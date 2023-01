Samsung Galaxy S23 Ultra zou nachtfotografie naar ongeziene hoogtes tillen

Het duurt niet lang meer voor we de Samsung Galaxy S23 mogen aanschouwen. Een nieuw lek wijst erop dat de Galaxy S23 Ultra opnieuw de grootste upgrades zal hebben en dat de camera's aanzienlijk beter zullen presteren bij weinig licht.

Deze informatie komt van de bekende leaker Ice Universe (opens in new tab), die op Twitter zei dat de camera's van de Galaxy S23 Ultra echte "night vision" zouden bieden. We verwachten daarom ongeziene prestaties in donkere omgevingen.

Wat we hier niet krijgen, zijn aanwijzingen over wat de cameramodules op de Samsung Galaxy S23 Ultra precies zullen zijn. Eerdere lekken hebben gewezen op een quad-camera van 108MP+12MP+12MP+2MP achteraan.

Het perfecte plaatje

Het lijkt erop dat Ice Universe een exemplaar van Samsung Galaxy S23 Ultra heeft of tenminste beelden die ermee zijn vastgelegd. Hij heeft namelijk eerder foto's van de Galaxy S23 Ultra en de Google Pixel 7 Pro vergeleken.

In het verleden hebben we Ice Universe ook horen praten over "sterk verbeterde" foto's en video's bij weinig licht. Dit is duidelijk een upgrade die merkbaar zal zijn, waardoor de S23 Ultra een van de beste camerasmartphones zal worden.

Foto's en video's bij daglicht blijven niet in de kou staan, want ook hier verwachten we upgrades. Alles zal worden onthuld bij de lancering van de Galaxy S23-serie, die waarschijnlijk begin februari zal zijn.

Een essentieel onderdeel van een smartphone

Er is geen twijfel dat de Samsung Galaxy S23 een groot aantal verbeteringen zal hebben, waaronder verbeterde prestaties. Anders zou Samsung net zo goed de Galaxy S22 kunnen houden.

De fotografie bij weinig licht is zeker de moeite waard. In staat zijn om foto's en video's te maken bij moeilijke lichtomstandigheden is een van de belangrijkste manieren waarop premium smartphones zich onderscheiden van goedkope telefoons.

Hoewel de beste goedkope telefoons meestal veel waar voor hun geld bieden, behoorlijke prestaties en redelijke camera's hebben, zul je vaak merken dat hun foto's en video's bij weinig licht ondermaats zijn. Wie ook 's nachts goede foto's en video's wil maken, moet daarom wat meer uitgeven.

We zijn alvast benieuwd hoe de Samsung Galaxy S23 Ultra zich zal verhouden tegenover cameratoppers zoals de Google Pixel 7 Pro en iPhone 14 Pro.