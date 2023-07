Google Pixel 8 Pro krijgt slechts minimale upgrades

In de zomermaanden zien we vaak meer geruchten over de aankomende Pixel-smartphones en dat is deze keer niet anders. Deze keer zien we bijna alle specificaties van de Google Pixel 8 Pro, die verdacht veel lijkt op de Google Pixel 7 Pro.

De informatie is afkomstig van insider Yogesh Brar op Twitter. Volgens Brar krijgt de telefoon een 6,7-inch QHD+ LTPO OLED-scherm met een refresh rate van 120 Hz. Het drievoudige camerasysteem zal bestaan uit een 50MP-hoofdcamera, 64MP-ultrawide en een 48MP-telefotocamera. Wat de zoom van de telefotocamera is, weten we nog niet. De hoofdcamera heeft ook OIS (optische beeldstabilisatie) om het beeld stabiel en scherp te houden. De selfiecamera heeft verder een 11MP-resolutie. Alles wordt aangedreven door een 4.950mAh batterij die snelladen tot 27W ondersteunt.

Onder de motorkap zal de Google Pixel 8 Pro naar verluidt de Google Tensor G3 bevatten naast een Titan-chip om gevoelige informatie te beschermen. Er zouden twee configuraties komen: 128GB en 256GB opslag. Beide versies krijgen 12GB RAM en de vingerafdrukscanner onder het scherm wordt geüpgraded naar een ultrasone scanner. Onder andere de Samsung Galaxy S23 maakt gebruik van zo'n scanner, die beter zou werken als het scherm en/of je vinger nat zijn.

Er wordt zelfs melding gemaakt van een temperatuursensor, wat aansluit bij een eerder lek in mei, waarin stond dat de Pixel 8 Pro een ingebouwde thermometer zou hebben. Wat ons betreft, is dit niet de meest nuttige toevoeging. Het lijkt ons eerder iets dat je zou willen in een smartwatch.

Veel van hetzelfde

Als dit bekend klinkt, dan komt dat omdat deze specificaties bijna overeenkomen met die van de Pixel 7 Pro. Die heeft hetzelfde LTPO OLED-scherm, waardoor we vermoeden dat ook de resolutie van 3.120 x 1.440 pixels zou terugkeren. De hoeveelheid RAM en opslag blijven eveneens gelijk. Hoewel de batterij een klein beetje groter wordt, blijft ook de oplaadsnelheid gelijk.

Er zijn natuurlijk een paar upgrades, waaronder de toevoeging van de Tensor G3. Het lijkt erop dat die chip het zware werk voor zijn rekening moet nemen. Zo verwachten we betere gaming prestaties, aangezien de Google Tensor G2 op dit vlak achterop hinkt. De camera-upgrades zullen zonder twijfel voor betere foto's zorgen en verzekert de Google Pixel 8 Pro wellicht van een toppositie bij de smartphones met de beste camera.

Tot slot zien we weinig redenen om te upgraden als je een Google Pixel 7 Pro of zelfs Google Pixel 6 Pro hebt. Eigenaars van een Google Pixel 5 doen er daarentegen wel goed aan om te upgraden naar de Google Pixel 8 Pro, aangezien die telefoon nog geen telefotocamera had, geen Tensor-chip gebruikt en een slechter display had.