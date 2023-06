Grote Google Pixel 8 leak onthult alle camera upgrades

Nu we steeds dichter in de buurt komen van de verwachte lanceringsperiode van de Google Pixel 8 (in oktober), horen we ook steeds meer geruchten over wat we kunnen verwachten van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Hier hebben we het specifiek over de camera's.

Volgens Android Authority zal de Pixel 8-serie flinke camera-upgrades met zich meebrengen. Het grootste nieuws is misschien wel dat de hoofdsensor, de Samsung ISOCELL GN1, waarschijnlijk wordt vervangen door de grotere Samsung ISOCELL GN2-sensor.

Die grotere sensor zou betekenen dat er ongeveer 35% meer licht kan worden opgevangen. Dat zorgt er niet alleen voor dat je betere prestaties zal merken bij weinig licht, maar ook dat je kan genieten van een snellere sluitertijd (en minder motion blur), wat de lichtomstandigheden ook zijn.

Ultrawide en telefoto

Er is nog meer cameranieuws, want de ultrawide-sensor van de Pixel 8 Pro zou ook een upgrade krijgen van de 12MP Sony IMX386 naar de 64MP Sony IMX787. Die nieuwe camerasensor is overigens de hoofdsensor op de Google Pixel 7a.

Google maakt als het goed is de lens bovenop deze sensor breder volgens dit verslag en dat maakt het mogelijk om een breder beeld vast te leggen. De ultrawide-sensor op de Pixel 8 blijft waarschijnlijk dezelfde 12MP Sony IMX386 als op de Pixel 7, maar ook deze krijgt misschien een bredere lens.

Verder wordt verwacht dat de telefotocamera van de Pixel 8 Pro dezelfde 5x zoom 48MP Samsung GM5-sensor zal krijgen als de Pixel 7 Pro. Wel zou het Pro-model een betere 'time-of-flight'-sensor (ToF) krijgen om zijn autofocus te verbeteren. Bij elkaar zijn dit toch een aantal grote upgrades, zeker voor de Pro-variant.

Conclusie: Google wil weer indruk op ons maken

De meeste Pixel-telefoons die tot nu toe zijn uitgekomen sinds de allereerste Pixel, hebben indrukwekkende foto- en videoprestaties geleverd, ondanks het feit dat de hardware zelf niet bestond uit dezelfde soort premium onderdelen die gebruikt worden door Apple en Samsung in hun flagships.

Google heeft vooral indruk gemaakt dankzij zijn expertise op het gebied van computationele fotografie: de manier waarop beelden worden verwerkt en geoptimaliseerd om de beste resultaten te halen uit de ruwe date die de camera-hardware vastlegt.

De afgelopen jaren zijn Google's rivalen wel dichter in de buurt gekomen van dit soort beeldverwerkingstechnieken, dus het is nu toch wel meer van belang dat de Pixel 8 ook iets betere hardware krijgt, naast hopelijk ook nog meer upgrades voor de meer foto- en videoverwerking.

Helaas kan je er niet altijd van uitgaan dat een nieuwe Pixel camera-upgrades zal krijgen. Meestal gaat het vooral om verbeteringen van de software. Dit jaar Lijkt het er echter op dat Google van plan is om de lat hoger te leggen als het gaat om smartphonefotografie.