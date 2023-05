Samsung Galaxy Z Fold 5 wordt wel erg saai in vergelijking met Google Pixel Fold

Naarmate Samsungs volgende vouwbare telefoon dichterbij komt, beginnen we een duidelijker beeld te krijgen dankzij lekken en geruchten. Het nieuwste lek suggereert dat hij er ongeveer hetzelfde uit zou kunnen zien als de Samsung Galaxy Z Fold 4.

Het meest recente bewijs hiervoor zijn gelekte afbeeldingen van een case die vermoedelijk voor de Samsung Galaxy Z Fold 5 is, gedeeld door @UniverseIce (opens in new tab). Deze bron heeft het al vaker bij het rechte eind gehad wat Samsung betreft, dus we zijn geneigd hem te geloven.

Het is een eenvoudige, transparante case en in een vervolgtweet zien we een gelijkaardige case voor de Samsung Galaxy Z Fold 4 ter vergelijking. Het enige duidelijke verschil is dat de case van de Z Fold 5 een aparte uitsparing heeft voor de flitser aan de zijkant van het camerablok. De case van de Z Fold 4 heeft dit niet nodig, omdat de flitser van die telefoon binnen het camerablok zit.

Een afbeelding van de case zal niet alle details van de telefoon onthullen. Toch komt hij overeen met enkele onofficiële renders, die erop wijzen dat de Samsung Galaxy Z Fold 5 bijna hetzelfde is als de Z Fold 4. Ook daar zit alleen de flitser op een andere plaats.

Die renders kwamen met afmetingen die ons vertellen dat de Galaxy Z Fold 5 een paar millimeter kleiner zou zijn dan de Z Fold 4. De enige significante ontwerpwijziging die we zouden kunnen zien, afgaande op lekken, is een nieuw waterdruppelscharnier, waardoor de twee helften van de telefoon platter tegen elkaar aan komen te zitten als ze worden dichtgevouwen.

En daar was de Pixel plots

Dus als de lekken kloppen, klinkt de Samsung Galaxy Z Fold 5 visueel niet als de meest inspirerende upgrade. Als er een jaar is waarin dat broodnodig is, dan is dat 2023, want de Google Pixel Fold is net gelanceerd.

Dat is de dunste opvouwbare telefoon op de markt, met een dikte van slechts 5,8 mm als hij opengevouwen is. Dat maakt hem ook slanker dan de Samsung Galaxy Z Fold 5 als de gelekte afmetingen juist zijn, want die is blijkbaar 6,3 mm dik.

Hij heeft ook een breder coverscherm dan we verwachten op de Samsung Galaxy Z Fold 5. In onze hands-on review van de Google Pixel Fold geven we aan dat het bredere scherm aangenamer in gebruik dan dat van Samsung. Het zorgt ervoor dat de Google Pixel Fold precies voelt als een gewone smartphone als je het coverscherm gebruikt.

Het ontwerp zal zeker de aandacht trekken, ondanks de teleurstellend grote randen rond het opvouwbare scherm. De Samsung Galaxy Z Fold 5 klinkt daarentegen als meer van hetzelfde. Als dat zo is, moet er flink wat veranderen aan de binnenkant om het geheel relevant te houden dit jaar.