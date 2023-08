Google Pixel 8 krijgt vernieuwde camera-app

De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro krijgen niet alleen nieuwe hardware, maar ook een vernieuwde camera-app. Volgens de geruchten worden verschillende opnamemodi verplaatst en zal de interface gebruiksvriendelijker zijn.

Deze informatie is afkomstig van een bron binnen Google (via Android Authority). Een van de belangrijkste verschillen is dat foto- en videomodi duidelijker van elkaar worden gescheiden. Je kiest eerst voor foto of video en vervolgens de specifieke modus die je wil gebruiken, zoals portret of slow motion.

De knop om naar de selfiecamera te wisselen en galerijknoppen zijn omgewisseld, wat even wennen kan zijn voor doorgewinterde Pixel-gebruikers. Het instellingenvenster wordt vanaf nu geopend door van de onderkant naar boven te swipen in plaats van door van de bovenkant naar onder te swipen. Er is ook een nieuwe instellingenknop voor eenvoudigere toegang tot functies zoals de timer.

Het lijkt erop dat Google bepaalde modi prominenter wil maken. De opties Long Exposure en Action Pan zijn niet nieuw, maar hebben hun eigen tabbladen gekregen en zitten niet langer achter de Motion-knop.

Het bericht suggereert dat deze veranderingen eerst naar de Pixel 8 en Pixel 8 Pro komen. Pas daarna zal de bijgewerkte camera-app waarschijnlijk zijn weg naar andere Pixels zal vinden. Het is al vaker gebeurd dat de nieuwe Pixels als eerste bepaalde software kregen die enkele weken of maanden later naar de oudere versies kwam.

Er is ons verteld dat we een aantal softwareverbeteringen kunnen verwachten bij de Pixel 8 die minder "zichtbaar" zijn in de camera-app. Het gaat om Staggered HDR om sneller foto's te nemen en Adaptive Torch, dat blijkbaar op intelligente wijze het flitsniveau aanpast.

Tot slot krijgen de Pixel 8 als de Pixel 8 Pro naar verluidt een nieuwe 50MP-camera die een Samsung GN2 sensor gebruikt. Het Pro-model zou bovendien een nieuwe 64MP-ultrawide krijgen. Gewoonlijk lanceert Google zijn nieuwe smartphones in oktober, dus het duurt niet lang meer voor ze onthuld worden.