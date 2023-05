Gaat Google zijn eigen Galaxy Z Flip 4 maken?

De Google Pixel Fold is nu eindelijk officieel, ook al is hij pas vanaf volgende maand echt beschikbaar en helaas niet direct in Nederland en België (al kan je hem waarschijnlijk wel uit Duistland of Frankrijk gaan halen). Hoe dan ook, het klinkt in ieder geval alsof het bedrijf openstaat voor het ontwikkelen van nog meer soorten

foldables in de toekomst.

Deze conclusie halen we uit een reactie van de Google Pixel-productmanager George Hwang in een gesprek met Tom's Guide tijdens Google I/O 2023. Hij werd hier gevraagd over 'Flip'-modellen en zei dat het Pixel-team "zeker aan het kijken" is naar "verschillende soorten apparaten, verschillende soorten technologieën".

Dat is natuurlijk niet een bevestiging dat Google ook echt in de nabije toekomst een Pixel Flip gaat uitbrengen, die zal lijken op een Samsung Galaxy Z Flip 4 of een Motorola Razr 2022, maar Google staat dus in ieder geval wel open voor het produceren van andere soorten vouwbare apparaten in de toekomst.

Focus op de Fold

In hetzelfde interview zei Hwang ook dat het team bij Google momenteel vooral gewoon gefocust is op de Pixel Fold om dat apparaat zo goed mogelijk te maken, "van het design tot de apps en ook de camera´s".

Dat suggereert dus dat Google zich de komende tijd vooral bezig zal houden met het "klassieke" foldable design. Het blijkt namelijk ook nog steeds vrij lastig te zijn om zo'n Fold succesvol te ontwerpen en het is dan ook logisch dat het bedrijf eerst wil zorgen dat het de beste Fold creëert, voordat het aan de slag gaat met de Google Flip.

Meerdere fabrikanten van foldables maken inmiddels ook al verschillende soorten foldables. Samsung is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. Dit uitgebreide aanbod zorgt ervoor dat mensen wat meer keuze hebben als ze op zoek zijn naar een nieuwe vouwbare telefoon.

Conclusie: een nieuwe standaard voor foldables

Tom's Guide publiceerde eerder ook al een ander artikel aan de hand van het interview met Google Pixel-productmanager George Hwang en dat artikel geeft iets meer context voor de ontwikkeling en de landering van de Google Pixel Fold, die op 10 mei werd onthuld.

"Onze focus was om ervoor te zorgen dat we het beste apparaat mogelijk konden leveren," zei Hwang. Google produceert dus een toestel dat moet zorgen voor de "allerbeste ervaring op een vouwbare telefoon voor onze gebruikers". Dat betekent dat het design van het apparaat helemaal nieuw is en dat onderdelen zoals de camera's bijvoorbeeld naderhand pas ontworpen zijn om te passen bij het overkoepelende design.

Google claimt dat de Pixel Fold het meest stevige scharnier gebruikt dat tot nu toe in een foldable is verschenen en dat baseert het bedrijf op een uitgebreid testproces. Het display aan de buitenkant van het apparaat is overigens ook ontworpen om zoveel mogelijk te kunnen worden gebruikt zoals je ook een normale smartphone zou gebruiken. Daardoor hoeven gebruikers de vouwbare smartphone alleen maar open te vouwen wanneer ze het grotere 7,6-inch display ook echt willen gebruiken.

Maar waarom loopt Google nou eigenlijk zo ver achter op Samsung als het gaat om foldables? We krijgen nu namelijk pas de eerste Google Fold, terwijl Samsung zich al focust op de release van de Samsung Galaxy Z Fold 5, die waarschijnlijk niet lang meer op zich laat wachten. Hwang zei dat de reden voor de achterstand een kwestie is van het vinden (of creëren) van de juiste hardware, software en apps en het zorgen dat al deze onderdelen goed samenwerken. Aan de hand van onze eerste indruk kunnen we in ieder geval zeggen dat Google de juiste combinatie (grotendeels) lijkt te hebben gevonden.