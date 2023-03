Gelekte beelden Google Pixel 8 Pro tonen nieuwe camera

Meteen na gelekte info over de aankomende Pixel 7a, heeft leaker Steve Hemmerstoffer (beter bekend als OnLeaks) onofficiële persafbeeldingen (opens in new tab) gedeeld van de verwachte Google Pixel 8 Pro. Het lek toont Google's volgende telefoon en de veranderingen ten opzichte van de Pixel 7 Pro.

De lekken tonen een toestel dat lijkt op een verfijnde Pixel 7, die op zijn beurt een verfijnde Pixel 6 was. De iconische camerabalk blijft bestaan en is opnieuw aangepast zodat alle drie de camera's in dezelfde uitsparing zitten. Ook zien we een nieuwe camera als aanvulling op de primaire, ultrawide en telefotocamera's. Dit zou een sensor voor macrofotografie kunnen zijn, een tweede telefotocamera zoals op de Galaxy S23 Ultra of een sensor voor extra diepte-informatie zoals de LiDAR-scanner op de iPhone 14 Pro.

Afgezien van de camera lijkt de Pixel 8 erg op de 7. Het nieuwe design dat Google in 2020 introduceerde zal wellicht nog enkele jaren blijven hangen.

Een Pro op zakformaat

(Image credit: OnLeaks / Smartprix)

Met de Pixel 8 Pro gaat Google naar verluidt enkele belangrijke wijzigingen introduceren. Hij zal waarschijnlijk niet langer een 6,7-inch scherm hebben, maar eerder een 6,5-inch paneel. Dat is niet klein genoeg om in onze lijst met kleine smartphones terecht te komen, maar wel broekzakvriendelijker dan de iPhone 14 Pro Max of OnePlus 11 met hun 6,7-inch displays. Ik ben alvast een voorstander van kleinere flagships die ik met één hand kan vasthouden zonder ze te laten vallen.

Interessanter zijn de geruchten over de Google Tensor 3 chipset. Er wordt verwacht dat die wordt ontwikkeld op een 3nm-proces, wat een upgrade is tegenover de 5nm voor de Tensor 1 en 2. Een kleiner proces betekent een efficiëntere chip, wat vooral de batterijduur ten goede komt. Hoewel de Tensor-chipsets zeker niet traag zijn, lopen ze wel achter op de Bionic-chips van Apple en Snapdragon-chips die je in de beste Android-telefoons kan vinden. Dit jaar zien we misschien de inhaalbeweging die Google nodig heeft om relevant te blijven.

Tot slot zijn er verschillende geruchten over Tensor 3, die zowel over een 3nm- en 4nm-proces spreken. Vorig jaar zagen we ook al geruchten dat de Tensor 2 geen 5nm-proces meer zou gebruiken, maar die hadden het allemaal bij het foute eind. Het zou logisch zijn als Google deze stap dit jaar wel maakt, maar het zou niet de eerste keer dat Google de logische keuze links laat liggen.