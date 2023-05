Google IO 2023: data, geruchten en verwacht nieuws rond Android 14, Pixel en AI

Google IO 2023 komt nu erg dichtbij, want de grote ontwikkelaarsconferentie begint namelijk al op 10 mei. Het lijkt er ook op dat dit een belangrijk jaar wordt voor aankondigingen van nieuwe technologie.

Dus, wat verwachten we nou eigenlijk te zien (of horen) tijdens het evenement? Waarschijnlijk staat Android 14 centraal, maar dat kan ook overschaduwd worden door al het andere nieuws dat zal verschijnen, waaronder nieuws over nieuwe Pixel-apparaten zoals de Google Pixel Fold en updates over Google's ChatGPT-rivaal, Google Bard. Als je nog wat meer informatie wil over mogelijke verschijningen, dan hebben we ook nog een los artikel voor je met de 7 grootste onthullingen die we verwachten tijdens IO 2023.

Zelfs als sommige aankondigingen nooit echt beschikbaar worden gemaakt (zoals de AR Translation Glasses van vorig jaar), kan het evenement misschien nog steeds je tijd waard zijn. De keynote speech voor Google IO 2023 zal plaatsvinden op 10 mei om 19:00 uur 's avonds in onze tijdzone. Wil je meer informatie over hoe je het evenement kan bekijken, check dan vooral onze gids over hoe je Google IO 2023 kan bekijken (of kijk hieronder onder het juiste kopje).

Dit jaar zal de keynote voor een beperkt live publiek worden gehouden, maar zoals gewoonlijk is er ook een livestream voor degenen van ons die er niet bij zijn in Californië. Natuurlijk houden we hier op TechRadar ook alle aankondigingen bij, dus je kan hier terecht als je de livestream zelf niet helemaal kan of wil bekijken.

We hebben in dit artikel alle belangrijkste informatie over Google's versie van Apple WWDC 2023 (welke op 5 juni zal plaatsvinden) verzameld. Gezien de stijgende populariteit van AI-chatbots, zoals Microsoft's Bing met ChatGPT, suggereren de geruchten natuurlijk ook dat Google dit jaar AI gaat toevoegen aan nog meer van zijn diensten.

Android 14 zal waarschijnlijk ook een grote rol krijgen, dus er lijkt tijdens Google IO 2023 voor elke tech-fan wel iets te zijn.

In het kort

Wat is het? Google's jaarlijkse ontwikkellaarsconferentie

Google's jaarlijkse ontwikkellaarsconferentie Wanneer is het? 10 mei 2023 (19:00 uur)

10 mei 2023 (19:00 uur) Hoe kan je je registreren en hoeveel kost het? Je kan je registreren op de Google evenementen-pagina (opens in new tab) en dat kost gelukkig niets. Je hebt alleen een Google-account nodig.

Wat zijn de data voor Google IO 2023?

Google heeft aangekondigd dat zijn ontwikkellaarsconferentie en keynote plaats zullen vinden op woensdag 10 mei. In tegenstelling tot vorig jaar staat er maar één dag gepland voor het evenement.

De keynote zal van start gaan om 19:00 uur en dat is dan ook wanneer we alle aankondigingen van Google verwachten, van Android 14 tot de Google Pixel Fold en nog veel meer.

Zo bekijk je Google IO 2023

Je kan de Google IO 2023-keynote op meerdere plaatsen bekijken. Ten eerste kan je de livestream op YouTube bekijken (zie hieronder), waar Google alvast een pagina voor heeft aangemaakt.

Als je ervoor wil zorgen dat je de livestream niet mist, dan kan je bij de video op 'Notify me' klikken om een via de mail een herinnering te krijgen wanneer het evenement bijna van start gaat. Naar alle waarschijnlijkheid zal Google de livestream ook beschikbaar maken via de officiële IO 2023-pagina (opens in new tab).

Zo registreer je je voor Google IO 2023

Het is niet mogelijk om een kaartje te regelen voor het fysieke evenement, maar je kan je wel online registreren om toegang te krijgen tot alle virtuele sessies, keynotes en al het nieuws van Google IO 2023. Om je te registreren hoef je alleen maar naar de Google IO evenementen-pagina (opens in new tab) te gaan en in te loggen met je (standaard) Google-account.

(Image credit: Google)

Je hoeft je overigens niet per se te registreren om alle keynotes en andere sessies te bekijken, maar het voordeel is dat je door de registratie al het laatste nieuws via de mail binnen krijgt. Volgens Google zal je daarbij niet gespamd worden. Je krijgt bij het registreren ook een ontwikkellaarsprofiel, waarmee je bepaalde relevante video's kan opslaan om ze later gemakkelijk nog eens te bekijken en dat kan dus niet als je je niet registreert.

Naar verwachting zullen de Google IO 2023-sessies vrijwel alles bespreken, van Android tot AI en machine learning. Het is het dus ook zeker waard om je te registreren als je misschien zelf een ontwikkelaar wil worden of als je gewoon meer details wil weten over hoe Google-apps in elkaar zitten.

Dit kan je verwachten tijdens Google IO 2023

De Google IO 2023-leaks zijn flink toegenomen in de afgelopen weken en aan de hand van die geruchten en conferenties van voorgaande jaren, hebben we al een redelijk goed beeld van wat voor soort aankondigingen we waarschijnlijk zullen zien.

Hieronder vind je dus, op volgorde van waarschijnlijk tot minder waarschijnlijk (mogelijk), de grootste dingen die we verwachten te zien tijdens Google IO 2023. Het zou ook mooi zijn als we daarnaast ook nog een 'one more thing'-bonus krijgen, zoals vorig jaar gebeurde met Google's AR live-vertalingsbril.

1. Waarschijnlijk: Google Bard en AI-aankondigingen

Gezien de enorme populariteit van AI-chatbots en de beste 'AI art generators', lijkt het ons vrij waarschijnlijk dat er een grote focus zal liggen op Google Bard tijdens Google IO 2023. We zien mogelijk de manieren waarop de chatbot wordt geïntegreerd in Google's apps.

Bard werd in maart voor het publiek gelanceerd, maar zelfs Google geeft toe dat de huidige versie meer een soort "opgevoerde Civic" is, vergeleken met krachtigere modellen zoals ChatGPT.

Een krachtigere versie is inmiddels sowieso onderweg, naast meerdere nieuwe AI-tools voor onder andere Gmail, Google Docs en Sheets. We kunnen daar dus meer nieuws over verwachten en misschien krijgen we ook een aantal verwachte releasedata te horen tijdens Google's ontwikkellaarsconferentie.

(Image credit: Google)

Dat is misschien ook pas net het begin. Tijdens Google's IO-conferentie worden er normaal gesproken namelijk al previews vertoond voor de toekomst van kunstmatige intelligentie en machine learning. Tijdens Google IO 2018 maakten we bijvoorbeeld kennis met Google Duplex, een virtuele assistent die telefoontjes voor je kon maken en tijdens Google IO 2022 zagen we dat AI op een vrij subtiele wijze aan allerlei producten, waaronder Google Docs, werd toegevoegd.

We kunnen dus waarschijnlijk meer van dit soort dingen verwachten tijdens Google IO 2023, maar dan met een nog sterker AI-thema dan de conferentie van vorig jaar. Volgens een New York Times-verslag (opens in new tab) zouden we namelijk features zoals 'Shopping Try-on' (een YouTube-feature die je helpt om thuis op een virtuele manier kleding te passen) en een Dall-E-rivaal (om je te helpen met het creëren en bewerken van beelden) te zien krijgen.

2. Waarschijnlijk: Een goede blik op Android 14

De Android 14-bèta is inmiddels uit, net voor de volledige release in augustus. We verwachten dus ook dat Google veel tijd zal besteden aan alle nieuwe softwaretrucjes tijdens Google IO 2023.

(Image credit: Tayfun Mehmed / Shutterstock.com)

Sommige verwachte nieuwe features zijn ondersteuning voor satellietcommunicatie en ondersteuning voor passkeys, die dus ook eindelijk wachtwoorden zouden kunnen vervangen en tegelijkertijd als veiliger en gebruiksvriendelijker worden beschouwd.

Natuurlijk gaan we er ook vanuit dat Android 14 een aantal 'quality-of-life'-upgrades met zich mee zal brengen, waaronder verbeterde efficiëntie, verbeterde batterijduur en verbeterde toegankelijkheidsfeatures.

Waarschijnlijk zal de veiligheid van het besturingssysteem ook een boost krijgen, maar er zijn natuurlijk helaas genoeg toestellen die de update naar Android 14 niet meer krijgen, zoals de Google Pixel 4a.

3. Waarschijnlijk: De lancering van de Google Pixel 7a

Google is tot nu toe niet heel consistent geweest met de lanceringen van zijn middenklasse Pixel A-telefoon, maar het is inmiddels bijna zeker dat we de Google Pixel 7a zullen zien tijdens Google IO en er is zelfs een kans dat dit het laatste toestel uit deze reeks zal zijn.

Er zijn al meer dan genoeg leaks verschenen rondom de Pixel 7a, waaronder meerdere afbeeldingen en zelfs een aantal hands-on video's. Deze gelekte beelden laten een toestel zien dat erg lijkt op de standaard Pixel 7, met een 90Hz scherm, 8GB RAM en 128GB opslagruimte.

Een aantal onofficiële renders van de Pixel 7a, met dank aan @OnLeaks / SmartPrix. (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Andere gelekte specs zijn onder andere een 6,1-inch OLED-scherm, dezelfde Tensor G2-processor als in de Pixel 7 en Pixel 7 Pro, een 64MP-hoofdcamera en een 12MP-ultrawide.

Met andere woorden, de Pixel 7a lijkt een erg krachtige betaalbare smartphone te worden en misschien ook wel een van de beste Android-smartphones die je kan kopen als het gaat om prijs-kwaliteit. Helaas schijnt het wel zo te zijn dat hij misschien niet meer beschikt over een koptelefoonpoort.

4. Waarschijnlijk: Nieuwe trucjes voor Google Maps, Google Lens en meer

Bij een Google IO-conferentie hoort ook het aankondigen van handige (of gewoon leuke) nieuwe trucjes voor diensten zoals Google Maps, Google Translate en Google Lens, die dan vervolgens weer verdwijnen voor een paar maanden, totdat ze uiteindelijk gelanceerd worden.

Zo kregen we tijdens Google IO 2022 bijvoorbeeld voor het eerst 'Immersive View' voor Google Maps te zien. Die functie zag er erg handig uit om onder andere de sfeer van een bepaalde buurt te checken en het werd dan ook onze favoriete nieuwe fotografie-'sidekick'.

(Image credit: Google)

Die feature werd pas in februari gelanceerd in vijf steden (Londen, Los Angeles, New York, San Francisco en Tokio) tijdens Google's 'Live from Paris'-evenement. Dus wat er dan ook wordt aangekondigd tijdens Google IO 2023, je zal waarschijnlijk nog wel even moeten wachten voordat je het op je telefoon of computer ziet verschijnen.

Er zouden dit keer echter wel een aantal indrukwekkende updates aan kunnen komen voor diensten zoals Google Translate, Google Maps, Google Docs, Google Lens en nog veel meer, omdat er nu zo'n grote focus op AI lijkt te gaan liggen.

5. Waarschijnlijk: Informatie over de Google Pixel Tablet

De Google Pixel Tablet werd tijdens Google IO 2022 voor het eerst vertoond, maar vreemd genoeg ligt dit apparaat nog steeds niet in de schappen. Daar zal waarschijnlijk verandering in komen na Google IO 2023.

Ondanks het feit dat sommige mensen bang waren dat de Pixel Tablet rechtstreeks naar het beruchte Google-kerkhof was gestuurd, heeft het bedrijf inmiddels bevestigd dat het van plan is om de Pixel Tablet nog ergens in 2023 te lanceren. Nu is het dus nog de vraag wanneer dat precies zal zijn.

(Image credit: Google)

Oorspronkelijk leek ons een lancering tijdens Google's traditionele Pixel-evenement in oktober meer voor de hand liggen, maar nu lijkt het waarschijnlijker dat het bedrijf zijn nieuwe tablet zal uitbrengen op het Google IO 2023-evenement.

De Pixel Tablet draait naar verwachting op Android 12L, wat is ontworpen voor apparaten met grote schermen en daarnaast zal hij ook gebruikmaken van Google's nieuwste Tensor G2-chip. Daarmee is dit zeker een sterke concurrent voor op onze lijst van de beste Android-tablets. We hopen dus ook dat we eindelijk een releasedatum te horen krijgen tijdens Google's ontwikkellaarsconferentie.

6. Waarschijnlijk: Het debuut van de Google Pixel Fold

Nog eentje voor de categorie 'waarschijnlijk' is de langverwachte aankondiging voor de Google Pixel Fold.

We wachten al sinds eind 2022 op Google's versie van een vouwbare smartphone. Inmiddels wijzen de nieuwste geruchten naar een lancering in mei, dus dat zou mooi overeenkomen met Google's ontwikkelaarsconferentie.

(Image credit: FrontPageTech)

Door alle geruchten zijn we echter wel iets minder enthousiast geworden over de nieuwe rivaal voor de Samsung Galaxy Z Fold 4 rival. De gelekte beelden suggereren namelijk dat het in principe gewoon een dikkere Pixel-telefoon wordt met verrassend grote bezels aan de boven- en onderkant van het display.

Naar verwachting zit de prijs ook rond de 1.799 dollar, dus dit toestel lijkt helaas maar voor een redelijk niche publiek te zijn. Toch werden we wel weer iets enthousiaster toen we hoorden dat de Pixel Fold, net als de Google Pixel 7 Pro, drie camera's zal krijgen. Dat zou de Pixel Fold misschien wel de vouwbare smartphone met de beste camera kunnen maken.

De Apple AirTags (hierboven) hebben allemaal speciale graveringen en dat kunnen we misschien ook verwachten op Google's versie van AirTags, waar we ook al wat geruchten over hebben gehoord. (Image credit: Apple)

Dit kan wel eens op onverwachte wijze een van de grootste hits van Google IO 2023 worden. Er zijn steeds meer geruchten te vinden die suggereren dat de zoekmachine-gigant aan het werk is aan zijn eigen Google AirTags, dus zijn eigen versie van Apple's bekende Bluetooth-trackers.

Dat is echter nog niet alles, want we zouden ook de introductie van een Android-variant van Apple's 'Zoek mijn'-netwerk kunnen zien, waarmee je verloren apparaten (of andere spullen met een tracker) kan terugvinden wanneer de batterijen op zijn of wanneer ze helemaal aan de andere kant van de wereld zijn.

In theorie zou dit netwerk, dat volgens geruchten het 'Finder Network' zal gaan heten, gebruik kunnen maken van miljarden aan Android-apparaten over de hele wereld om het meest krachtige systeem te creëren voor het opsporen van spullen die zijn kwijtgeraakt.

Recentelijk kondigden Google en Apple samen aan dat ze aan het werk zijn aan het creëren van een "industry specification", die ervoor zou moeten zorgen dat je ongewenste Bluetooth-trackers gemakkelijk kan detecteren. Dat suggereert ook dat Google misschien op het punt staat om zijn eigen versie van AirTags uit te brengen tijdens Google IO 2023 en daar zijn wij in ieder geval redelijk enthousiast over.

8. Mogelijk: Een make-over voor Wear OS

Vorig jaar was een belangrijk jaar voor smartwatches met Google´s besturingssysteem. Tijdens Google IO 2022 werd eindelijk de Google Pixel Watch aangekondigd, samen met Wear OS 3.

Sindsdien blijft het rivaliserende platform voor de Apple Watch maar groeien, met dank aan Wear OS 3.5 en een aantal van de beste Wear OS-smartwatches die we tot nu toe hebben gezien, waaronder de Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

(Image credit: Google)

Wat krijgen we te zien tijdens Google IO 2023? Tot nu toe zijn er nog niet echt grote geruchten verschenen, maar een aantal nieuwe Wear OS-designrichtlijnen suggereren dat Google de software-ervaring wat verfijnder en consistenter wil maken en er volgens geruchten worden er ook nieuwe Wear OS-horloges verwacht van onder andere Xiaomi.

Het is misschien nog te vroeg voor een preview van Wear OS 4 tijdens Google IO 2023, maar we verwachten in ieder geval wat aankondigingen die het smartwatch-platform weer een extra boost kunnen geven.