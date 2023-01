Google Pixel 7a kan Pixel 7 overbodig maken

Als je je oog hebt laten vallen op een Google Pixel 7 kun je misschien beter even wachten, want Google lanceert mogelijk binnenkort de Google Pixel 7a. Die is waarschijnlijk goedkoper en volgens enkele geruchten zouden de telefoons wel heel sterk op elkaar lijken.

Die indruk komt vooral van een hands-on video, zogenaamd van de Google Pixel 7a, die gepost is op een Vietnamese Facebook-groep. Daar is hij gespot en vervolgens geüpload naar Twitter door leaker @chunvn8888 (opens in new tab).

De video laat een telefoon zien die veel lijkt op de Pixel 7, met een vergelijkbaar camerablok aan de achterkant, een glimmende afwerking en een punch-hole camera in het scherm.

Pixel 7a hands on by a Vietnamese person on Facebook, can confirm 90Hz is therehttps://t.co/YhuCl7kfpe pic.twitter.com/qViNpbWS1EJanuary 3, 2023 See more

De telefoon is ingeschakeld, maar veel belangrijke informatie zien we niet op het scherm. Wel is er sprake van een display met 90Hz, waardoor hij op gelijke hoogte zit als de Pixel 7. Dat zou alleszins een welkome upgrade zijn, want het scherm van 60Hz op de Google Pixel 6a was geen hoogvlieger.

Inmiddels is er een tweede video opgedoken, waarin ze laten zien dat de telefoon schijnbaar op afstand werd vergrendeld door Google. Het ene scherm waar ze nog steeds toegang toe hebben vermeldt 128GB opslag en 8GB RAM.

Je raadt het al: dat is ook hetzelfde als de Pixel 7. Die kan je wel met 256GB opslag krijgen, als je dat zou willen. Hoewel de Pixel 6a dezelfde 128GB opslag had, kreeg hij 6GB RAM. De Pixel 7a kan daarom een kleine upgrade zijn.

Remembering the Pixel 7a? The guy messaged me a few minutes ago that the phone is remotely locked by Google.At least we now know another detail: 8GB LPDDR5 RAM and 128GB pic.twitter.com/ZRaDUXYSDWJanuary 4, 2023 See more

Hoewel het gaat om een lek, ziet de telefoon er zeker uit als een Pixel 7a. Een van de schermen in de instellingen toont bijvoorbeeld die naam en hoewel dat zou kunnen zijn bewerkt, wijkt het ontwerp wel licht af van zowel de Pixel 7 als de Pixel 6a

Het camerablok lijkt namelijk iets minder uit te steken dan op de Pixel 7 en het ontwerp van de lenzen wijkt dan weer af van de Pixel 6a.

Waarom nog een Pixel 7 kopen als de Pixel 7a er is?

Als deze lekken juist blijken, en de twee telefoons inderdaad erg op elkaar lijken, dan zou Google met deze release de verkoop van de Pixel 7 negatief kunnen beïnvloeden.

Er zijn wel nog steeds elementen die kunnen verschillen, waaronder de schermgrootte en de camera's. Als de prijs van de Pixel 7a echter laag genoeg is, dan kan de Pixel 7 alsnog in de problemen komen.

Aan de andere kant verwachten we de Pixel 7a pas rond medio 2023, dus de Google Pixel 7 is dan al enkele maanden te koop. Google is daarom misschien niet heel bezorgd als de Pixel 7a een betere deal is dan de Pixel 7.

De Pixel 7a zelf kan het daarentegen moeilijk krijgen als hij niet aantrekkelijk geprijsd is. De Pixel 7 zal waarschijnlijk goedkoper zijn wanneer we de 7a eindelijk zien, waardoor ze voor gelijkwaardige prijzen te vinden zijn.

Dat gebeurde namelijk ook met de Pixel 6a, die bij lancering meer kostte dan de Pixel 6 op sommige plaatsen. Hopelijk herhaalt Google deze fout niet.