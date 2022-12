Bijna alle specs Samsung Galaxy S23 Ultra onthuld

Dankzij certificeringsbureaus zoals China's TENAA, zien we vaak zo goed als officiële details over telefoons lang voordat ze worden gelanceerd. Dat is nu het geval voor de Samsung Galaxy S23 Ultra.

MyFixGuide (opens in new tab) heeft de certificering bij TENAA (opens in new tab) gespot en die zou betrekking hebben op de Galaxy S23 Ultra. Bijgevolg weten we bijna alles wat er te weten valt over deze nieuwe smartphone.

De lijst met specs spreekt over een 6,8-inch 1440 x 3088 scherm, een keuze uit 256GB, 512GB of 1TB aan opslag, 8GB of 12GB RAM, en een 4.855mAh-batterij. Dit cijfer is wellicht de "minimale capaciteit" en we verwachten dat Samsung de telefoon zal adverteren met 5.000mAh als "typische capaciteit".

De chipset wordt niet genoemd, maar is geklokt op maximaal 3,36 GHz, wat overeenkomt met de overgeklokte versie van de Snapdragon 8 Gen 2. Dat is geen toeval, want Samsung koos dit jaar voor de Snapdragon 8 Gen 1 in de Galaxy S22. Er zijn daarom tal van geruchten dat Samsung de Snapdragon 8 Gen 2 zal gebruiken voor de S23.

(Image credit: TENAA)

De camera-set-up zou bestaan uit een 108MP-camera, twee 12MP-camera's en een 2MP-camera aan de achterkant. Vooraan krijgen we naar verluidt een 12MP-camera. Een van de camera's achteraan (waarschijnlijk een van de 12MP's) zou 10x optische zoom hebben, zoals verwacht. De 2MP-camera lijkt hier echter niet thuis te horen.

Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat Samsung een 2MP-camera op zo'n high-end smartphone zou zetten. Misschien is dit een tikfout en moet het 200MP zijn, wat meer in lijn ligt met de geruchten die we horen.

Als het om de 200MP-camera gaat, is het tegelijkertijd heel vreemd dat er ook een 108MP-camera zou zijn. De selfiecamera zou met 12MP ook een downgrade krijgen, aangezien de resolutie van de selfiecamera van de Galaxy S22 Ultra 40MP bedraagt.

We plaatsen daarom de nodige vraagtekens bij deze specs, hoewel ze van een officiële bron komen. In ieder geval vermeldt de lijst ook afmetingen van 163,4 x 78,1 x 8,9mm, een gewicht van 233g en natuurlijk 5G. We verwachten de telefoons begin februari van volgend jaar, dus er komt spoedig meer duidelijkheid.

Vergelijking met de Galaxy S22 Ultra

Als de specs waarheidsgetrouw zijn, dan zullen veel aspecten vergelijkbaar zijn met de Samsung Galaxy S22 Ultra. De schermgrootte en resolutie zijn hetzelfde, de afmetingen en het gewicht zijn zeer vergelijkbaar (wat suggereert dat het ontwerp ook vergelijkbaar zal zijn), en de typische batterijcapaciteit zal waarschijnlijk hetzelfde zijn. Opslag en RAM zijn ook vergelijkbaar, hoewel je de S22 Ultra kunt krijgen met 128GB aan opslag, die hier niet is vermeld.

De belangrijkste verschillen zijn de chipset en de camera's. Dit eerste is een typische en verwachte upgrade. Zoals elk jaar wordt de Galaxy S23 weer een beetje sneller. Wat de camera's betreft, zijn we erg sceptisch over deze specificaties. Ter referentie: de Samsung Galaxy S22 Ultra heeft een 108MP-hoofdcamera, een 12MP-ultrawide, een 10MP-telefoto met 3x optische zoom en een 10MP-telefoto met 10x optische zoom.

We verwachten dezelfde lenzen en zoommogelijkheden op de Samsung Galaxy S23 Ultra, maar het is mogelijk dat de megapixels hier en daar verschillend zijn. Dan hebben we het in het bijzonder over de 200MP-hoofdcamera. Dat zou een van de weinige echt grote upgrades zijn, waarmee de Galaxy S23 een plaats in de koopgids met beste camerasmartphones kan veroveren.