Samsung Galaxy S23 leak wijst op prijsverhoging voor aankomende flagships

We zijn inmiddels op het punt beland dat we vrijwel elke dag wel nieuwe leaks en geruchten binnenkrijgen over de Samsung Galaxy S23 en nu is er dus weer een nieuwe leak over de prijs. Volgens deze nieuwe informatie lijkt het erop dat je voor de Samsung-flagships van dit jaar iets meer moet betalen dan in voorgaande jaren.

Volgens Twitter-leaker @OreXda (opens in new tab) (via Notebookcheck (opens in new tab)) worden de prijzen in Zuid-Korea 1.199.000 won voor het standaard model, 1.397.000 won voor de Plus-variant en 1.599.400 won voor de premium Ultra-versie van de Galaxy S23.

Om even wat context te geven voor die Koreaanse prijzen zijn hier de prijzen van de S22-modellen: 999.900 won voor de Samsung Galaxy S22, 1.199.000 won voor de Galaxy S22 Plus en 1.452.000 won voor de Galaxy S22 Ultra. Dat betekent dus dat de prijzen daar zouden stijgen met ongeveer 10 tot 20 procent (als deze informatie blijkt te kloppen).

Prijsverhoging

Aan de hand van de prijskoers van vandaag zou de standaard Galaxy S23 ongeveer 897 euro kosten. Dat terwijl de standaard Galaxy S22 een startprijs van 849 euro had bij de lancering. We zouden niet al te veel waarde hechten aan die prijs voor de S23 vanwege de prijskoersen die constant in beweging zijn, maar het geeft wel een indicatie.

We hebben ook al eerder gehoord dat de Galaxy S23 meer zou gaan kosten dan de Galaxy S22 en dit gerucht versterkt dat idee dus alleen maar. Fabrikanten hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de pandemie en de effecten van de wereldwijde inflatie zijn ook zeker nog te merken.

Met die context in gedachten zou het voor ons niet zo'n verrassing zijn als de Galaxy S23 inderdaad een hogere startprijs krijgt dan de telefoons uit 2022. Dit kan best een trend worden gedurende de rest van het jaar, aangezien ook andere smartphonefabrikanten te maken hebben met dezelfde stijgende kosten.

De prijs van een flagship

Er zijn nog steeds veel goede deals te vinden als het gaat om smartphones, zoals je ook kan zien in onze lijst van de beste budget smartphones. Daarentegen lijkt het er helaas wel op dat de meest premium flagship-telefoons de komende tijd alleen maar in prijs gaan stijgen.

Natuurlijk zijn er allerlei economische factoren die invloed hebben op de prijs van de smartphones die we allemaal op zak hebben, maar momenteel lijkt geen enkele van die factoren te wijzen op een lagere prijs. Ze zagen we bijvoorbeeld ook dat de iPhone 14 Pro buiten de VS een iets hogere startprijs kreeg dan de iPhone 13 Pro.

We kunnen ons misschien het beste focussen op de midrange telefoons als we gaan zoeken naar de beste prijs-kwaliteit in 2023. Daar vinden we telefoons die niet per se de meest recente processors en camerasensors hebben, maar toch nog steeds een vrij goed totaalplaatje en goede prestaties leveren. De volgende grote lancering voor een telefoon uit dit segment zou best wel eens de Google Pixel 7a kunnen zijn.

Premium telefoons blijven dus vooral interessant voor mensen die echt het beste van het beste willen hebben en die ook het budget daarvoor hebben. De Galaxy S23 kan dus ook de toon zetten voor verdere prijsverhogingen in de komende maanden. We zullen het zien op 1 februari.