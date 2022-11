Samsung Galaxy S23 verschijnt wellicht begin februari met extreem hoge prijs

We moeten niet zo heel lang meer wachten op de Samsung Galaxy S23. Gewoonlijk lanceert Samsung deze telefoons in het voorjaar en we horen nu dat ze al aan het begin van februari 2023 kunnen verschijnen.

Deze informatie werd opgemerkt door The Verge (opens in new tab) bij Korea JoongAng Daily (opens in new tab), dat contact heeft gehad met een Samsung Electronics executive met kennis van zaken. Die zei dat de S23-serie zal worden getoond tijdens hun eigen Unpacked-evenement in februari. Lokale media in Zuid-Korea gingen hier dieper op in en berichtten dat de Galaxy S23 in de eerste week van februari in San Francisco zal worden onthuld.

Op het moment van schrijven, is het nog een kleine twee maanden wachten op de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra. Er werd ook al gesproken over mogelijke adviesprijzen van de reeks.

De Galaxy S-reeks is nooit goedkoop geweest en Korea JoongAng Daily beweert nu dat de Galaxy S23 duurder zal worden dan de Galaxy S22. De oorzaak zou bij de wereldwijde inflatie liggen, wat ook de reden is dat Apple zijn prijzen in Europa sterk verhoogd heeft met de iPhone 14. Specifieke prijzen weten we niet, maar we verwachten dus niet meer de adviesprijs van 849 euro bij de standaard S22 te zien.

Zet februari maar in je agenda

Dit zijn niet de eerste geruchten over een lancering in februari. Zelfs een datum in de eerste week van februari is al een keer specifiek genoemd. De kans is dus groot dat de lancering van de Samsung Galaxy S23 dan zal plaatsvinden.

We hebben meer dan alleen geruchten om ons op te baseren, want met uitzondering van de Samsung Galaxy S21 (aangekondigd in januari 2021), zijn bijna alle Galaxy S-reeksen in februari verschenen.

Of het nu de eerste, tweede, derde of vierde week van februari wordt, we zijn alvast benieuwd welke plaats in onze lijst met beste smartphones de nieuwe toppers van Samsung kunnen bemachtigen.