hands-on beelden van de telefoon.

Deze beelden werden gedeeld op Reddit door een gebruiker die claimt de telefoon te hebben gekregen “van het apparaat-team binnen Google om het te testen." De post is inmiddels ook alweer verwijderd (samen met het volledige Reddit-account), maar niet voordat Android Police en andere mensen de afbeeldingen hadden opgeslagen.

Uit deze foto's kunnen we opmaken dat de telefoon inderdaad lijkt op de gelekte renders van de Pixel 8 Pro en er zijn ook wat duidelijke verschillen met de Pixel 7 Pro te zien.

Gelekte foto's van de Pixel 8 Pro. (Image credit: Reddit)

Bij deze veranderingen horen onder andere een minder afgerond scherm (al lijkt hij nog steeds een kleine ronding te hebben), een iets ander cameradesign met alle drie de lenzen in een zwart, pilvormig blok en een extra sensor onder de flitser (die volgens eerdere leaks misschien de temperatuur kan meten). De afbeeldingen laten ook zien dat het apparaat meer afgeronde hoeken heeft dan de Pixel 7 Pro.

We zouden niet te veel zoeken achter de kleur van het toestel of het vreemde patroon op de achterkant, want het lijkt erop dat deze Pixel 8 Pro in een case zit en zelfs als dat niet het geval is, kan het natuurlijk nog om een prototype gaan. Waarschijnlijk is dit toch niet precies hoe het uiteindelijke model eruit zal zien wanneer hij eenmaal in de winkel te vinden is.

Ook een aantal specs onthuld

Naast het design, laten deze beelden ook een aantal specs zien op het scherm. 12GB aan RAM en 128GB aan opslagruimte worden vermeld op het scherm van het toestel en we zien ook het woord ‘husky’ staan, wat eerder gelinkt werd aan de Pixel 8 Pro als de codenaam voor het toestel. Ook zien we het woord ‘zuma’ staan en dat woord werd eerder al gelinkt aan de Tensor G3-processor waar de telefoon als het goed is op zal draaien.

Net zoals altijd bij leaks, raden we je ook hier aan om al deze informatie met een korreltje zout te nemen, maar tegelijkertijd ziet dit er wel erg geloofwaardig uit, zeker dankzij al de stickers op de achterkant die aangeven dat dit een testmodel is. Ook voelt het geloofwaardiger door het feit dat de leaker ondertussen de post en zijn hele Reddit-account heeft verwijderd.

We komen er waarschijnlijk pas ergens in oktober achter hoe accuraat deze leak is, want dat is wanneer de Pixel 8-serie waarschijnlijk wordt gelanceerd. Google heeft echter zo vaak met leaks te maken dat we in de tussentijd vast nog wel meer beelden en geruchten voorbij zullen zien komen over deze mogelijke toevoegingen aan onze lijst van de beste smartphones.