Samsung lekt zelf lanceringsdatum Galaxy S23

We hebben al maandenlang gespeculeerd over een mogelijke lanceringsdatum voor de Samsung Galaxy S23, maar nu lijkt het erop dat we eindelijk een specifieke dag kunnen aankruisen in onze agenda's: woensdag 1 februari.

Samsung heeft deze datum niet officieel aangekondigd, maar het bedrijf heeft wel een teaser voor een Galaxy Unpacked-evenement op 1 februari geplaatst op zijn Colombiaanse website (via SamMobile (opens in new tab)). We kunnen inmiddels deze teaser niet meer terugvinden, dus óf hij is weer verwijderd óf we kunnen de website van Samsung Colombia niet helemaal goed ontcijferen.

Hoewel dit dus niet helemaal officieel is, is het wel zo goed als officieel. Deze datum klopt ook redelijk met de geruchten die we eerder hebben gehoord vanuit betrouwbare bronnen. Deze bronnen wezen ook de datum van 1 februari aan, dus het lijkt ons vrijwel zeker dat dit inderdaad de datum wordt voor de grote onthulling.

Geruchten en leaks blijven binnenstromen

Wanneer Samsung eindelijk officieel de nieuwste flagship-reeks aankondigt, zullen er niet veel verrassingen meer zijn. Er zijn namelijk inmiddels al zo veel leaks geweest voor de Galaxy S23, de Galaxy S23 Plus en de Galaxy S23 Ultra.

Qua design lijkt het erop dat alle drie de toestellen uit de serie de stijl van de Ultra gaan volgen. Dat betekent dus dat onder andere de cameralenzen achterop allemaal individueel uitsteken. We hebben ook al de eerste beelden gezien van de kleurenopties die beschikbaar zullen zijn op de nieuwe smartphones.

Voor de camera's zijn er ook veel verbeteringen toegevoegd, en vooral op het Ultra-model. Goed én slecht belichte foto's en video's moeten er nog beter uit gaan zien dan ooit tevoren als deze geruchten waar blijken te zijn.

Conclusie: Samsung zet de toon

Als het gaat om lanceringen voor smartphones dan zijn er drie die altijd het grootste zijn: de iPhone van Apple, de Pixel van Google en de Galaxy S van Samsung. Er is er echter maar één van de drie die in het begin van het jaar plaatsvindt.

Daardoor zit Samsung in een andere positie dan Apple en Google. Je kan namelijk zeggen dat de iPhone 14 en de Pixel 7 meer directe concurrenten van elkaar waren, omdat ze rond dezelfde tijd gelanceerd werden (september en oktober). Tegen de tijd dat de iPhone 14 uitkwam, was de Samsung Galaxy S22 ook alweer zeven maanden oud.

Je kunt natuurlijk vanuit één oogpunt dus zeggen dat Samsung altijd een half jaar voorloopt op de concurrentie, maar vanuit een ander oogpunt lopen ze altijd een half jaar achter. Hoe dan ook zorgt deze strategie er wel voor dat er altijd veel aandacht is voor een Samsung-lanceringsevenement. Het maakt dan niet uit waar Apple of Google op dat moment dan mee bezig zijn.

Wij zien de Galaxy S23 als het toestel waarmee Samsung reageert op wat de andere smartphone-fabrikanten het afgelopen jaar hebben uitgebracht én het toestel waarmee de toon wordt gezet voor het komende jaar. De grote vraag die overblijft is hoe groot de verbeteringen zullen zijn ten opzichte van de Galaxy S22-toestellen.