Rugged Galaxy S23 kan smartphonewereld op haar kop zetten

De aankomende Galaxy S23 verschijnt volgens geruchten met veel (verwachte) upgrades, zoals een nieuw besturingssysteem, een verbeterde camera en veel andere nieuwe functies. Deze nieuwe smartphone zal vast weer een trendsetter worden, maar dit zou pas echt een historische lancering worden als Samsung iets minder zou focussen op kleine verbeteringen en in de plaats daarvan op stevigheid. Een telefoon die voldoet aan een hoge (militaire) standaard voor stevigheid kan de smartphonewereld (en onze verwachtingen voor nieuwe flagships) helemaal op zijn kop zetten.

Samsung heeft al eerder rugged varianten van zijn Galaxy S-telefoons gemaakt. De Galaxy S8 Active was de laatste rugged versie van een flagship die Samsung heeft uitgebracht, maar ook toen waren de 'Active'-apparaten erg beperkt beschikbaar. Ze waren alleen in de VS beschikbaar en de meeste uitvoeringen waren ook daar nog eens exclusief voor de provider AT&T.

Ze zagen er daarnaast eerlijk gezegd ook totaal niet uit. De Galaxy S8 Active zag eruit alsof hij letterlijk militair gereedschap was en dat is niet wat we bedoelen als we vragen om een bouwkwaliteit die voldoet aan een militaire standaard. Om de een of andere reden brachten Samsung en AT&T alleen maar rugged telefoons uit met lelijke randen en enorme bumpers. Sinds Samsung met deze Active-varianten is gestopt, lijken rugged telefoons ook geen prioriteit meer te zijn voor het bedrijf.

Galaxy S22 Ultra, Galaxy S5 en Galaxy S7 Active (Image credit: Future / Philip Berne)

Dat wil niet meteen zeggen dat Samsungs telefoons nergens tegen kunnen. Samsung gebruikt net als vrijwel alle fabrikanten een sterke aluminium behuizing en een scherm met Gorilla Glass. De Galaxy S8 Active was daarentegen getest aan de hand van de 'Military Standard 810'. Dat is een standaard die door het Amerikaanse leger wordt gepubliceerd en regelmatig wordt geüpdatet. De huidige standaard is MIL-STD 810H. Voor deze standaard wordt een telefoon blootgesteld aan een reeks duurzaamheidstests.

De fabrikant hoeft er echter niet per se voor te zorgen dat de telefoon al deze tests succesvol doorstaat. Die 810H-standaard bevatten bijvoorbeeld tests met zoutnevel(spray), schimmel en een explosieve omgeving. Dat naast de reguliere schok-, vibratie- en waterbestendigheid. Een fabrikant kan dus ook kiezen om met een specifieke bestendigheid te adverteren, zoals bestendigheid tegen erg lage temperaturen of zonnestraling.

Lenovo en Motorola geven het goede voorbeeld

Lenovo heeft recentelijk een nieuwe telefoon aangekondigd die ook getest is aan de hand van de MIL-STD 810H-standaard. De Lenovo 'ThinkPhone by Motorola' ziet er net zo uit als vrijwel elke flagship tegenwoordig, maar het is eigenlijk een van de meest duurzame smartphones die je kan kopen. Of in ieder geval, die je werkgever voor je kan kopen. Hij is namelijk bedoeld voor de zakelijke markt.

Lenovo's ThinkPhone by Motorola is getest aan de hand van de MIL-STD 810-standaard (Image credit: Future / Philip Berne)

Lenovo maakt voor de achterkant van de telefoon in plaats van glas gebruik van aramide vezels. Van dit materiaal wordt ook DuPonts Kevlar gemaakt. De telefoon is daarnaast nog steeds even dun en licht als de gemiddelde smartphone in tegenstelling tot de oudere Galaxy S8 Active.

Waterbestendige smartphones keerden het tij

Toen Samsung de Galaxy S5 lanceerde, volgden grote veranderingen binnen de smartphonewereld. De Galaxy S5 was het eerste mainstream flagship met waterbestendigheid. Het was geen geweldig design, want rond die tijd was een verwisselbare batterij nog standaard voor smartphones, dus daarom kon je de achterkant van de S5 verwijderen. Als je die achterkant vervolgens niet goed vast klikte, dan kon er alsnog water in de telefoon komen. Toch was het een goede eerste stap.

De Galaxy S6 was daarentegen niet meer waterbestendig, want deze Samsung-telefoon kreeg een revolutionair nieuw design, waarbij de glanzende (en verwijderbare) achterkant plaatsmaakte voor een glazen achterkant. Bij de Galaxy S7 kwam de IP68-certificering weer terug. Die telefoon kon in een meter water worden ondergedompeld voor dertig minuten en het overleven. Sindsdien heeft elk Samsung Galaxy S-model dezelfde IP-certificering gekregen.

Zelfs de Galaxy Note-reeks met de opening voor de S Pen had op het einde nog een IP68-certificering op de Galaxy Note 20. Ook de vouwbare Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 hebben een IPX8-certificering en kunnen dus tegen water.

De iPhone 7 was de eerste waterbestendige iPhone (Image credit: Future)

Na Samsung volgde vrijwel alle andere grote smartphone-merken. Samsung lanceerde de Galaxy S7 in begin 2016 en tegen het einde van dat jaar kondigde Apple aan dat de iPhone 7 de eerste waterbestendige iPhone zou worden.

Vandaag de dag is die IP68-certificering niet meer zo speciaal. We vinden het inmiddels juist belachelijk als een moderne smartphone niet tegen wat water kan. Toen OnePlus bijvoorbeeld de OnePlus 10 Pro lanceerde, werd alleen de T-Mobile-versie van dit apparaat officieel gecertificeerd en de OnePlus 10T die daarna uitkwam was helemaal niet waterbestendig. Dat is erg jammer, want het maakt deze telefoons veel lastiger om aan te bevelen en we verwachten dan ook niet dat er ooit nog een telefoon zonder waterbestendigheid bovenaan onze lijst van de beste smartphones zal staan.

Je hoeft niet te weten dat je telefoon IP68-gecertificeerd is. Als hij het maar blijft doen nadat je hem in het water hebt laten vallen.

Waarom is het zo belangrijk? Waterbestendigheid is niet echt een functie waar je gebruik van maakt. Het is niet hetzelfde als een 10x telefotolens of 120W-snelladen. Waarschijnlijk kiezen de meeste mensen hun telefoon niet omdat deze mee onder de douche kan (als voornaamste reden). Veel mensen weten waarschijnlijk niet eens dat hun telefoon waterbestendig is.

Dat is ook eigenlijk juist het hele idee. Je hoeft niet te weten dat je telefoon IP68-gecertificeerd is. Als hij het maar blijft doen nadat je hem in water hebt laten vallen. Het is ook erg fijn dat je weet dat je iPhone een stortbui kan overleven terwijl jij de Kaarten-app gebruikt om je restaurant te vinden.

Waar het op neerkomt, is dat telefoons simpelweg minder snel kapotgaan sinds ze waterbestendig zijn. Waterschade was voorheen een vrij grote oorzaak voor veel telefoonreparaties en -vervangingen. Er werd dus niet specifiek een functie toegevoegd, maar er werd gezorgd voor een grote verandering binnen de telefoonindustrie.

We willen een onverwoestbare telefoon, geen satellietberichten. (Image credit: Apple)

De kans om de industrie weer drastisch te veranderen ligt voor het oprapen, maar het vereist wel een grotere speler binnen de smartphonewereld dan Lenovo. Samsung of Apple kan wel de MIL-STD 810-tests een vereiste maken voor de flagships van de toekomst (en ervoor zorgen dat de telefoon er wel normaal uit blijft zien). Dit is niet een functie die alleen voor avonturiers heel handig is, zoals Apple's SOS-noodmelding via satelliet. Ook is het niet een van de zoveelste ongebruikte Samsung-functies.

Stevigheid zou geen leuk extraatje mogen zijn

Je telefoon is waarschijnlijk een van de duurste en belangrijkste apparaat in je bezit dat je eigenlijk heel gemakkelijk per ongeluk kapot kan maken. Het is daarom ook niet meer te verdedigen dat fabrikanten ons toestellen van 1000 euro aanbieden die al kunnen breken als je er per ongeluk op gaat zitten, terwijl ze ook telefoons kunnen maken die militaire tests kunnen doorstaan.

Het eerste bedrijf dat ervoor zorgt dat duurzaamheid een vereiste wordt op flagships, krijgt de komende jaren een flinke voorsprong, terwijl de rest moet proberen om die voorsprong in te halen. We durven namelijk wel te wedden dat een onverwoestbare smartphone goed in de smaak valt bij de consument. Misschien zijn de smartphone-makers echter bang dat mensen dan minder snel een nieuw toestel kopen.